Binance Mencantumkan Token Fogo dengan Tag Seed Januari 2026

Poin Utama: Fogo akan terdaftar di Binance dengan Seed Tag.

Perdagangan spot untuk FOGO/USDT, FOGO/USDC, dan FOGO/TRY dibuka pada 15 Januari 2026, pukul 21:00 WIB.

Tanpa biaya penarikan, alokasi pemasaran besar untuk peluncuran FOGO.

Pencatatan Fogo (FOGO) di Binance

Binance akan mencatatkan Fogo (FOGO) dengan Seed Tag pada 15 Januari 2026, pukul 21:00 WIB, memungkinkan perdagangan spot untuk FOGO/USDT, FOGO/USDC, dan FOGO/TRY di platformnya.

Pencatatan ini menyoroti masuknya Fogo ke dalam perdagangan mainstream, berpotensi berdampak pada likuiditas dan volatilitas di pasar keuangan terdesentralisasi saat debut di bursa besar.

Pencatatan dan Detail

Binance akan mencatatkan Fogo (FOGO), menambahkan Seed Tag pada 15 Januari 2026, pukul 21:00 WIB. Ini akan membuka perdagangan spot untuk FOGO/USDT, FOGO/USDC, dan FOGO/TRY di Binance TR. Biaya pencatatan 0 BNB diterapkan, dan 50 juta FOGO dialokasikan untuk pemasaran. Mainnet dan peluncuran TGE Fogo terjadi sebelumnya pada 13 Januari 2026.

Dampak Pasar dan Strategi

Pencatatan ini kemungkinan akan mempengaruhi pasar aset digital, dengan Fogo berfokus pada DeFi latensi ultra-rendah. Pembatasan perdagangan diberlakukan untuk negara-negara tertentu untuk mematuhi ekspektasi hukum. Pendanaan $13,5 juta Fogo dan Pre-TGE Prime Sale $7 juta mendukung masuknya ke pasar. Perdagangan dengan Seed Tag mencerminkan profil risiko tinggi yang khas dari cryptocurrency tahap awal.

Wawasan Regulasi dan Teknis

Tidak ada pernyataan kepemimpinan yang tercatat dalam dokumen rilis resmi atau platform sosial. Pengawasan regulasi melibatkan verifikasi akun dan kuis khusus untuk akses ke token Seed Tag. Teknologi Fogo beroperasi pada Solana Virtual Machine (SVM), menjanjikan perkembangan signifikan dalam perdagangan on-chain. Testnet mencatat 1.433 TPS, indikator kemampuan throughput tinggi potensialnya.

