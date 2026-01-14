Mengapa XRP Bersiap Untuk Minggu yang Besar

Pakar kripto Bird telah menyoroti mengapa minggu ini bisa menjadi minggu yang besar bagi XRP. Ini terjadi saat investor pasar mengawasi peristiwa makro utama seperti CPI AS dan juga markup CLARITY Act yang akan datang.

Mengapa Ini Adalah Minggu yang Besar untuk XRP

Dalam postingan X, Bird menyatakan bahwa ini adalah minggu yang besar karena Russell 2000 telah naik ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) yang baru. Dia menjelaskan bahwa setiap kali ini terjadi sebelumnya, XRP telah mencatat kenaikan besar. Analis tersebut juga menyinggung data makro yang dirilis minggu ini, yang juga dapat mempengaruhi harga XRP.

Bird mencatat bahwa data inflasi CPI dan PPI, yang dirilis minggu ini, selalu menyuntikkan volatilitas ke pasar kripto. Pakar kripto tersebut juga menyatakan bahwa markup yang telah lama ditunggu dari RUU struktur pasar (CLARITY Act) dijadwalkan pada hari Kamis ini. Ini signifikan karena legislasi tersebut dapat memberikan kejelasan hukum untuk XRP dan aset kripto lainnya.

Pakar tersebut menyebutkan bahwa grafik dan makro sedang sejalan untuk XRP. Dia memprediksi bahwa jika perkembangan ini mendorong altcoin di atas $2,70, maka dapat dengan cepat naik ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) yang baru. Bird menegaskan bahwa jika ini tidak terjadi, maka pasar kemungkinan dimanipulasi, karena dia percaya bahwa XRP dan pasar kripto yang lebih luas seharusnya mencatat keuntungan signifikan saat ini.

Perlu dicatat bahwa XRP naik hingga $2,3 pada awal tahun tetapi sejak itu kehilangan sebagian besar keuntungan tersebut, meskipun altcoin tersebut masih naik lebih dari 10% year-to-date (YTD). XRP bisa menjadi salah satu aset kripto yang paling diuntungkan dari pengesahan CLARITY Act, karena akan meningkatkan operasi Ripple, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak adopsi untuk XRP.

XRP Dapat Naik ke $2,26 dari Sini

Analis kripto CasiTrades telah memprediksi bahwa XRP dapat naik ke $2,26 dari level saat ini. Dalam postingan X, dia menyatakan bahwa dia mengharapkan altcoin mencapai level ini untuk menyelesaikan subwave 2 dan bahwa gelombang naik berikutnya sangat penting. Analis tersebut memperingatkan bahwa jika aksi harga tetap korektif, maka bisa ada penolakan tajam yang mengirim altcoin ke subwave 3 turun. XRP dapat menembus support 0,5 dalam prosesnya dan menargetkan support makro $1,65.

Namun, jika rebound XRP memiliki kekuatan untuk menembus di atas $2,41 dan mengubahnya menjadi support, ini dapat membatalkan skenario turun ke $1,65. CasiTrades menyebutkan bahwa ini adalah keputusan kunci di pasar, bahkan saat pelaku pasar mengawasi fundamental makro.

Pada saat penulisan, harga XRP diperdagangkan sekitar $2,06, turun dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.