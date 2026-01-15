Yayasan Zcash mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyimpulkan penyelidikannya yang berlangsung selama bertahun-tahun.

PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut The Block, Zcash Foundation mengumumkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyelesaikan penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun dan memberi tahu yayasan tersebut bahwa mereka tidak berniat mengambil tindakan penegakan hukum atau perubahan lainnya. Yayasan tersebut menyatakan bahwa pada Agustus 2023, mereka menerima panggilan pengadilan dari SEC terkait penyelidikan berjudul "Mengenai Penerbitan Aset Kripto Tertentu (SF-04569)".

Selama setahun terakhir, SEC AS telah membatalkan puluhan kasus terhadap puluhan perusahaan kripto besar, termasuk Coinbase, dan mengakhiri penyelidikannya terhadap protokol DeFi dan pemain industri lainnya.