Mantan Walikota New York City Eric Adams Meluncurkan Memecoin 'NYC Token'

Eric Adams meluncurkan NYC Token untuk mendanai proyek pendidikan dan sosial.

Catatan onchain mengungkapkan penarikan likuiditas yang signifikan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi dan risiko bagi investor.

Mantan Walikota New York City Eric Adams telah meluncurkan token kripto bertema New York City sebagai bagian dari langkah besar pertamanya sejak meninggalkan jabatan. Dia mempromosikan NYC Token sebagai alat pendanaan untuk memerangi antisemitisme dan sentimen anti-Amerika serta mendukung pendidikan blockchain.

Adams mengumumkan token tersebut di acara pers Times Square dan dalam postingan di X. Dia menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk memperluas pengaruh New York di luar kota dan mempromosikan inovasi. Dalam pernyataan publik, dia menggambarkan blockchain sebagai alat sipil yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Dalam wawancara dengan FOX Business, Adams mengatakan hasil token akan mendukung organisasi nirlaba dan dana akan digunakan untuk program pendidikan, beasiswa untuk siswa NYC yang kurang terlayani, dan kampanye kesadaran. Dia menambahkan bahwa pendidikan blockchain adalah komponen inti dari inisiatif ini.

Situs web proyek tersebut menyatakan bahwa token digunakan di Solana dengan total pasokan 1 miliar. Disebutkan bahwa 70% dari pasokan berada di cadangan dan dikecualikan dari sirkulasi. Dana yang tersisa didistribusikan untuk hadiah komunitas, likuiditas, pengembangan, pemasaran, dan biaya tim.

Adams, yang menjabat pada 1 Januari, mengatakan NYC Token tidak akan membayar gajinya secara langsung. Dia mengatakan inisiatif ini adalah perpanjangan dari dukungan jangka panjangnya untuk sektor kripto, yang mencakup menerima gaji awal walikota dalam Bitcoin dan Ether, serta pembentukan Kantor Aset Digital dan Blockchain kota.

Meskipun banyak dari inisiatif yang diusulkannya mengenai blockchain sebagai walikota tidak pernah berkembang melampaui tahap perencanaan. Adams tetap menjadi advokat aktif untuk mendorong New York menjadi pusat teknologi. Dia sebelumnya mendukung proposal seperti koin terkait kota berdasarkan infrastruktur CityCoin dan "BitBond" yang terkait dengan apresiasi bitcoin.

Aktivitas Onchain Menimbulkan Pertanyaan tentang NYC Token Beberapa Jam Setelah Peluncuran

Dalam beberapa jam setelah token diluncurkan, analis mulai menandai pergerakan likuiditas yang tidak biasa. Analis kripto Rune (@RuneCrypto_) memperingatkan X bahwa tampaknya jutaan dolar telah ditarik segera setelah peluncuran. Platform analitik onchain Bubblemaps menemukan bahwa dompet yang terkait dengan deployer menarik sekitar $2,5 juta dalam token USDC mendekati puncak harga dan kemudian menambahkan kembali sekitar $1,5 juta setelah penurunan tajam.

Bubblemaps mengatakan bahwa pola tersebut mirip dengan peluncuran token kontroversial sebelumnya, di mana kontrol likuiditas menjadi tema sentral. Data DEXScreener mengungkapkan harga NYC Token turun dari sekitar $0,47 menjadi sekitar $0,10 dalam waktu sekitar 30 menit, yang mengurangi kapitalisasi pasarnya dari hampir $500 juta menjadi kurang dari $110 juta pada saat penulisan. Tuduhan yang belum diverifikasi yang beredar di media sosial menyebutkan lebih dari $3,4 juta kerugian yang dialami investor.

Konteks Politik Mempertajam Pengawasan terhadap Token Selebriti

Debut yang bergejolak terjadi selama periode sensitivitas yang meningkat terhadap token meme yang terkait secara politik. Skandal terbaru yang melibatkan token LIBRA dan Javier Milei Argentina telah mengakibatkan pembekuan aset. Perusahaan data blockchain Nansen menemukan bahwa mayoritas investor LIBRA mengalami kerugian. Pada saat yang sama, analisis onchain kemudian menunjukkan bahwa beberapa peluncuran profil tinggi memiliki pola likuiditas yang serupa.

Adams sekarang beroperasi dalam lanskap politik yang berubah. Dia digantikan oleh Zohran Mamdani, yang platformnya secara luas dianggap kurang sejalan dengan industri kripto dibandingkan dengan masa jabatan Adams.