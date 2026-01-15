BursaDEX+
Bitcoin sedang mengalami konsolidasi setelah reli kuat karena momentum mendingin dan fokus beralih ke regulasi AS, dengan Bitwise mengisyaratkan bahwa CLARITY Act dapat menentukan apakah

Bitcoin Diperdagangkan Meningkat Saat CLARITY Act Mendekat, Dengan Bulls Bersiap untuk Rekor Tertinggi Baru

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/15 08:30
Bitcoin Diperdagangkan Tinggi saat CLARITY Act Mendekat, dengan Bulls Memposisikan untuk All-Time High BaruBitcoin sedang berkonsolidasi setelah reli kuat karena momentum mendingin dan fokus beralih ke regulasi AS, dengan Bitwise memberi sinyal bahwa CLARITY Act dapat menentukan apakah pasar akan menembus lebih tinggi atau kembali ke ketidakpastian. Bitcoin Mempertahankan Posisi Tinggi saat Momentum CLARITY Act Membangun Menuju All-Time High Baru Pada pukul 6:47 malam tanggal 14 Januari, bitcoin […]
