Paus XRP Mengumpulkan 720 Juta Token: Lonjakan Besar di Depan Mata?

Dalam tiga hari, 720 juta token dibeli oleh pelanggan XRP jangka panjang. Apakah paus memperkirakan ledakan harga? Gelombang akumulasi masif ditunjukkan oleh data on-chain.

Harga XRP mengalami perubahan tajam minggu ini. Dalam tiga hari, pemegang jangka panjang membeli 720 juta token. Lonjakan pembelian terjadi antara 9 dan 11 Januari 2026.

Ini merupakan perubahan perilaku yang signifikan. Kelompok ini telah menjual secara stabil selama lebih dari tiga bulan. Mereka kini kembali sebagai pembeli agresif. Garis waktu seperti itu telah memicu banyak spekulasi di pasar kripto.

Paus Diam Melakukan Langkah Mereka

Akumulasi tersebut langsung menimbulkan keraguan, menurut Steph Is Crypto di X. "PEMEGANG XRP JANGKA PANJANG BARU SAJA Membeli 720 Juta XRP dalam 3 Hari. APA YANG MEREKA TAHU?" tweet analis tersebut. Pada 11 Januari saja, 242,7 juta koin ditambahkan ke dompet.

Sumber: Steph_iscrypto

Tidak ada berita utama yang signifikan yang memicu lonjakan pembelian. Periode tersebut melihat XRP berfluktuasi antara 2,03 dan 2,28. Tidak adanya berita semakin menambah aktivitas paus.

Token saat ini berada di $2,06. Menurut CoinGecko, volume harian mencapai $3 miliar. XRP turun 13% selama seminggu terakhir.

Sejarah Berima Dengan Pengaturan 2017

Pola grafik juga dibandingkan dengan siklus bull masa lalu XRP. Analis ChartNerdTA menunjukkan kesamaan besar dengan struktur harga 2016 dan 2017. Tampaknya token sedang mengembangkan kisaran reakumulasi.

Sumber: ChartNerdTA

Pada 2017, XRP diperdagangkan secara lateral. Turun sedikit di bawah support dan meledak keluar. Formasi saat ini adalah cerminan dari urutan itu.

Stochastic RSI baru saja terhapus ke level breakout besar terakhir sebelumnya. Menurut ChartNerdTA, XRP memiliki basis support 13 bulan. Dalam hal ini, analis menulis, pembatalan adalah basis support 13 bulan yang hilang.

Token mendekati EMA 21 bulannya. Tingkat ini sangat membantu dalam rally 2018. Resistensi saat ini telah ditetapkan di 2,10, dengan support ditetapkan di atas 2,04. Arus masuk ETF masih melayani permintaan institusional bahkan ketika likuiditas tipis.

