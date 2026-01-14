Jaringan Ethereum Catat Rekor 327 Ribu Pembuatan Dompet Harian saat Adopsi Melonjak

TLDR:

Ethereum mencatat 393.600 dompet baru pada hari Minggu, menandai pembuatan dompet harian tertinggi dalam sejarah jaringan.

Upgrade Fusaka mengurangi biaya posting Layer-2 ke mainchain Ethereum, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna jaringan baru.

Transfer stablecoin di Ethereum mencapai $8 triliun pada Q4 2025, menunjukkan utilitas finansial nyata di luar spekulasi.

Sentimen jaringan bergeser dari negatif ke netral pada pertengahan Desember, bersamaan dengan pola pertumbuhan dompet yang dipercepat.

Aktivitas jaringan Ethereum telah melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pembuatan dompet baru mencapai puncak historis.

Data dari Santiment mengungkapkan jaringan rata-rata mencatat 327.100 dompet baru setiap hari selama seminggu terakhir, dengan hari Minggu menandai rekor 393.600 alamat yang dibuat dalam satu hari.

Pertumbuhan berkelanjutan ini menandakan ekspansi adopsi di seluruh platform cryptocurrency terbesar kedua di dunia.

Upgrade Fusaka Mendorong Aksesibilitas Jaringan

Upgrade Fusaka Desember 2025 mengubah efisiensi operasional Ethereum melalui peningkatan kemampuan penanganan data.

Peningkatan protokol ini mengurangi biaya untuk jaringan Layer-2 yang memposting informasi kembali ke rantai utama. Pengguna kini mengalami biaya lebih rendah saat berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi dan solusi rollup.

Perbaikan teknis ini menghilangkan hambatan signifikan yang sebelumnya menghalangi peserta baru untuk memasuki ekosistem.

Biaya transaksi yang lebih rendah membuat operasi sehari-hari lebih layak bagi pengguna ritel yang menjelajahi protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi). Faktor aksesibilitas ini tampaknya berkorelasi langsung dengan lonjakan pembuatan dompet yang diamati selama beberapa minggu terakhir.

Data jaringan menunjukkan dampak upgrade meluas melampaui pengurangan biaya sederhana hingga peningkatan kegunaan fundamental.

Pemrosesan data yang disederhanakan memungkinkan interaksi yang lebih lancar di berbagai aplikasi dan layanan. Peningkatan ini menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk orientasi pengguna yang sebelumnya menganggap jaringan terlalu mahal.

Volume Stablecoin Mencerminkan Utilitas yang Berkembang

Aktivitas stablecoin Ethereum mencapai level historis selama Q4 2025, mencatat sekitar $8 triliun dalam volume transfer.

Metrik ini menunjukkan utilitas finansial yang sejati daripada perdagangan spekulatif saja. Operasi pembayaran dan penyelesaian kini merupakan bagian substansial dari aktivitas jaringan.

Penggunaan stablecoin yang rekor menarik peserta yang mencari platform andal untuk transaksi mata uang digital. Pemegang dompet baru memasuki ekosistem secara khusus untuk mengirim, menerima, dan menyimpan token yang dipatok pada dolar ini.

Aplikasi praktis ini meluas melampaui spekulasi cryptocurrency tradisional ke dalam operasi keuangan dunia nyata.

Indikator on-chain menunjukkan aktivitas ini mencerminkan pola adopsi yang lebih luas di antara peserta ritel dan institusional.

Kombinasi perbaikan teknis dan utilitas yang terbukti menciptakan momentum sepanjang akhir 2025. Pengukuran sentimen bergeser dari negatif ke netral selama pertengahan Desember, bersamaan dengan peningkatan pendaftaran pengguna.

Faktor musiman seputar perencanaan akhir tahun mungkin telah memperkuat tren ini karena investor dan pengembang menilai kembali strategi untuk 2026.

