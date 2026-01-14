Senator Warren Meminta OCC Menghentikan Peninjauan World Liberty Bank di Tengah Hubungan dengan Trump

Senator AS Elizabeth Warren telah meminta regulator perbankan negara tersebut untuk sementara menghentikan pertimbangan aplikasi izin bank oleh World Liberty. Hal ini terutama karena perusahaan tersebut terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Warren Memperingatkan Aplikasi Izin World Liberty

Senator Elizabeth Warren telah menulis surat tegas kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Dia menuntut agar peninjauan aplikasi izin bank perwalian nasional dari WLFI dihentikan segera. Perusahaan kripto tersebut didirikan bersama oleh Presiden Trump dan anggota keluarganya.

Dalam suratnya kepada Comptroller OCC Jonathan Gould, Warren menyatakan bahwa peninjauan berkelanjutan oleh OCC dapat berdampak negatif terhadap integritas proses pengawasan perbankan federal.

Dia merujuk pada peringatan yang dia keluarkan selama musim panas. Dia telah menanyakan bagaimana lembaga tersebut dapat memastikan bahwa kepentingan keuangan presiden tidak tercermin dalam keputusan regulasi yang dibuatnya. Ketika hal itu terjadi, Gould mengatakan bahwa itu murni spekulatif pada saat itu.

Warren berpendapat bahwa kekhawatiran ini telah menjadi kenyataan. Dia menyatakan penandatanganan aplikasi World Liberty berarti Presiden akan berada dalam posisi di mana dia dapat secara tidak langsung mengendalikan bisnis keuangannya sendiri melalui regulator nasional, yang dapat dia pecat sesuka hati.

Kontroversi ini muncul setelah WLFI mengonfirmasi pengajuan aplikasi formal kepada pemerintah federal untuk memperoleh lisensi bank perwalian berpiagam nasional. Perusahaan tersebut juga telah membentuk anak perusahaan baru, WLTC Holdings LLC, dan mengajukan aplikasi de novo kepada OCC.

Warren meminta dalam surat tersebut agar OCC sementara menghentikan peninjauan aplikasinya. Dia juga mengatakan ini harus tetap berlaku hingga Presiden Trump sepenuhnya melepaskan kepentingannya di World Liberty.

Kritik yang Lebih Luas terhadap Keterlibatan Kripto Trump Meluas

Ini terjadi dengan latar belakang kekhawatiran publik yang meningkat terhadap keterlibatan Trump yang berkembang dengan mata uang digital. Charles Hoskinson baru-baru ini menyatakan kurangnya kepercayaannya terhadap arah politik saat ini yang diambil oleh industri tersebut.

Peringatan ini juga telah muncul pada bulan November tahun sebelumnya. Sebuah laporan dirilis oleh Jamie Raskin dalam kapasitasnya sebagai Staf Laporan Partai Demokrat. Laporan tersebut menyarankan bahwa Trump memanfaatkan investasinya dalam kripto seperti World Liberty untuk mengumpulkan kekayaan.

Presiden Trump juga disebutkan, bersama dengan putra-putranya yang lain Barron, Eric, dan Donald Trump Jr., sebagai salah satu pendiri bersama platform ini. Berdasarkan pengungkapan publik, WLFI telah mengumpulkan nilai miliaran dolar dari aktivitas kripto.