BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dalam tiga hari, 720 juta token dibeli oleh pelanggan XRP jangka panjang. Apakah paus memperkirakan ledakan harga? Gelombang akumulasi besar-besaran ditunjukkan olehDalam tiga hari, 720 juta token dibeli oleh pelanggan XRP jangka panjang. Apakah paus memperkirakan ledakan harga? Gelombang akumulasi besar-besaran ditunjukkan oleh

Paus XRP Mengumpulkan 720 Juta Token: Lonjakan Besar di Depan Mata?

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/14 06:00
XRP
XRP$2.0695-0.48%
Major
MAJOR$0.12423-2.92%
pump.fun
PUMP$0.002881+5.68%
Belong
LONG$0.003525-5.24%
SecondLive
LIVE$0.00006611-16.37%

Dalam tiga hari, 720 juta token dibeli oleh pelanggan XRP jangka panjang. Apakah paus memperkirakan ledakan harga? Gelombang akumulasi masif ditunjukkan oleh data on-chain.

Harga XRP mengalami perubahan tajam minggu ini. Dalam tiga hari, pemegang jangka panjang membeli 720 juta token. Lonjakan pembelian terjadi antara 9 dan 11 Januari 2026.

Ini merupakan perubahan perilaku yang signifikan. Kelompok ini telah menjual secara stabil selama lebih dari tiga bulan. Mereka kini kembali sebagai pembeli agresif. Garis waktu seperti itu telah memicu banyak spekulasi di pasar kripto.

Paus Diam Melakukan Langkah Mereka

Akumulasi tersebut langsung menimbulkan keraguan, menurut Steph Is Crypto di X. "PEMEGANG XRP JANGKA PANJANG BARU SAJA Membeli 720 Juta XRP dalam 3 Hari. APA YANG MEREKA TAHU?" tweet analis tersebut. Pada 11 Januari saja, 242,7 juta koin ditambahkan ke dompet.

Sumber:  Steph_iscrypto 

Tidak ada berita utama yang signifikan yang memicu lonjakan pembelian. Periode tersebut melihat XRP berfluktuasi antara 2,03 dan 2,28. Tidak adanya berita semakin menambah aktivitas paus.

Token saat ini berada di $2,06. Menurut CoinGecko, volume harian mencapai $3 miliar. XRP turun 13% selama seminggu terakhir.

Anda mungkin juga suka: VanEck 2026 Q1 Outlook: Pasar Risk-On Menempatkan Bitcoin dan Kripto Kembali dalam Fokus

Sejarah Berima Dengan Pengaturan 2017

Pola grafik juga dibandingkan dengan siklus bull masa lalu XRP. Analis ChartNerdTA menunjukkan kesamaan besar dengan struktur harga 2016 dan 2017. Tampaknya token sedang mengembangkan kisaran reakumulasi.

Sumber: ChartNerdTA 

Pada 2017, XRP diperdagangkan secara lateral. Turun sedikit di bawah support dan meledak keluar. Formasi saat ini adalah cerminan dari urutan itu.

Stochastic RSI baru saja terhapus ke level breakout besar terakhir sebelumnya. Menurut ChartNerdTA, XRP memiliki basis support 13 bulan. Dalam hal ini, analis menulis, pembatalan adalah basis support 13 bulan yang hilang.

Token mendekati EMA 21 bulannya. Tingkat ini sangat membantu dalam rally 2018. Resistensi saat ini telah ditetapkan di 2,10, dengan support ditetapkan di atas 2,04. Arus masuk ETF masih melayani permintaan institusional bahkan ketika likuiditas tipis.

Postingan Paus XRP Mengumpulkan 720 Juta Token: Pump Besar di Depan? muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0695
$2.0695$2.0695
+1.81%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30