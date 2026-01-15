BursaDEX+
XRP Ripple naik 3% pada 14 Januari pasca dorongan lisensi EMI Luxembourg.XRP Ripple naik 3% pada 14 Januari pasca dorongan lisensi EMI Luxembourg.

XRP Ripple Naik Setelah Meraih Lisensi Luksemburg

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/15 11:03
XRP
XRP$2,0728--%
WINK
WIN$0,0000278--%
Boost
BOOST$0,001372-1,15%
Poin Utama:
  • XRP Ripple naik 3% setelah persetujuan lisensi Luxembourg.
  • XRP mempertahankan kapitalisasi pasar yang kompetitif terhadap BNB.
  • Lisensi memungkinkan ekspansi UE di bawah regulasi MiCA.
Harga XRP Ripple melonjak sekitar 3% menjadi $2,12 pada 14 Januari 2026, setelah mendapatkan persetujuan lisensi EMI pendahuluan dari regulator keuangan Luxembourg, CSSF.

Persetujuan ini menandai kesuksesan regulasi UE kedua Ripple, meningkatkan posisi pasar dan kegunaannya.

Harga XRP Ripple melonjak 3% menjadi sekitar $2,12 pada 14 Januari 2026, setelah persetujuan pendahuluan untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) dari regulator keuangan Luxembourg. Ini merupakan kemenangan regulasi kedua Ripple di UE bulan ini.

Pihak yang terlibat termasuk Ripple dan CSSF Luxembourg. Tindakan yang diambil memfasilitasi ekspansi operasi Ripple di Eropa, terutama di bawah pedoman MiCA. Persetujuan ini menandai langkah signifikan untuk strategi pasar Eropa Ripple.

Reaksi pasar langsung menunjukkan XRP mengungguli Bitcoin meskipun tertinggal dari Ethereum. Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas mengalami peningkatan 3% bersamaan dengan perkembangan ini. Sentimen komunitas kemungkinan berkontribusi pada pembalikan XRP dari penurunan volume perdagangan mingguan sebelumnya.

Secara finansial, XRP tetap dalam persaingan ketat dengan BNB untuk posisi kapitalisasi pasar. Persetujuan Luxembourg ini berpotensi membuka jalan bagi penerimaan dan penggunaan layanan Ripple yang lebih luas di seluruh UE, mematuhi standar MiCA.

Tidak ada dukungan finansial kuantitatif langsung yang dilaporkan setelah pengumuman. Dampak regulasi, bagaimanapun, diharapkan meningkatkan utilitas XRP dan penetrasi pasar di seluruh Eropa, memungkinkan peningkatan adopsi dan stabilitas untuk operasi Eropa Ripple.

Kenaikan harga XRP baru-baru ini dan otorisasi Luxembourg menunjukkan potensi peluang pertumbuhan di dalam pasar Eropa. Tren historis dalam kesuksesan regulasi mengisyaratkan peningkatan adopsi, menandakan integrasi pasar lebih lanjut Ripple dan kemampuan adaptasi kepatuhan di bawah hukum keuangan Eropa yang berkembang.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2,0713
$2,0713$2,0713
+1,89%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
