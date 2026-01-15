Visa Membawa Stablecoin ke Platform Senilai $1,7 Triliun dalam Kemitraan BVNK

Visa telah bermitra dengan BVNK untuk membawa pembayaran stablecoin ke platform Visa Direct, memperluas infrastruktur pembayaran digitalnya.

BVNK Akan Menggerakkan Infrastruktur Stablecoin Visa Direct

Seperti yang diumumkan dalam siaran pers hari Rabu, BVNK dan Visa telah membentuk kemitraan strategis untuk memungkinkan pembayaran stablecoin di platform Visa Direct milik Visa. Berbasis di AS, Visa adalah organisasi pembayaran kartu terbesar kedua secara global, hanya di belakang UnionPay China. Faktanya, ketika mengecualikan China, perusahaan ini adalah yang terbesar tunggal, mencakup 50% dari total pembayaran kartu.

Akhir-akhir ini, Visa telah menjajaki pembayaran aset digital, khususnya yang melibatkan stablecoin, dalam upaya memodernisasi pergerakan uang. Pada tahun 2025, raksasa pembayaran ini menjalankan beberapa uji coba stablecoin terkait Visa Direct, platform pembayaran global real-time senilai $1,7 triliun miliknya.

Kini, tampaknya Visa telah mengambil langkah selanjutnya dengan bermitra dengan BVNK, penyedia infrastruktur stablecoin yang memproses lebih dari $30 miliar dalam pembayaran setiap tahunnya. Mark Nelsen, kepala produk, komersial, dan pergerakan uang Visa, mengatakan:

Dimulai dengan pasar dengan permintaan kuat untuk pembayaran digital, BVNK akan menggerakkan beberapa layanan Visa Direct yang berbeda, termasuk pra-pendanaan stablecoin dan pembayaran. Kesepakatan baru Visa dengan BVNK tidak muncul tiba-tiba. Pada Mei 2025, Visa Ventures melakukan investasi di perusahaan jalur pembayaran aset digital tersebut. Jesse Hemson-Struthers, CEO BVNK, mencatat:

Setelah peluncuran awal, ekspansi global yang lebih luas dari layanan ini direncanakan, tetapi sejauh ini, belum dikonfirmasi pasar mana yang akan dimasukkan, hanya bahwa Visa akan memutuskannya berdasarkan "kebutuhan pelanggan." Stablecoin telah menyaksikan adopsi yang berkembang selama tahun lalu, karena beberapa negara telah maju dengan legislasi terkait sektor tersebut. Di antara perkembangan yang paling menonjol adalah penandatanganan GENIUS Act oleh Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan dari Bloomberg, total volume transaksi stablecoin meningkat 72% menjadi $33 triliun pada tahun 2025, rekor baru.

USDT milik Tether adalah cryptocurrency yang terikat fiat terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan valuasi yang lebih dari dua kali lipat USDC milik Circle, tetapi yang terakhir masih mendominasi dalam transaksi selama tahun 2025. USDC mencakup $18,3 triliun dari total volume, sementara USDT mencakup $13,3 triliun.

Bersama-sama, kedua token tersebut mencakup mayoritas ekstrem dari total volume tahun lalu, menunjukkan bahwa aktivitas terkait token yang dipatok dolar lainnya dan stablecoin non-USD tetap rendah.

Harga Bitcoin

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $95.000, naik lebih dari 3% selama seminggu terakhir.