Saham CleanSpark (CLSK): Melonjak 6% saat Rencana Pusat Data AI Texas Menargetkan Pembangunan Daya 600 MW

CleanSpark melonjak 6% setelah mengumumkan proyek Texas dengan potensi hingga 600 MW

Lokasi baru di Brazoria County memposisikan CleanSpark untuk pusat data AI skala besar

Portofolio daya CleanSpark di area Houston mendekati kapasitas satu gigawatt

Ekspansi Texas memperkuat strategi infrastruktur komputasi jangka panjang CleanSpark

Akses tingkat transmisi menjadi jangkar fase pertumbuhan skalabel CleanSpark berikutnya

Saham CleanSpark (CLSK) diperdagangkan mendekati $13,34 setelah naik lebih dari 6% saat perusahaan memajukan rencana ekspansi besar.

Perusahaan menguraikan perjanjian lahan Texas baru yang mendukung proyek pusat data skala besar. Selain itu, pembaruan ini memperkuat perhatian pasar terhadap strategi infrastruktur regional yang berkembang.

Akuisisi Texas Mendukung Kapasitas Awal 300 MW

CleanSpark menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi hingga 447 acre di Brazoria County untuk mendukung kampus komputasi yang direncanakan. Kesepakatan ini mencakup perluasan fasilitas transmisi jangka panjang yang memungkinkan daya awal 300 MW. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas lokasi sebesar 300 MW lagi.

Perusahaan mengharapkan untuk menutup transaksi pada kuartal pertama 2026 setelah persetujuan yang diperlukan diperoleh. Perjanjian ini sejalan dengan permintaan daya yang meningkat untuk beban kerja generasi berikutnya di seluruh pusat energi utama. Selain itu, lokasi ini memposisikan perusahaan untuk mengembangkan zona komputasi berskala dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

CleanSpark bermaksud untuk mengintegrasikan lahan baru ke dalam strategi daya yang lebih luas di seluruh Texas. Lokasi ini memperkuat jangkauannya di area dengan akses transmisi strategis. Akibatnya, perusahaan bertujuan untuk membangun lingkungan multi-fase yang cocok untuk AI dan aktivitas komputasi berkinerja tinggi.

Portofolio Wilayah Houston Mendekati Potensi Satu Gigawatt

Rencana Brazoria County mewakili langkah pengembangan besar kedua perusahaan di wilayah Houston yang lebih besar. Yang pertama melibatkan lokasi 271 acre di Austin County yang mengamankan kapasitas tingkat transmisi 285 MW. Selain itu, kedua lokasi kini membentuk hub gabungan dengan lebih dari 890 MW dukungan utilitas potensial.

CleanSpark terus mengumpulkan kapasitas tergabung di seluruh wilayah untuk mendukung beberapa penerapan berskala. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merancang tata letak kampus besar dengan akses transmisi yang konsisten. Selain itu, strategi ini meningkatkan keandalan untuk beban kerja yang memerlukan daya jangka panjang yang stabil.

Portofolio area Houston kini mendekati ambang batas satu gigawatt kapasitas potensial. Perusahaan memandang skala ini sebagai kekuatan inti untuk membangun zona komputasi multi-lokasi. Akibatnya, struktur ini memberikan ruang untuk pertumbuhan tambahan seiring permintaan sumber daya komputasi canggih berkembang

Strategi Pengembangan Lebih Luas Berkembang di Seluruh Texas

CleanSpark berencana untuk terus memperluas jaringan Texas-nya sambil mengevaluasi peluang baru untuk fase mendatang. Perusahaan telah memprioritaskan area dengan akses jaringan yang kuat dan jadwal pengembangan yang fleksibel. Selain itu, perusahaan bertujuan untuk menyediakan pembangunan skalabel bagi mitra yang mencari lingkungan komputasi berkapasitas tinggi.

Perusahaan akan melibatkan mitra yang memerlukan ruang untuk ekspansi cepat dan penerapan yang efisien. Mitra ini mencari akses daya yang stabil dikombinasikan dengan visibilitas jangka panjang. Perusahaan bermaksud untuk menyempurnakan tata letaknya untuk mendukung model komputasi yang beragam.

CleanSpark tetap fokus pada pembangunan platform tahan lama yang mengatasi kebutuhan yang berkembang di seluruh Texas. Strategi ini menekankan kepadatan regional dan stabilitas tingkat transmisi. Akibatnya, perusahaan memposisikan dirinya untuk menumbuhkan kehadirannya di salah satu pasar daya terkemuka di negara ini.

