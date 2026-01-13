Pandangan Monero (XMR) – Bears masih berkuasa, tetapi pantulan jangka pendek semakin nyata

Aksi harga dibentuk oleh tren turun dominan pada kerangka waktu yang lebih tinggi, sementara Monero mencoba pemulihan taktis jangka pendek di dalam struktur yang masih rapuh.XMR/USDT — grafik harian dengan candlestick, EMA20/EMA50 dan volume.
Monero diperdagangkan sekitar $118,7 terhadap USDT, jauh di dalam tren turun jangka menengah tetapi dengan rebound jangka pendek yang terlihat mencoba membangun dari bawah. Struktur harian masih jelas bearish, namun kerangka waktu yang lebih rendah menunjukkan selera risiko yang meningkat dan upaya untuk menekan short.
Ini adalah momen klasik di mana tren dan mean reversion saling bertarung: arah dominan masih turun pada grafik harian, tetapi momentum 1H dan 15m mendorong naik dari wilayah oversold. Dengan kata lain, jalur resistensi terkecil masih lebih rendah, tetapi pasar tidak lagi bersedia menjual pada harga berapa pun.
Mengingat pembacaan saat ini, skenario utama pada D1 adalah bearish, dengan fase countertrend bullish taktis yang sedang berlangsung secara intraday.
Pada kerangka waktu harian, Monero berada dalam tren turun yang matang. Harga diperdagangkan di bawah semua moving average kunci dan di bawah mid-band Bollinger, dengan volatilitas yang masih berarti dan latar belakang sentimen dalam Fear.
Ketiga EMA bertumpuk di atas harga dan di atas satu sama lain (20 < 50 < 200) dengan kemiringan turun yang jelas. Harga berada hampir $12 di bawah EMA 20 hari mengonfirmasi rezim bearish di mana rally secara default mencurigakan.
Apa artinya: Secara struktural, XMR masih dalam tren turun. Setiap rebound menuju $130–145 adalah, untuk saat ini, zona penjualan potensial sampai penutupan harian mulai merebut kembali EMA 20 hari dan meratakan EMA 50 hari.
RSI di bawah 40 menunjukkan momentum bearish, tetapi bukan kapitulasi langsung. Penjual mengendalikan, namun pasar tidak lagi sangat oversold. Itu biasanya cocok dengan pasar yang sudah mengalami pukulan dan sekarang dalam fase jeda atau rebound.
Apa artinya: Tekanan turun mendominasi, tetapi bagian mudah dari penjualan mungkin sudah di belakang kita. Ini adalah zona di mana long countertrend dapat muncul, tetapi mereka melawan tren utama.
MACD negatif, dengan garis sedikit di bawah sinyal dan histogram negatif kecil. Itu konsisten dengan tren bearish, tetapi perhatikan besarnya histogram yang sederhana. Momentum turun nyata, tetapi tidak berakselerasi keras.
Apa artinya: Tren turun aktif tetapi tidak dalam mode air terjun. Bears masih memiliki kerangka waktu yang lebih tinggi, namun mereka tidak menekan gas lebih jauh pada saat ini, yang menyisakan ruang untuk rally penutupan short.
Harga di $118,7 berada di bawah mid-band dan di separuh bawah kisaran band, tetapi tidak memeluk band bawah. Lebar band lebar ($93–173), menandakan lingkungan yang sudah volatil. ATR sekitar $10 menunjukkan ayunan harian yang cukup besar, jadi pergerakan 7–10% dalam satu sesi benar-benar normal di sini.
Apa artinya: Pasar sudah berkembang lebih rendah dan masih volatil. Itu sering mengarah pada perilaku dua fase: pertama tren, kemudian mean reversion yang berombak sementara volatilitas berkurang. Kita mungkin berada di antara kedua tahap tersebut.
Harga di $118,7 diperdagangkan di atas pivot harian tetapi di bawah R1.
Apa artinya: Keseimbangan hari ini sedikit positif versus level referensi, tetapi XMR masih dibatasi di bawah band resistensi pertama. Bulls memiliki kontrol intraday, namun mereka belum mematahkan konteks tren turun harian.
Pada grafik 1H, Monero bertransisi dari defensif ke posisi yang lebih netral, dengan beberapa tanda awal akumulasi jangka pendek.
Harga diperdagangkan di atas EMA 20 dan 50 jam, tetapi masih di bawah EMA 200 jam. EMA yang lebih pendek mulai melengkung ke atas, sementara EMA 200 jam tetap menjadi penutup berat di atas.
Apa artinya: Secara intraday, pembeli telah mengambil kendali dari level terendah baru-baru ini, tetapi mereka masih berkendara melawan tren turun yang lebih luas. EMA 200 jam dekat $122 dan R1 harian sekitar $122 menciptakan hambatan konfluensi. Itu adalah garis utama pertama di mana bounce ini akan diuji.
RSI dengan nyaman di atas 50 tetapi tidak overbought, cocok dengan upswing intraday yang sehat.
Apa artinya: Bulls memiliki momentum pada kerangka waktu ini, tetapi masih ada ruang untuk mendorong lebih tinggi sebelum kejenuhan masuk. Ini mendukung kelanjutan bounce selama pasar tetap di atas EMA intraday.
Garis MACD masih di bawah nol, tetapi telah melintas di atas sinyal dengan histogram positif. Pengaturan ini khas dari rebound dalam tren turun yang lebih luas.
Apa artinya: Momentum jangka pendek bergeser ke atas, tetapi gerakan ini bersifat korektif sampai MACD mendorong ke wilayah positif dan bertahan di sana.
Harga berada tepat di atas mid-band dan di atas pivot per jam, menuju zona band atas sekitar $124. Volatilitas sedang pada kerangka waktu ini, dengan sekitar $3–4 kisaran per jam yang diharapkan.
Apa artinya: Kontrol jangka dekat condong ke arah pembeli, dengan resistensi intraday serius pertama antara $120,9 (H1 R1) dan $122 (R1 harian / H1 200 EMA). Penembusan bersih di sana akan meningkatkan ini dari bounce sederhana menjadi perubahan tren jangka pendek yang lebih bermakna.
Grafik 15 menit adalah tempat kita melihat panas langsung dari bounce ini, dan sudah berjalan panas.
Harga diperdagangkan tajam di atas EMA 20 dan 50 dan tepat di atas EMA 200 pada grafik 15m.
Apa artinya: Sangat jangka pendek, pembeli jelas telah mengambil alih. Namun, spread antara harga dan EMA cepat lebar, yang biasanya tidak bertahan lama. Entah harga mendingin atau masuk ke chop volatil sementara rata-rata mengejar.
RSI di atas 70 pada 15 menit menunjukkan kondisi intraday overbought.
Apa artinya: Gerakan naik kuat tetapi terentang. Dari sudut pandang eksekusi, ini adalah tempat yang buruk untuk memulai long baru. Ini lebih merupakan zona di mana trader jangka pendek memangkas atau menunggu pullback.
MACD positif dengan garis di atas sinyal dan histogram positif yang kuat.
Apa artinya: Momentum langsung tegas bullish pada kerangka waktu mikro ini. Dikombinasikan dengan RSI overbought, ini menunjukkan dorongan kuat yang semakin rentan terhadap shakeout atau konsolidasi.
Harga di $118,7 diperdagangkan di atas mid-band dan di atas pivot 15m, dan sudah menembus band atas dari awal sesi.
Apa artinya: Pertarungan jangka pendek dimenangkan oleh bulls, tetapi kombinasi ekstensi band dan RSI tinggi biasanya mendahului jeda. ATR per jam sekitar $3–4 dan ATR 15m dekat $2 memperingatkan bahwa ayunan intraday bisa tajam ke kedua arah.
Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas berada di sekitar $3,22T, naik sekitar 1,5% dalam 24 jam terakhir, dengan dominasi BTC di atas 57%. Fear & Greed Index berada di 26 (Fear) pada 2026, mencerminkan lingkungan yang masih hati-hati.
Apa artinya untuk Monero:
Kita memiliki pasar yang condong risk-on selama 24 jam terakhir, tetapi sentimen masih defensif secara keseluruhan. Dalam lingkungan itu, koin privasi seperti Monero sering tertinggal pada leg yang dipimpin BTC yang kuat dan kemudian menangkap bagian dari gerakan melalui bounce penutupan short. Itu cocok dengan apa yang kita lihat dalam gambaran multi-kerangka waktu: kerangka waktu lebih tinggi bearish, pemulihan jangka pendek, pengambilan risiko yang hati-hati.
Untuk bulls, permainan saat ini adalah pemulihan countertrend yang mungkin lulus menjadi pembalikan yang lebih besar jika level kunci berbalik.
Jalur jangka dekat (intraday):
Checkpoint atas:
Apa yang mengonfirmasi ayunan bullish yang lebih bermakna:
Pembatalan skenario bullish:
Bears masih memiliki kerangka waktu yang lebih tinggi, dan tesis utamanya adalah rally akan dijual sampai terbukti sebaliknya.
Pandangan bearish inti:
Peta jalan bearish:
Target turun dari sana:
Apa yang membatalkan dominasi bearish:
Sampai kondisi tersebut muncul, bias yang lebih luas tetap bearish, dan rally ke cluster EMA pada grafik harian secara teknis countertrend. Pada saat yang sama, fase ini masih dapat menjadi tuan rumah rally tajam, terutama jika pasar yang lebih luas mempertahankan nada risk-on yang sederhana.
Monero terjebak antara tren turun harian yang dominan dan bounce intraday langsung. Trader kerangka waktu lebih tinggi akan tetap menyebut ini rally pasar bear; trader kerangka waktu lebih rendah akan memperlakukannya sebagai lingkungan kaya peluang dengan kisaran intraday besar.
Ketegangan kunci yang harus diingat:
Dalam istilah praktis, ini adalah fase di mana mengejar pada 15 menit setelah lonjakan overbought berisiko. Pasar dapat whipsaw intraday saat bounce berjalan ke resistensi kerangka waktu lebih tinggi. Ukuran posisi dan penempatan stop lebih penting dari biasanya mengingat ATR yang meningkat pada grafik harian dan intraday.
Setiap rencana, bullish atau bearish, harus menghormati fakta bahwa volatilitas tinggi dan tren utama masih turun. Trader intraday mungkin condong ke bounce saat ini dengan risiko ketat, sementara swing trader akan lebih tertarik pada bagaimana harga berperilaku di sekitar $122 dan terutama $130–133 sebelum mengubah bias mereka yang lebih luas pada Monero.
Bagian ini berisi tautan afiliasi bersponsor. Kami dapat memperoleh komisi tanpa biaya tambahan untuk Anda.
Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan dan tidak merupakan investasi, trading, atau nasihat keuangan. Pasar untuk Monero (XMR) dan cryptocurrency lainnya sangat volatil dan berisiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan trading apa pun.
Singkatnya, Monero tetap terkunci dalam tren turun kerangka waktu lebih tinggi sambil mengejar rebound intraday aktif, menciptakan lanskap di mana peluang taktis ada tetapi risiko tren masih jelas condong ke sisi bawah.