Vitalik Buterin Merenung tentang Ethereum yang Mencapai Visi Aslinya

TLDR

Vitalik Buterin percaya Ethereum akhirnya telah mencapai visi yang ia tetapkan lebih dari satu dekade yang lalu.

Transisi ke proof-of-stake telah menyelesaikan masalah lama terkait konsumsi energi dan biaya transaksi.

Ethereum telah beralih dari ketergantungan semata pada lapisan dasar dan kini mendukung solusi penskalaan melalui jaringan layer-two.

Ambisi awal untuk Ethereum termasuk menciptakan alternatif terdesentralisasi untuk internet, yang kini mulai terwujud.

Pengembang eksternal telah memainkan peran kunci dalam membangun solusi seperti jaringan layer-two dan jaringan pesan Waku.

Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, baru-baru ini membagikan refleksinya tentang kemajuan jaringan, menyatakan bahwa jaringan ini akhirnya telah memenuhi visi yang ia tetapkan lebih dari satu dekade yang lalu. Dalam postingan terbaru, Buterin membahas bagaimana kondisi Ethereum saat ini sangat selaras dengan ambisi awalnya. Ia menyoroti pencapaian penting, seperti transisi ke proof-of-stake, yang mengatasi kekhawatiran tentang konsumsi energi dan biaya transaksi.

Transisi Ethereum ke Proof-of-Stake

Vitalik Buterin menganggap perpindahan Ethereum ke proof-of-stake sebagai salah satu pencapaian paling menentukan dalam sejarah jaringan. Menurutnya, transisi tersebut telah berhasil menyelesaikan masalah terkait penggunaan energi dan biaya transaksi tinggi, yang telah menjadi kekhawatiran lama. Buterin menekankan bahwa pergeseran ini sangat penting dalam membawa Ethereum lebih dekat ke tujuan aslinya.

Selain itu, Ethereum telah beralih dari gagasan melakukan semua aktivitas pada lapisan dasar. Sebaliknya, jaringan ini telah mengadopsi solusi penskalaan, termasuk jaringan layer-two, yang kini menangani permintaan yang meningkat. Pergeseran ini memungkinkan Ethereum untuk mendukung ekosistem yang lebih luas tanpa membebani rantai utamanya, sehingga menjaga jaringan tetap lebih efisien dan adaptif.

Ketika Ethereum pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014, tujuannya jauh melampaui pemrosesan pembayaran sederhana. Vitalik Buterin membayangkan alternatif terdesentralisasi untuk internet, di mana sistem untuk keuangan, jejaring sosial, tata kelola, dan layanan digital lainnya dapat eksis tanpa kontrol terpusat. Namun, pada awalnya, rantai utama Ethereum menjadi padat dengan terlalu banyak aplikasi, meningkatkan biaya dan memberikan tekanan pada penyimpanan.

Buterin mencatat bahwa visi asli tidak terwujud melalui perubahan konstan pada lapisan dasar, tetapi melalui pengembangan solusi paralel dalam ekosistem. Sementara Ethereum fokus pada transisi proof-of-stake, pengembang eksternal memainkan peran penting dalam membangun bagian yang hilang. Jaringan layer-two, Ethereum Virtual Machine berbasis zero-knowledge, dan solusi penskalaan lainnya kini telah memenuhi aspek-aspek kunci dari cetak biru asli, menjadikan web terdesentralisasi sebagai kenyataan yang fungsional.

Peran Jaringan Layer-Two dan Infrastruktur Terdesentralisasi

Seiring Ethereum terus berkembang, ekosistemnya telah diperluas dengan alat-alat baru untuk mendukung operasi terdesentralisasi. Misalnya, jaringan Waku telah muncul sebagai penerus Whisper, menangani pesan secara terdesentralisasi. Demikian pula, InterPlanetary File System (IPFS) telah menjadi pusat solusi penyimpanan terdesentralisasi Ethereum, meskipun tantangan seputar pengarsipan permanen masih ada.

Desain Ethereum, yang memprioritaskan privasi dan desentralisasi, tetap utuh sepanjang evolusi ini. Alat seperti mixer Railgun meningkatkan privasi, memastikan Ethereum mempertahankan sifat pseudonimnya, meskipun ada tekanan regulasi. Seperti yang dicatat Vitalik Buterin, ekosistem Ethereum kini lebih siap untuk mendukung web terdesentralisasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasarnya.

Infrastruktur Ethereum untuk Web3 kini berfungsi dan terus meningkat setiap tahun. Jaringan ini tetap sangat aktif, mendukung keuangan terdesentralisasi, stablecoin, dan perdagangan on-chain. Refleksi Vitalik Buterin mengonfirmasi bahwa Ethereum tidak hanya mewujudkan janji-janji awalnya tetapi kini berada di jalur kemajuan yang stabil.

Postingan Vitalik Buterin Reflects on Ethereum Achieving Its Original Vision pertama kali muncul di CoinCentral.