BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bitcoin diperdagangkan pada harga $97.284,59, whale mengakumulasi sekitar 30.000 BTC selama fase konsolidasi. Data on-chain menunjukkan whale memimpin akumulasi sementara retailBitcoin diperdagangkan pada harga $97.284,59, whale mengakumulasi sekitar 30.000 BTC selama fase konsolidasi. Data on-chain menunjukkan whale memimpin akumulasi sementara retail

Paus Bitcoin Menambah 30.000 BTC saat Data On-Chain Mengonfirmasi Akumulasi

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/15 11:00
Bitcoin
BTC$95,402.57-0.15%
NEAR
NEAR$1.725+0.58%

Bitcoin adalah cryptocurrency terbesar dalam hal kapitalisasi pasar koin total dan merupakan tolok ukur utama untuk semua cryptocurrency. Harga Bitcoin dipengaruhi oleh tingkat teknis dan aktivitas on-chain yang dilakukan oleh pemegang Bitcoin yang sangat besar, yang biasa disebut sebagai whale. Pada saat penerbitan, koin ini diperdagangkan pada $97.458,98 dengan peningkatan 4,25% selama 24 jam terakhir.

Analis Menyoroti Meningkatnya Akumulasi Whale

Postingan terbaru analis Ali Charts di X menyoroti akumulasi 30.000 BTC dari whale selama rentang waktu 5 hari. Ini menunjukkan bahwa pemegang bitcoin besar berencana memanfaatkan fase konsolidasi koin saat ini dengan memposisikan diri mereka secara strategis untuk melakukannya.

Kepemilikan aset jangka panjang atas nama institusi besar cenderung dihasilkan dari penurunan sumber permintaan, karena penyedia sumber permintaan telah mengalihkan aset mereka ke posisi hold jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa harga akan bereaksi segera atau dalam jangka waktu tertentu.

Namun, meningkatnya jumlah investor besar yang memegang aset ini dalam posisi hold jangka panjang menunjukkan kemungkinan ada perubahan yang diantisipasi baik dalam sumber penawaran atau permintaan.

Baca Juga: Bitcoin Price Alert: Key Levels Suggest $105K Upside or $76K Pullback

Analisis Chart On-Chain: Kepemilikan Whale Meningkat

Chart dari Glassnode yang menyertai laporan whale besar yang membanjiri pasar memberikan wawasan tambahan tentang partisipasi pasar secara keseluruhan. Dalam chart tersebut, kolom "Whale" dan "Retail" menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah aktivitas oleh whale, dan selama periode waktu yang dianalisis, aliran BTC bersih yang berasal dari pemegang besar lebih besar daripada partisipasi retail.

Dengan demikian, tampaknya sementara partisipasi retail jauh lebih tidak aktif (oleh karena itu menunjukkan bahwa whale telah memimpin dalam mengakumulasi BTC), berdasarkan jumlah aktivitas yang terjadi on-chain oleh pemegang besar, ini lebih lanjut mendukung dan memvalidasi tren akumulasi yang berkembang oleh entitas besar.

Sumber: Glassnode

Kesimpulannya, akumulasi BTC oleh pembeli besar, atau investor "whale", selama periode konsolidasi menunjukkan potensi kenaikan harga di masa depan.

Namun, tidak ada kepastian bahwa pergerakan harga seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tanpa adanya peningkatan permintaan di pasar yang lebih luas, investor besar dapat membentuk posisi jauh sebelum ekspansi dalam permintaan keseluruhan.

Baca Juga: Bitcoin Treasury Buying Outpaces Supply: A 3-to-1 Advantage

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,402.68
$95,402.68$95,402.68
+0.86%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25