BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dunia trading cryptocurrency yang volatile menuntut keputusan cepat, seringkali saat bepergian. Untuk menyederhanakan hal ini, CryptoAppsy, aplikasi yang lincah dan powerful, hadirDunia trading cryptocurrency yang volatile menuntut keputusan cepat, seringkali saat bepergian. Untuk menyederhanakan hal ini, CryptoAppsy, aplikasi yang lincah dan powerful, hadir

Memanfaatkan Kekuatan Data Kripto Real-Time untuk Tetap Unggul

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/14 08:08
Power Protocol
POWER$0.15299+4.46%
RealLink
REAL$0.07879-0.53%
Quickswap
QUICK$0.01353+4.31%
Movement
MOVE$0.03982+1.86%
Dunia perdagangan mata uang kripto yang volatile menuntut keputusan cepat, seringkali saat bepergian. Untuk menyederhanakan hal ini, CryptoAppsy, aplikasi yang gesit dan powerful, hadir untuk menyediakan data real-time yang komprehensif.
Lanjutkan Membaca:Memanfaatkan Kekuatan Data Kripto Real-Time untuk Tetap Unggul
Peluang Pasar
Logo Power Protocol
Harga Power Protocol(POWER)
$0.15299
$0.15299$0.15299
-1.08%
USD
Grafik Harga Live Power Protocol (POWER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30