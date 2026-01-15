Kontrak berjangka Nasdaq beralih ke kontrol struktur lebih rendah setelah penembusan pivot

Pandangan berbasis struktur tentang bagaimana kegagalan pivot harian dan rotasi intraday membentuk kembali futures Nasdaq.

Video desk ini mendokumentasikan pergeseran futures Nasdaq dari rotasi kisaran atas ke kontrol struktur bawah setelah upaya gagal lainnya untuk bertahan di atas zona resistensi harian utama di sekitar dua puluh enam ribu tiga puluh enam. Setelah penolakan, harga berputar kembali menuju pivot pusat harian, dan pergerakan intraday mengkonfirmasi transisi saat pasar menembus di bawah pivot dan bergerak melalui level mikro ke kisaran struktur bawah.

Profil volume menambahkan lapisan konfirmasi penting, menunjukkan harga bergerak melalui beberapa Points of Control sebelumnya daripada berputar di antara mereka, menandakan migrasi nilai daripada pullback sementara. Perilaku ini menyoroti bagaimana pasar memindahkan perdagangan dalam kerangka dua arah yang telah ditetapkan sejak Desember.

Video ini membahas bagaimana struktur harian, pivot intraday, dan volume selaras untuk menentukan lingkungan perdagangan saat ini menjelang sesi Asia, London, dan New York berikutnya, menggunakan pendekatan berbasis struktur di mana level dipetakan sebelum harga bereaksi.

Struktur memberikan konteks. Harga memberikan konfirmasi.