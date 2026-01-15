Gubernur Ron DeSantis mendorong "Deklarasi Hak AI" tingkat negara bagian untuk melindungi privasi dan anak-anak

Gubernur Florida, Ron DeSantis, telah menantang Presiden Trump atas penerapan deregulasi AI, membagikan kekhawatirannya bahwa AI dapat "menggantikan manusia."

Presiden AS Donald Trump saat ini mendorong deregulasi AI untuk mempertahankan keunggulannya dalam persaingan teknologi dengan China.

Pembuat undang-undang Florida secara khusus menargetkan pusat data "hyperscale" dan mengusulkan undang-undang untuk menghentikan fasilitas-fasilitas ini menguras pasokan air lokal atau menaikkan tagihan listrik bagi warga.

Apakah Florida menolak perintah AI Trump?

Selama pidato State of the State terakhir Gubernur Florida Ron DeSantis pada 13 Januari 2026, dia mengeluarkan peringatan keras tentang risiko teknologi yang berkembang pesat. Dia mengatakan kepada Legislatif Florida bahwa AI dapat segera "menggantikan manusia sebagai pemain utama di panggung Bumi."

Pemerintahan Trump saat ini melakukan langkah-langkah untuk menghapus hambatan regulasi bagi perusahaan Big Tech, tetapi DeSantis mendesak pembuat undang-undang Florida untuk mengesahkan beberapa perlindungan AI paling ketat di negara ini. Gubernur ini khususnya prihatin tentang pusat data "hyperscale" dan dampak chatbot pada anak-anak.

Hambatan utama bagi negara bagian anti-AI yang diinginkan DeSantis adalah perintah eksekutif baru yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada Desember 2025 berjudul "Memastikan Kerangka Kebijakan Nasional untuk Kecerdasan Buatan."

Perintah tersebut bertujuan untuk menciptakan satu "peraturan" nasional untuk pengembangan AI. Alasan Trump untuk ini adalah bahwa perusahaan Amerika akan kesulitan berinovasi dan akhirnya kehilangan perlombaan teknologi terhadap lawan seperti China jika setiap negara bagian membuat aturannya sendiri.

Pada 10 Januari 2026, "Gugus Tugas Litigasi AI" Trump yang dibuat dalam Departemen Kehakiman mulai beroperasi. Gugus tugas ini diberi wewenang untuk menuntut negara bagian yang mengesahkan undang-undang AI yang "memberatkan."

Gedung Putih juga mengancam akan menahan dana broadband federal senilai $42 miliar dari negara bagian yang menolak mencabut regulasi yang bertentangan dengan kebijakan federal.

Bisakah Florida benar-benar menolak perintah eksekutif?

Dalam menanggapi Trump, DeSantis mengatakan bahwa perintah eksekutif secara hukum tidak dapat menghentikan legislatif negara bagian dari mengesahkan undang-undangnya sendiri. Dia menunjukkan bahwa sementara DPR AS sebelumnya berusaha melarang regulasi AI negara bagian selama sepuluh tahun melalui "One Big Beautiful Bill," Senat AS memberikan suara 99-1 untuk menghapus larangan tersebut.

DeSantis percaya publik mendukung perlindungan tingkat negara bagian dan bahwa Florida akan menang dalam pertarungan hukum melawan pemerintah federal.

DeSantis bermaksud mengesahkan rancangan undang-undang yang disebut "Citizen AI Bill of Rights," yang mengusulkan larangan bagi anak di bawah umur dari mengakses chatbot AI tanpa persetujuan orang tua yang eksplisit.

Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, perusahaan harus menyediakan alat bagi orang tua untuk melihat apa yang didiskusikan anak-anak mereka dengan AI dan menerima peringatan jika seorang anak menunjukkan "perilaku yang mengkhawatirkan." Undang-undang tersebut juga akan melarang AI bertindak sebagai terapis berlisensi atau konselor kesehatan mental tanpa keterlibatan manusia.

DeSantis dan warga lokal di Palm Beach County telah membunyikan alarm bahwa pusat data "hyperscale," yang menggunakan jutaan galon air untuk pendinginan dan mengonsumsi lebih banyak listrik daripada seluruh kota kecil, dapat menguras akuifer lokal dan memaksa warga biasa membayar tarif utilitas yang lebih tinggi untuk menutupi ekspansi jaringan listrik.

Undang-undang yang diusulkan akan memerlukan dengar pendapat publik sebelum pusat semacam itu dibangun dan akan melarangnya di dekat lahan yang sensitif secara lingkungan.

Texas baru-baru ini mengesahkan "Responsible AI Governance Act" sendiri pada 1 Januari 2026, yang berfokus pada privasi data dan pencegahan diskriminasi. Colorado menghadapi potensi gugatan federal atas undang-undang "diskriminasi algoritmik"nya, yang ditetapkan untuk berlaku efektif akhir tahun ini.

Terlihat di mana yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembuat kripto paling tajam.