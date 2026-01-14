Internet Computer (ICP) Melonjak 17% saat Volume Trading Meningkat Tiga Kali Lipat Menjelang Pembaruan Tokenomics Besar

Internet Computer mencatat kenaikan 17% dalam 24 jam, naik menjadi $3,70 karena volume perdagangan hampir tiga kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.

Volume perdagangan harian token mencapai $186,21 juta, naik 190% dari sesi sebelumnya, menurut data dari CoinGecko. ICP ICP $3,53 Volatilitas 24j: 12,4% Kap. pasar: $1,93 M Vol. 24j: $220,51 J menyentuh tertinggi tujuh hari di $3,71 setelah diperdagangkan serendah $3,09 di awal minggu ini. Proyek yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba Swiss Dfinity Foundation ini, saat ini memiliki kapitalisasi pasar $2,02 miliar.

Harga ICP 1J | Sumber: TradingView

Pengumuman Tokenomics yang Akan Datang

Pergerakan harga ini terjadi menjelang pengumuman ekosistem yang diantisipasi. Pendiri Dfinity Dominic Williams mengonfirmasi pada 12 Januari bahwa whitepaper yang merinci inisiatif Mission70 akan dipublikasikan pada 14 Januari. Proposal tersebut bertujuan untuk mengurangi laju masuknya token ICP baru ke sirkulasi sebesar 70% selama tahun 2026.

Analis teknikal juga menunjuk pola grafik sebagai faktor penyumbang. Analis @brain2jene mengamati bahwa grafik lima hari token tersebut menampilkan pola pembalikan yang menghapus sekitar 20 hari kerugian sebelumnya.

Pelacak data on-chain @icterminal mencatat bahwa tingkat pembakaran mingguan, yang mengukur token yang dihapus secara permanen dari pasokan, mencapai 18.728 ICP. Ini menandai angka pembakaran mingguan tertinggi kedua sejak September 2024.

Kondisi Pasar yang Lebih Luas

Data pasar luas dari Coinglass menunjukkan $176,55 juta dalam penutupan posisi paksa selama 24 jam, dengan taruhan bearish menyumbang $104,61 juta dari total tersebut.

Peta Panas Likuidasi | Sumber: Coinglass

Indeks Fear & Greed mencatat 26, menunjukkan ketakutan, turun satu poin dari hari sebelumnya. Pasar kripto yang lebih luas menambahkan 1,41% ke total kapitalisasi pasarnya, yang mencapai $3,25 triliun. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Coinspeaker, indeks tetap berada di wilayah ketakutan untuk periode yang diperpanjang setelah volatilitas akhir Desember.

ICP termasuk dalam kategori AI dan infrastruktur di CoinGecko. Dfinity Foundation sebelumnya memperluas kemampuan AI-nya dengan peluncuran aplikasi Caffeine pada November 2025.

Postingan Internet Computer (ICP) Melonjak 17% saat Volume Perdagangan Tiga Kali Lipat Menjelang Pembaruan Tokenomics Besar muncul pertama kali di Coinspeaker.