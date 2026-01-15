Bitcoin Diperdagangkan Meningkat Saat CLARITY Act Mendekat, Dengan Bulls Bersiap untuk Rekor Tertinggi Baru

Bitcoin sedang berkonsolidasi setelah reli kuat karena momentum mendingin dan fokus beralih ke regulasi AS, dengan Bitwise memberi sinyal bahwa CLARITY Act dapat menentukan apakah pasar akan menembus lebih tinggi atau kembali ke ketidakpastian. Bitcoin Mempertahankan Posisi Tinggi saat Momentum CLARITY Act Membangun Menuju All-Time High Baru Pada pukul 6:47 malam tanggal 14 Januari, bitcoin […]

