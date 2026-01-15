LINK Capai Tinggi Bulanan saat Bitwise Meluncurkan Chainlink ETF di NYSE

Ringkasan singkat Bitwise Asset Management meluncurkan ETF Chainlink di NYSE Arca pada hari Rabu.

Ini adalah ETF spot Chainlink kedua yang memasuki pasar AS setelah debut produk Grayscale pada bulan Desember.

LINK baru-baru ini diperdagangkan seharga $14,25, harga tertinggi dalam sebulan.

Bitwise Asset Management meluncurkan ETF Bitwise Chainlink di NYSE Arca pada hari Rabu, menjadikannya ETF spot berbasis LINK kedua yang diperdagangkan di AS.

Pada saat penulisan, Chainlink diperdagangkan seharga $14,25—tertinggi dalam sebulan terakhir—setelah naik hampir 5% dalam sehari terakhir, menurut agregator harga kripto CoinGecko.

Dalam siaran pers, Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan menjelaskan infrastruktur oracle Chainlink sebagai penghubung kunci antara jaringan blockchain dan data dunia nyata.

"Chainlink menyediakan infrastruktur oracle penting yang menjembatani kesenjangan tersebut, menggerakkan manajemen risiko dan pengambilan keputusan keuangan yang diperlukan untuk adopsi arus utama," katanya. "Dengan CLNK, investor kini memiliki cara baru untuk berinvestasi dalam lapisan dasar ekonomi blockchain ini."

Dana yang diperdagangkan dengan simbol CLNK ini akan menawarkan biaya 0% kepada investor untuk tiga bulan pertama perdagangan pada aset $500 juta pertama. Ini mirip dengan pembebasan biaya promosi yang digunakan oleh pesaingnya, Grayscale Chainlink Trust ETF.

Setelah promosi berakhir, CLNK akan mengenakan biaya 0,34%—sedikit lebih rendah dari biaya 0,35% Grayscale.

Dana LINK Grayscale diperdagangkan dengan simbol GLNK dan mulai diperdagangkan sebagai ETF spot pada bulan Desember. Seperti banyak dana perusahaan, GLNK ada sebagai trust tertutup sebelum dikonversi menjadi ETF spot. Jadi meskipun tanggal peluncurannya adalah Februari 2021, saham tidak tersedia di luar kalangan investor terakreditasi hingga enam minggu lalu. Sejak diluncurkan, aset kelolaan dana telah tumbuh menjadi $87 juta.

Di tempat lain, produk yang diperdagangkan di bursa berbasis LINK telah tersedia di pasar Eropa selama beberapa tahun. 21Shares Chainlink ETP pertama kali terdaftar pada Januari 2022 dan Global X Chainlink ETP diluncurkan pada Maret 2023.

Chainlink adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang menghubungkan kontrak pintar blockchain ke data dan sistem dunia nyata. Lebih dari 70 ekosistem blockchain kompatibel dengan Chainlink, termasuk Ethereum, Avalanche, Polygon, dan BNB Chain. Melalui integrasi ini, lebih dari 1.600 proyek menggunakan teknologi Chainlink hingga tahun 2025.

CEO Bitwise Hunter Horsley mengatakan di X bahwa Chainlink "telah terus mengeksekusi tanpa henti" sejak diluncurkan delapan tahun lalu. "Membangun infrastruktur di balik layar yang diperlukan agar dunia masuk ke dalam blockchain," tambahnya. "Mereka mendominasi kategori mereka, dan kami percaya ini baru saja dimulai."