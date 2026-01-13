Token Mantan Walikota NYC Berubah Jadi Mimpi Buruk Rug Pull: Lebih dari $3 Juta Dikuras dari Liquidity Pool

Peluncuran token NYC, yang terkait dengan mantan walikota NYC Eric Adams, dengan cepat berubah menjadi bencana setelah runtuh dalam hitungan jam.

Yang terjadi selanjutnya adalah tuduhan penjualan oleh orang dalam dan manipulasi likuiditas, memicu kemarahan dan gelombang pengawasan di seluruh industri kripto.

Bencana Token Politik

Menurut analis on-chain dan platform pelacakan blockchain, token diluncurkan secara tiba-tiba dan dengan cepat mendapat perhatian besar karena nama Adams dan promosi publik. Banyak trader berasumsi token tersebut memiliki dukungan resmi atau sipil. Hype ini mendorong kapitalisasi pasar NYC mencapai hampir $600 juta dalam waktu yang sangat singkat.

Namun, reli tersebut berumur pendek. Data yang dibagikan oleh Bubblemaps mengungkapkan aktivitas pool likuiditas yang mencurigakan terkait dengan dompet yang terhubung dengan deployer token. Satu dompet, yang diidentifikasi sebagai 9Ty4M, membuat pool likuiditas sepihak di Meteora dan kemudian menarik sekitar $2,5 juta dalam USDC mendekati puncak harga.

Setelah token anjlok sekitar 60%, dompet yang sama hanya menambahkan kembali sekitar $1,5 juta dan berhasil mengekstrak hampir $1 juta dari pool. Tidak ada penjelasan yang diberikan untuk langkah-langkah ini.

Tak lama kemudian, kapitalisasi pasar NYC terjun di bawah $100 juta. Investigator blockchain Rune Crypto melangkah lebih jauh, menuduh bahwa peluncuran tersebut adalah rug pull. Mereka juga mengatakan bahwa total likuiditas yang ditarik kemudian meningkat di atas $3,4 juta. Lookonchain juga mengkonfirmasi bahwa likuiditas ditarik pada puncaknya, yang memicu penjualan panik di seluruh pasar. Satu trader dilaporkan kehilangan $473.500, yang lebih dari 63%, dalam waktu kurang dari 20 menit.

Struktur kepemilikan token menimbulkan tanda bahaya langsung, karena satu dompet memegang sekitar 70% dari total pasokan dan 10 dompet teratas mengendalikan hampir 99%. Tingkat konsentrasi ini memberikan orang dalam kontrol hampir total atas pergerakan harga.

Memperburuk situasi, beberapa token NYC palsu muncul pada waktu yang bersamaan, yang akhirnya membagi likuiditas dan menyesatkan trader. Adams membingkai token sebagai pernyataan politik yang terkait dengan perjuangan melawan antisemitisme dan anti-Amerikanisme, tetapi investigator menekankan tidak ada keterlibatan pemerintah, dana publik, atau transparansi di balik proyek tersebut. Ketika likuiditas menghilang dan harga runtuh, pengamat pasar membandingkan insiden tersebut dengan peluncuran yang dimanipulasi sebelumnya dan menyebutnya sebagai salah satu rug kripto bertema politik paling ekstrem yang terlihat sejauh ini di tahun 2026.

Hoskinson Memberikan Pendapat tentang Meme Coin

Kekacauan seputar token NYC menggema kekhawatiran di industri tentang token yang terkait secara politik dan risiko yang mereka timbulkan bagi investor. Pendiri Cardano Charles Hoskinson mengkritik keterlibatan Presiden AS Donald Trump dengan meme coin, termasuk Official Trump Coin, menyebutnya "ekstraktif" dan memecah belah secara politik.

Dia mengatakan peluncuran token-token ini merusak upaya bipartisan untuk mengatur kripto, menghambat legislasi seperti Clarity Act dan menciptakan lingkungan di mana sektor ini berisiko dipandang korup. Hoskinson menambahkan bahwa meluncurkan koin semacam itu tanpa struktur atau transparansi yang tepat mengasingkan setengah negara dan membuat investor terpapar kerugian, serta memperburuk persepsi publik terhadap kripto.

Meskipun pada prinsipnya tidak menentang meme coin, dia memperingatkan bahwa peluncuran yang dipolitisasi dapat meruntuhkan kepercayaan, memicu penipuan, dan mengubah pasar menjadi "arena bebas yang predator."

