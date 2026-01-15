Paus Bitcoin Menambah 30.000 BTC saat Data On-Chain Mengonfirmasi Akumulasi

Bitcoin adalah cryptocurrency terbesar dalam hal kapitalisasi pasar koin total dan merupakan tolok ukur utama untuk semua cryptocurrency. Harga Bitcoin dipengaruhi oleh tingkat teknis dan aktivitas on-chain yang dilakukan oleh pemegang Bitcoin yang sangat besar, yang biasa disebut sebagai whale. Pada saat penerbitan, koin ini diperdagangkan pada $97.458,98 dengan peningkatan 4,25% selama 24 jam terakhir.

Analis Menyoroti Meningkatnya Akumulasi Whale

Postingan terbaru analis Ali Charts di X menyoroti akumulasi 30.000 BTC dari whale selama rentang waktu 5 hari. Ini menunjukkan bahwa pemegang bitcoin besar berencana memanfaatkan fase konsolidasi koin saat ini dengan memposisikan diri mereka secara strategis untuk melakukannya.

Kepemilikan aset jangka panjang atas nama institusi besar cenderung dihasilkan dari penurunan sumber permintaan, karena penyedia sumber permintaan telah mengalihkan aset mereka ke posisi hold jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa harga akan bereaksi segera atau dalam jangka waktu tertentu.

Namun, meningkatnya jumlah investor besar yang memegang aset ini dalam posisi hold jangka panjang menunjukkan kemungkinan ada perubahan yang diantisipasi baik dalam sumber penawaran atau permintaan.

Analisis Chart On-Chain: Kepemilikan Whale Meningkat

Chart dari Glassnode yang menyertai laporan whale besar yang membanjiri pasar memberikan wawasan tambahan tentang partisipasi pasar secara keseluruhan. Dalam chart tersebut, kolom "Whale" dan "Retail" menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah aktivitas oleh whale, dan selama periode waktu yang dianalisis, aliran BTC bersih yang berasal dari pemegang besar lebih besar daripada partisipasi retail.

Dengan demikian, tampaknya sementara partisipasi retail jauh lebih tidak aktif (oleh karena itu menunjukkan bahwa whale telah memimpin dalam mengakumulasi BTC), berdasarkan jumlah aktivitas yang terjadi on-chain oleh pemegang besar, ini lebih lanjut mendukung dan memvalidasi tren akumulasi yang berkembang oleh entitas besar.

Sumber: Glassnode

Kesimpulannya, akumulasi BTC oleh pembeli besar, atau investor "whale", selama periode konsolidasi menunjukkan potensi kenaikan harga di masa depan.

Namun, tidak ada kepastian bahwa pergerakan harga seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tanpa adanya peningkatan permintaan di pasar yang lebih luas, investor besar dapat membentuk posisi jauh sebelum ekspansi dalam permintaan keseluruhan.

