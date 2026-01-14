Dari Rebate 100% ke 20%: Permainan di Balik Penyesuaian Biaya Polymarket

Penulis: DFarm

Pertama, mari kita rangkum kronologi peristiwa terkini terkait biaya Polymarket.

Polymarket tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan biaya untuk perdagangan prediksi harga cryptocurrency 15 menit, tetapi biaya tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada trader pembuat pasar (limit order). Biaya penanganan telah diubah dari dikembalikan sepenuhnya menjadi dikembalikan sebagian. Pengembalian biaya penanganan 100% akan dihentikan pada tanggal 11. Dari tanggal 12 hingga 18, akan diberikan pengembalian biaya penanganan sebesar 20%.

Mengapa biaya penanganan dikenakan?

Kita semua tahu bahwa Polymarket sebelumnya tidak mengenakan biaya untuk transaksi dasar apa pun, jadi mengapa kali ini mengenakan biaya hanya untuk pasar cryptocurrency 15 menit?

Ini memerlukan penjelasan tentang apa itu robot "arbitrase tertunda".

Dalam pasar dengan jangka waktu yang sangat singkat yaitu 15 menit, hasilnya ditentukan oleh harga di berbagai bursa.

Tanpa biaya transaksi, bot perdagangan frekuensi tinggi dapat memanfaatkan perbedaan waktu tingkat milidetik untuk menempatkan pesanan dan mengambil keuntungan sebelum harga Polymarket sempat diperbarui.

Misalnya, jika probabilitas BTC naik (UP) saat ini adalah 90% di Polymarket dalam waktu 15 menit, dan tiba-tiba harga BTC di bursa turun 5%, bot akan segera membeli saham DOWN (turun) yang murah setelah mendeteksi hal ini. Setelah itu, bot atau trader lain akan secara bertahap membeli untuk menaikkan harga, pada saat itulah bot dapat mengambil keuntungan dan keluar.

Apa konsekuensi dari perilaku ini? Pembuat pasar terus-menerus dieksploitasi oleh bot frekuensi tinggi ini, sehingga mereka secara alami tidak bersedia untuk terus menempatkan pesanan dan menyediakan likuiditas di pasar ini, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan likuiditas di pasar cryptocurrency 15 menit.

Oleh karena itu, pihak resmi memperkenalkan mekanisme biaya transaksi pada saat ini, terutama dengan biaya transaksi tertinggi ketika peluangnya 50:50 (seperti yang ditunjukkan pada gambar). Ini langsung menyebabkan biaya arbitrase banyak robot melebihi keuntungan mereka, sehingga robot-robot ini secara alami akan mati.

Mengapa mensubsidi pembuatan pasar?

Seperti disebutkan sebelumnya, pembuat pasar sebelumnya telah kehilangan terlalu banyak uang, jadi untuk mempertahankan mereka, platform akan membagikan biaya transaksi dengan mereka yang menempatkan pesanan (pembuat pasar).

Mengapa subsidi dikurangi dari 100% menjadi 20%?

Detailnya terletak pada kalimat ini: "Biaya penanganan 20% akan dikembalikan dari tanggal 12 hingga 18." Kalimat ini memberi tahu kita bahwa persentase pengembalian setelah tanggal 18 belum ditentukan.

Ketika platform awalnya memperkenalkan biaya transaksi, pembuat pasar tidak yakin apakah itu bisa menghalangi bot. Inilah sebabnya mengapa platform mengembalikan 100% biaya transaksi kepada pembuat pasar, menutup risiko mereka dan memastikan likuiditas.

Mengapa sekarang hanya mengembalikan 20%? Mari kita lihat data terlebih dahulu:

Setelah biaya transaksi diaktifkan, total biaya transaksi turun setengahnya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa banyak bot perdagangan frekuensi tinggi memang telah dimatikan.

Jika sistem resmi melihat bahwa robot telah pergi dan risiko pembuat pasar telah berkurang, maka mereka mungkin tidak perlu lagi menawarkan pengembalian komisi 100%; mereka akan menawarkan 20% terlebih dahulu untuk melihat bagaimana datanya.

Itulah mengapa kami pertama kali mencoba rebate biaya 20% selama seminggu, mengamati kinerja data, dan kemudian menentukan persentase rebate untuk sisa program.

Sebenarnya, semua ini adalah tentang menyeimbangkan kepentingan pembuat pasar, bot, dan trader biasa.

Robot "Mesin Pencetak Uang"

Polymarket memiliki terlalu banyak pasar yang pada dasarnya adalah "mesin pencetak uang," dan sangat sedikit orang di pasar yang benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya.

Yang paling populer seharusnya adalah artikel oleh pengguna X @the_smart_ape:

Artikel ini telah mengumpulkan hampir 2 juta tampilan, dan banyak orang telah mempraktikkan strategi di dalamnya, dengan beberapa memang mengambil keuntungan.

Tetapi hanya beberapa hari kemudian, biaya transaksi diumumkan, dan banyak orang melewatkan kesempatan menghasilkan uang lagi…

Jadi, apakah semua "mesin pencetak uang" telah menghilang? Tidak, mereka yang tertarik dapat melihat contoh "mesin pencetak uang" berikut:

Jika Anda dapat memecahkan strategi mereka, "mesin pencetak uang" Anda tidak akan jauh. Tapi ingat, jangan beritahu siapa pun, tetapi Anda dapat diam-diam memberi tahu saya.

Akhirnya

Sebenarnya, di Polymarket, karena tidak ada komisi atau biaya pihak ketiga, kita semua bertaruh satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai platform, tanggung jawab mereka adalah memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk bersaing.

Pemain yang menikmati game PVP tahu bahwa keadilan absolut tidak ada; satu-satunya cara untuk mencapai keadilan adalah melalui iterasi versi demi versi.

Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar ada "mesin pencetak uang" di Polymarket, yang semuanya tentang teknologi dan strategi.

