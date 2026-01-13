Penipuan atau Kegagalan? Token NYC Mantan Wali Kota Eric Adams Mencapai $580 Juta Lalu Jatuh

Eric Adams meluncurkan NYC Token, mencapai $580 juta sebelum anjlok 80%, kehilangan $500 juta di tengah tuduhan penipuan dan hilangnya likuiditas.

Mantan Walikota New York City Eric Adams memperkenalkan NYC Token dengan tujuan mengatasi antisemitisme dan anti-Amerikanisme.

Proyek ini mendapat perhatian cepat, dengan kapitalisasi pasarnya melonjak hingga $580 juta tak lama setelah peluncurannya. Namun, kesuksesan token ini berumur pendek karena nilainya anjlok 80%, kehilangan hampir $500 juta dalam kapitalisasi pasar.

Penurunan cepat ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan NYC Token dan kelangsungan jangka panjangnya.

NYC Token Mencapai $580 Juta Sebelum Anjlok 80%

Eric Adams meluncurkan NYC Token untuk memerangi antisemitisme dan anti-Amerikanisme melalui teknologi blockchain.

Dia menjelaskan bahwa token tersebut akan mendanai program pendidikan dan mendukung organisasi nirlaba yang bekerja pada isu-isu ini. Peluncurannya disambut baik, dengan kapitalisasi pasarnya dengan cepat mencapai $580 juta, menunjukkan minat yang kuat dari investor.

Namun, kegembiraan seputar token ini tidak berlangsung lama.

Dalam waktu hanya 30 menit, harga turun dari $0,47 menjadi $0,10. Akibatnya, kapitalisasi pasar turun di bawah $100 juta, menghapus hampir $500 juta dalam nilai. Investor terkejut dengan penurunan cepat ini dan tidak yakin tentang masa depan proyek tersebut.

Penurunan nilai yang tiba-tiba menimbulkan kecurigaan tentang legitimasi proyek tersebut.

Data blockchain menunjukkan bahwa likuiditas ditarik tak lama setelah peluncuran, menyebabkan banyak orang percaya bahwa "rug pull" telah terjadi. Kekhawatiran ini telah memicu keraguan tentang apakah token tersebut dimaksudkan untuk berhasil atau hanya berfungsi sebagai pengambilan uang cepat.

Tuduhan Penipuan dan Hilangnya Likuiditas

Setelah kejatuhan, tuduhan penipuan dengan cepat menyebar di seluruh komunitas kripto.

Menurut analis Ash Crypto, perkiraan menunjukkan bahwa Eric Adams menghasilkan hampir $3,5 juta dari keruntuhan token tersebut. Data blockchain menunjukkan tanda-tanda likuiditas ditarik dari pasar, semakin menambah keyakinan bahwa proyek tersebut adalah penipuan.

Tuduhan rug pull telah merusak kredibilitas NYC Token secara serius.

Komunitas kripto menyatakan frustrasi, karena insiden ini mencerminkan buruk pada industri, terutama ketika tokoh terkemuka seperti Adams terlibat. Banyak yang sekarang mempertanyakan apakah peristiwa ini akan semakin merusak reputasi proyek cryptocurrency.

Kontroversi ini telah memicu diskusi tentang kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di ruang kripto. Kebangkitan dan kejatuhan NYC Token telah menimbulkan tanda bahaya tentang perlindungan investor dan tanggung jawab etis dari pencipta token.

Masa Depan NYC Token yang Tidak Pasti

Setelah penurunan harga yang dramatis, masa depan NYC Token tetap tidak pasti.

Situs web resmi menawarkan sedikit informasi tentang langkah selanjutnya token tersebut, dengan beberapa tautan penting, termasuk whitepaper dan opsi pembelian, rusak. Kurangnya transparansi ini hanya semakin memperdalam skeptisisme investor.

Meskipun situs web menyebutkan rencana untuk menciptakan ekosistem keuangan terdesentralisasi, ambisi ini sekarang tampak tidak mungkin.

Mengingat keruntuhan token dan tuduhan penipuan, tidak jelas apakah proyek tersebut akan pulih. Agar NYC Token mendapatkan kembali kredibilitas, proyek ini perlu mengatasi masalah yang diangkat oleh investor dan memberikan jawaban yang jelas.

Untuk bertahan, proyek harus memprioritaskan transparansi dan komunikasi.

Peta jalan yang lebih jelas dan rencana terperinci untuk masa depan sangat penting untuk potensi pemulihan token. Tanpa langkah-langkah penting ini, masa depan NYC Token tetap diragukan.

