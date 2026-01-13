PancakeSwap mengusulkan pemotongan pasokan maksimum untuk meningkatkan pembakaran token

Bursa terdesentralisasi PancakeSwap telah membuka diskusi komunitas tentang proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE-nya sebanyak 50 juta unit.

Proposal tersebut, yang diumumkan di forum tata kelola platform pada hari Selasa, 13 Januari 2026, akan melihat batas maksimum token CAKE berkurang dari 450 juta menjadi 400 juta, yang mewakili pengurangan 11% dalam pasokan maksimum.

PancakeSwap dilaporkan mencapai tingkat deflasi bersih sebesar 8,19% pada tahun 2025, di mana ia mengurangi pasokan sirkulasi CAKE dari 380 juta token pada awal tahun menjadi sekitar 350 juta.

PancakeSwap mengadopsi sepenuhnya model deflasi

PancakeSwap melakukan reformasi pada tokenomics-nya pada April 2025. Sekitar periode tersebut, PancakeSwap menghentikan model staking veCAKE-nya dan memangkas emisi harian dari sekitar 40.000 menjadi 22.500 token.

Platform tersebut menyatakan bahwa karena perubahan tersebut, ia "mencapai pembakaran bersih ~8,19% dari pasokan token CAKE pada tahun 2025, menguranginya dari 380 juta pada awal tahun menjadi ~350 juta sekarang, mempertahankan tren deflasi CAKE sejak Sep 2023, tanpa tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat."

Di bawah kerangka kerja saat ini, pembakaran dihasilkan melalui berbagai aliran pendapatan, termasuk 15 hingga 23% dari biaya perdagangan spot, 20% dari keuntungan perdagangan perpetual, dan semua biaya dari penawaran farm awal.

Menurut ChefMaroon, kepala pengembangan bisnis di PancakeSwap, yang membagikan proposal tersebut, "Meskipun ini masih menyisakan ~50 juta CAKE antara pasokan beredar saat ini (~350 juta) dan pasokan maksimum baru (400 juta), ini adalah buffer yang kami perkirakan tidak akan perlu digunakan, meskipun jika keadaan darurat mengharuskan, kami mungkin masih akan memanfaatkannya."

Platform tersebut telah mengakumulasi sekitar 3,5 juta CAKE dalam Dana Pertumbuhan Ekosistem, dan menyatakan bahwa "ini dapat dan akan digunakan untuk kebutuhan pertumbuhan protokol sebelum emisi tambahan bahkan dipertimbangkan," menambahkan bahwa "tidak mungkin protokol akan kembali ke keadaan inflasi."

Bagaimana komunitas PancakeSwap memberikan suara pada proposal deflasi?

PancakeSwap telah bertahun-tahun menjalankan fase deflasi-nya. Pada Desember 2023, pemungutan suara tata kelola menyetujui penurunan pasokan maksimum CAKE dari 750 juta menjadi 450 juta token. Proposal terbaru sedang dalam fase diskusi di forum tata kelola PancakeSwap. Sejauh ini, respons komunitas telah mendukung proposal terbaru tersebut.

Kinerja PancakeSwap tahun 2025 ditandai dengan ekspansi di sepuluh jaringan blockchain, termasuk deployment baru di Solana dan Monad. Platform ini meluncurkan PancakeSwap Infinity, peningkatan protokol modular yang menampilkan pool likuiditas yang dapat disesuaikan, dan memperkenalkan CAKE.PAD, platform akses token awal yang telah menyelenggarakan tiga penjualan yang oversubscribed, membakar lebih dari 157.000 CAKE secara kolektif.

PancakeSwap memproses $2,36 triliun dalam volume perdagangan selama tahun 2025, peningkatan 619% dari tahun sebelumnya, dan mengamankan pangsa pasar 37,84% untuk menjadi bursa terdesentralisasi terbesar berdasarkan volume perdagangan. Platform ini menarik 35,37 juta trader unik pada tahun 2025, mewakili pertumbuhan 147% year-over-year.

Platform ini memiliki $2,45 miliar dalam total value locked pada akhir tahun 2025. Namun, angka tersebut telah menurun menjadi $2,38 miliar pada saat penulisan ini.

PancakeSwap telah mempertahankan peringkat DEX nomor satu berdasarkan volume perdagangan sejak Mei 2025, secara konsisten mengungguli kompetitor sepanjang paruh kedua tahun. Setiap kuartal tahun 2025 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dalam volume perdagangan, dengan kuartal keempat mencapai $856 miliar.

