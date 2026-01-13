Pandangan Monero (XMR) – Bears masih berkuasa, tetapi pantulan jangka pendek semakin nyata

Aksi harga dibentuk oleh tren turun dominan pada kerangka waktu yang lebih tinggi, sementara Monero mencoba pemulihan taktis jangka pendek di dalam struktur yang masih rapuh.

Monero (XMR) – Posisi Kita Saat Ini

XMR/USDT — grafik harian dengan candlestick, EMA20/EMA50 dan volume.

Monero diperdagangkan sekitar $118,7 terhadap USDT, jauh di dalam tren turun jangka menengah tetapi dengan rebound jangka pendek yang terlihat mencoba membangun dari bawah. Struktur harian masih jelas bearish, namun kerangka waktu yang lebih rendah menunjukkan selera risiko yang meningkat dan upaya untuk menekan short.

Ini adalah momen klasik di mana tren dan mean reversion saling bertarung: arah dominan masih turun pada grafik harian, tetapi momentum 1H dan 15m mendorong naik dari wilayah oversold. Dengan kata lain, jalur resistensi terkecil masih lebih rendah, tetapi pasar tidak lagi bersedia menjual pada harga berapa pun.

Mengingat pembacaan saat ini, skenario utama pada D1 adalah bearish, dengan fase countertrend bullish taktis yang sedang berlangsung secara intraday.

Grafik Harian (D1) – Bears Mengendalikan Tren

Pada kerangka waktu harian, Monero berada dalam tren turun yang matang. Harga diperdagangkan di bawah semua moving average kunci dan di bawah mid-band Bollinger, dengan volatilitas yang masih berarti dan latar belakang sentimen dalam Fear.

Struktur Tren – Cluster EMA

Harga: $118,7

$118,7 EMA 20: $130,53

$130,53 EMA 50: $143,65

$143,65 EMA 200: $154,49

Ketiga EMA bertumpuk di atas harga dan di atas satu sama lain (20 < 50 < 200) dengan kemiringan turun yang jelas. Harga berada hampir $12 di bawah EMA 20 hari mengonfirmasi rezim bearish di mana rally secara default mencurigakan.

Apa artinya: Secara struktural, XMR masih dalam tren turun. Setiap rebound menuju $130–145 adalah, untuk saat ini, zona penjualan potensial sampai penutupan harian mulai merebut kembali EMA 20 hari dan meratakan EMA 50 hari.

Momentum – RSI & MACD

RSI 14 (D1): 38,32

RSI di bawah 40 menunjukkan momentum bearish, tetapi bukan kapitulasi langsung. Penjual mengendalikan, namun pasar tidak lagi sangat oversold. Itu biasanya cocok dengan pasar yang sudah mengalami pukulan dan sekarang dalam fase jeda atau rebound.

Apa artinya: Tekanan turun mendominasi, tetapi bagian mudah dari penjualan mungkin sudah di belakang kita. Ini adalah zona di mana long countertrend dapat muncul, tetapi mereka melawan tren utama.

MACD (D1): line -9,66, signal -8,97, histogram -0,69

MACD negatif, dengan garis sedikit di bawah sinyal dan histogram negatif kecil. Itu konsisten dengan tren bearish, tetapi perhatikan besarnya histogram yang sederhana. Momentum turun nyata, tetapi tidak berakselerasi keras.

Apa artinya: Tren turun aktif tetapi tidak dalam mode air terjun. Bears masih memiliki kerangka waktu yang lebih tinggi, namun mereka tidak menekan gas lebih jauh pada saat ini, yang menyisakan ruang untuk rally penutupan short.

Volatilitas & Kisaran – Bollinger Bands dan ATR

Bollinger Bands (D1): mid $133,1, upper $173,11, lower $93,1

mid $133,1, upper $173,11, lower $93,1 ATR 14 (D1): $10,34

Harga di $118,7 berada di bawah mid-band dan di separuh bawah kisaran band, tetapi tidak memeluk band bawah. Lebar band lebar ($93–173), menandakan lingkungan yang sudah volatil. ATR sekitar $10 menunjukkan ayunan harian yang cukup besar, jadi pergerakan 7–10% dalam satu sesi benar-benar normal di sini.

Apa artinya: Pasar sudah berkembang lebih rendah dan masih volatil. Itu sering mengarah pada perilaku dua fase: pertama tren, kemudian mean reversion yang berombak sementara volatilitas berkurang. Kita mungkin berada di antara kedua tahap tersebut.

Level Harian Kunci – Pivot

Pivot Point (PP): $116,23

$116,23 Resistance 1 (R1): $122,07

$122,07 Support 1 (S1): $112,87

Harga di $118,7 diperdagangkan di atas pivot harian tetapi di bawah R1.

Apa artinya: Keseimbangan hari ini sedikit positif versus level referensi, tetapi XMR masih dibatasi di bawah band resistensi pertama. Bulls memiliki kontrol intraday, namun mereka belum mematahkan konteks tren turun harian.

Grafik 1 Jam (H1) – Bounce Countertrend dengan Pekerjaan yang Harus Dilakukan

Pada grafik 1H, Monero bertransisi dari defensif ke posisi yang lebih netral, dengan beberapa tanda awal akumulasi jangka pendek.

Tren & Struktur – EMA

Harga: $118,7

$118,7 EMA 20 (H1): $115,86

$115,86 EMA 50 (H1): $118,31

$118,31 EMA 200 (H1): $122,02

Harga diperdagangkan di atas EMA 20 dan 50 jam, tetapi masih di bawah EMA 200 jam. EMA yang lebih pendek mulai melengkung ke atas, sementara EMA 200 jam tetap menjadi penutup berat di atas.

Apa artinya: Secara intraday, pembeli telah mengambil kendali dari level terendah baru-baru ini, tetapi mereka masih berkendara melawan tren turun yang lebih luas. EMA 200 jam dekat $122 dan R1 harian sekitar $122 menciptakan hambatan konfluensi. Itu adalah garis utama pertama di mana bounce ini akan diuji.

Momentum – RSI & MACD

RSI 14 (H1): 56,78

RSI dengan nyaman di atas 50 tetapi tidak overbought, cocok dengan upswing intraday yang sehat.

Apa artinya: Bulls memiliki momentum pada kerangka waktu ini, tetapi masih ada ruang untuk mendorong lebih tinggi sebelum kejenuhan masuk. Ini mendukung kelanjutan bounce selama pasar tetap di atas EMA intraday.

MACD (H1): line -1,71, signal -2,00, histogram 0,29

Garis MACD masih di bawah nol, tetapi telah melintas di atas sinyal dengan histogram positif. Pengaturan ini khas dari rebound dalam tren turun yang lebih luas.

Apa artinya: Momentum jangka pendek bergeser ke atas, tetapi gerakan ini bersifat korektif sampai MACD mendorong ke wilayah positif dan bertahan di sana.

Volatilitas & Level Jangka Pendek – Bollinger, ATR, Pivot

Bollinger Bands (H1): mid $116,28, upper $124,46, lower $108,1

mid $116,28, upper $124,46, lower $108,1 ATR 14 (H1): $3,77

$3,77 Pivot Point (H1): $117,4

$117,4 R1 (H1): $120,9

$120,9 S1 (H1): $115,2

Harga berada tepat di atas mid-band dan di atas pivot per jam, menuju zona band atas sekitar $124. Volatilitas sedang pada kerangka waktu ini, dengan sekitar $3–4 kisaran per jam yang diharapkan.

Apa artinya: Kontrol jangka dekat condong ke arah pembeli, dengan resistensi intraday serius pertama antara $120,9 (H1 R1) dan $122 (R1 harian / H1 200 EMA). Penembusan bersih di sana akan meningkatkan ini dari bounce sederhana menjadi perubahan tren jangka pendek yang lebih bermakna.

Grafik 15 Menit (M15) – Zona Eksekusi yang Terlalu Panas

Grafik 15 menit adalah tempat kita melihat panas langsung dari bounce ini, dan sudah berjalan panas.

Tren Jangka Pendek – EMA

Harga: $118,7

$118,7 EMA 20 (M15): $114,02

$114,02 EMA 50 (M15): $114,5

$114,5 EMA 200 (M15): $118,12

Harga diperdagangkan tajam di atas EMA 20 dan 50 dan tepat di atas EMA 200 pada grafik 15m.

Apa artinya: Sangat jangka pendek, pembeli jelas telah mengambil alih. Namun, spread antara harga dan EMA cepat lebar, yang biasanya tidak bertahan lama. Entah harga mendingin atau masuk ke chop volatil sementara rata-rata mengejar.

Momentum Lokal – RSI & MACD

RSI 14 (M15): 71,14

RSI di atas 70 pada 15 menit menunjukkan kondisi intraday overbought.

Apa artinya: Gerakan naik kuat tetapi terentang. Dari sudut pandang eksekusi, ini adalah tempat yang buruk untuk memulai long baru. Ini lebih merupakan zona di mana trader jangka pendek memangkas atau menunggu pullback.

MACD (M15): line 0,71, signal 0,11, histogram 0,60

MACD positif dengan garis di atas sinyal dan histogram positif yang kuat.

Apa artinya: Momentum langsung tegas bullish pada kerangka waktu mikro ini. Dikombinasikan dengan RSI overbought, ini menunjukkan dorongan kuat yang semakin rentan terhadap shakeout atau konsolidasi.

Kisaran Sangat Jangka Pendek – Bollinger, ATR, Pivot

Bollinger Bands (M15): mid $113,61, upper $116,71, lower $110,52

mid $113,61, upper $116,71, lower $110,52 ATR 14 (M15): $2,06

$2,06 Pivot Point (M15): $117,77

$117,77 R1 (M15): $120,53

$120,53 S1 (M15): $115,93

Harga di $118,7 diperdagangkan di atas mid-band dan di atas pivot 15m, dan sudah menembus band atas dari awal sesi.

Apa artinya: Pertarungan jangka pendek dimenangkan oleh bulls, tetapi kombinasi ekstensi band dan RSI tinggi biasanya mendahului jeda. ATR per jam sekitar $3–4 dan ATR 15m dekat $2 memperingatkan bahwa ayunan intraday bisa tajam ke kedua arah.

Konteks Pasar – Selera Risiko dalam Cangkang Bearish

Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas berada di sekitar $3,22T, naik sekitar 1,5% dalam 24 jam terakhir, dengan dominasi BTC di atas 57%. Fear & Greed Index berada di 26 (Fear) pada 2026, mencerminkan lingkungan yang masih hati-hati.

Apa artinya untuk Monero:

Kita memiliki pasar yang condong risk-on selama 24 jam terakhir, tetapi sentimen masih defensif secara keseluruhan. Dalam lingkungan itu, koin privasi seperti Monero sering tertinggal pada leg yang dipimpin BTC yang kuat dan kemudian menangkap bagian dari gerakan melalui bounce penutupan short. Itu cocok dengan apa yang kita lihat dalam gambaran multi-kerangka waktu: kerangka waktu lebih tinggi bearish, pemulihan jangka pendek, pengambilan risiko yang hati-hati.

Skenario Bullish untuk XMR

Untuk bulls, permainan saat ini adalah pemulihan countertrend yang mungkin lulus menjadi pembalikan yang lebih besar jika level kunci berbalik.

Jalur jangka dekat (intraday):

Bertahan di atas pivot harian di $116,23 dan pivot H1 di $117,4 .

dan pivot H1 di . RSI 15m mendingin dari overbought (70+) kembali ke 50–60 melalui harga sideways atau pullback dangkal, sementara harga tetap di atas EMA 200 M15 (~$118,1) atau paling buruk EMA 50 H1 (~$118,3).

Checkpoint atas:

$120,9–$122 : konfluensi H1 R1, R1 harian, dan H1 200 EMA. Penutupan 1H bersih di atas band ini akan menandakan bahwa pembeli telah melakukan lebih dari sekadar menekan short.

: konfluensi H1 R1, R1 harian, dan H1 200 EMA. Penutupan 1H bersih di atas band ini akan menandakan bahwa pembeli telah melakukan lebih dari sekadar menekan short. Dari sana, magnet teknis berikutnya pada grafik harian adalah EMA 20 hari sekitar $130,5.

Apa yang mengonfirmasi ayunan bullish yang lebih bermakna:

Penutupan harian di atas $130–133 (EMA 20 hari dan mid-band Bollinger) akan menunjukkan bahwa pasar mulai menyerang tren turun jangka menengah daripada hanya bounce di dalamnya.

(EMA 20 hari dan mid-band Bollinger) akan menunjukkan bahwa pasar mulai menyerang tren turun jangka menengah daripada hanya bounce di dalamnya. RSI pada D1 mendorong kembali di atas 45–50 dan histogram MACD merata menuju nol akan mendukung ide transisi tren.

Pembatalan skenario bullish:

Gerakan berkelanjutan kembali di bawah $116 (di bawah pivot harian dan H1) akan menunjukkan bahwa bounce telah gagal.

(di bawah pivot harian dan H1) akan menunjukkan bahwa bounce telah gagal. Penutupan harian di bawah $112,87 (S1) akan menempatkan bears kembali dengan tegas dalam kontrol dan membuka pintu untuk pengujian ulang area Bollinger bawah menuju $100–95.

Skenario Bearish untuk XMR

Bears masih memiliki kerangka waktu yang lebih tinggi, dan tesis utamanya adalah rally akan dijual sampai terbukti sebaliknya.

Pandangan bearish inti:

EMA harian tetap bertumpuk bearish dan jauh di atas harga, dengan RSI di bawah 40 dan MACD negatif. Itu adalah tulang punggung tren turun.

Kekuatan intraday saat ini diperlakukan sebagai rally penutupan short ke resistensi, bukan tren bull baru, kecuali level kunci direbut kembali.

Peta jalan bearish:

Harga gagal mempertahankan kantong resistensi $120,9–$122 (H1 R1 / R1 harian / H1 200 EMA) dan mulai menolak dari zona itu.

(H1 R1 / R1 harian / H1 200 EMA) dan mulai menolak dari zona itu. RSI 15m turun dari overbought dan menembus di bawah 50, sementara EMA 200 M15 di $118,1 dan EMA 50 H1 di $118,3 memberi jalan.

dan EMA 50 H1 di memberi jalan. Penembusan tegas kembali di bawah $116,23 (PP harian) mengubah struktur hari ini dari konstruktif menjadi rentan.

Target turun dari sana:

Pertama, $112,87 (S1 harian) sebagai zona support langsung.

(S1 harian) sebagai zona support langsung. Jika itu tembus pada penutupan harian, harga membuka jendela menuju separuh bawah kisaran Bollinger, dengan band bawah di dekat $93 bertindak sebagai ekstensi bearish ekstrem.

Apa yang membatalkan dominasi bearish:

Beberapa penutupan harian kembali di atas EMA 20 hari (~$130,5) , idealnya diikuti oleh perataan atau pembalikan 50 hari sekitar $143–145 .

, idealnya diikuti oleh perataan atau pembalikan 50 hari sekitar . RSI D1 secara berkelanjutan di atas 50 dan MACD melintasi sinyalnya dengan histogram berubah positif.

Sampai kondisi tersebut muncul, bias yang lebih luas tetap bearish, dan rally ke cluster EMA pada grafik harian secara teknis countertrend. Pada saat yang sama, fase ini masih dapat menjadi tuan rumah rally tajam, terutama jika pasar yang lebih luas mempertahankan nada risk-on yang sederhana.

Cara Berpikir Tentang Positioning Sekarang

Monero terjebak antara tren turun harian yang dominan dan bounce intraday langsung. Trader kerangka waktu lebih tinggi akan tetap menyebut ini rally pasar bear; trader kerangka waktu lebih rendah akan memperlakukannya sebagai lingkungan kaya peluang dengan kisaran intraday besar.

Ketegangan kunci yang harus diingat:

Tren vs. Mean Reversion: tren harian turun. Memudarkan setiap lonjakan telah berhasil baru-baru ini, tetapi ketika harga meluas dari EMA, bounce seperti ini menjadi lebih tajam. Di situlah trader mean reversion masuk.

tren harian turun. Memudarkan setiap lonjakan telah berhasil baru-baru ini, tetapi ketika harga meluas dari EMA, bounce seperti ini menjadi lebih tajam. Di situlah trader mean reversion masuk. Momentum vs. Struktur: momentum M15 dan H1 bullish, tetapi beroperasi di dalam struktur harian bearish. Sinyal jangka pendek yang kuat melawan tren kerangka waktu lebih tinggi cenderung lebih pendek kecuali didukung oleh penembusan struktural nyata.

momentum M15 dan H1 bullish, tetapi beroperasi di dalam struktur harian bearish. Sinyal jangka pendek yang kuat melawan tren kerangka waktu lebih tinggi cenderung lebih pendek kecuali didukung oleh penembusan struktural nyata. Selera Risiko vs. Pertahanan: pasar yang lebih luas sedang pulih dengan dominasi BTC tinggi dan sentimen dalam Fear. Itu biasanya berarti modal selektif. Koin privasi seperti Monero tidak akan menjadi yang pertama dalam antrean untuk aliran risk-on agresif, tetapi mereka masih bisa bergerak keras ketika likuiditas tipis.

Dalam istilah praktis, ini adalah fase di mana mengejar pada 15 menit setelah lonjakan overbought berisiko. Pasar dapat whipsaw intraday saat bounce berjalan ke resistensi kerangka waktu lebih tinggi. Ukuran posisi dan penempatan stop lebih penting dari biasanya mengingat ATR yang meningkat pada grafik harian dan intraday.

Setiap rencana, bullish atau bearish, harus menghormati fakta bahwa volatilitas tinggi dan tren utama masih turun. Trader intraday mungkin condong ke bounce saat ini dengan risiko ketat, sementara swing trader akan lebih tertarik pada bagaimana harga berperilaku di sekitar $122 dan terutama $130–133 sebelum mengubah bias mereka yang lebih luas pada Monero.