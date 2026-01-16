Vodacom Group dinobatkan sebagai Pemberi Kerja Terbaik di Afrika pada tahun 2025 dengan skor keseluruhan 99,56%

Perusahaan telekomunikasi Vodacom Group telah dinobatkan sebagai Pemberi Kerja Terbaik Afrika pada tahun 2025, sebuah penghargaan untuk keunggulan dalam sumber daya manusia, inovasi, dan kecerdasan buatan yang etis. Dalam penilaian tersebut, Grup mencapai skor Pemberi Kerja Terbaik keseluruhan sebesar 99,56%.

Dalam email yang dilihat oleh Technext pada hari Kamis, sertifikasi oleh Top Employers Institute merupakan tolok ukur yang menilai praktik Sumber Daya Manusia (SDM). Ini mengevaluasi seberapa efektif perusahaan menyelaraskan kerangka kerja SDM, budaya, dan pengalaman karyawan dengan standar internasional.

Bagi perusahaan, penghargaan terbaru ini menandai kemenangan ketiga berturut-turut, memperkuat komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman karyawan. Sertifikasi ini mencakup 20 domain SDM, termasuk strategi sumber daya manusia, akuisisi bakat, pembelajaran dan pengembangan, serta pengembangan kepemimpinan.

Saat menanggapi perkembangan tersebut, Chief Executive Vodacom Group, Shameel Joosub, menjelaskan bahwa penghargaan ini penting untuk perjalanan Visi 2030 perusahaan.

"Ini tidak hanya bukti konsistensi kami dalam memimpin dengan tujuan, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan kami yang berpusat pada manusia dan fokus pada pengembangan bakat serta budaya tempat kerja berdampak besar," tambahnya.

Shameel Joosub

Selain penghargaan untuk grup, anak perusahaannya di Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania, dan Safaricom Ethiopia dan Kenya juga diakui dengan sertifikasi.

Vodacom Mozambik mencatat skor grup tertinggi sebesar 99,96%, Vodacom Afrika Selatan mencapai 99,88%, dan Vodacom Tanzania mencapai 99,76%. Safaricom Ethiopia dan Safaricom Kenya masing-masing mendapatkan peringkat pertama di negara mereka masing-masing.

Chief Human Resources Officer grup, Matimba Mbungela, menjelaskan bahwa penghargaan ini menunjukkan bahwa menciptakan "pengalaman karyawan yang luar biasa" adalah komitmen berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami sangat bangga mempertahankan posisi kami sebagai Pemberi Kerja Terbaik Afrika untuk tahun ketiga berturut-turut. Kami percaya bahwa kesejahteraan dan pemberdayaan karyawan kami berkontribusi langsung pada kemampuan kami untuk memenuhi tujuan kami menghubungkan untuk masa depan yang lebih baik," tambahnya.

Penghargaan yang diterima untuk tahun ketiga berturut-turut ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menanamkan inovasi dan kreativitas tenaga kerja. Selain praktik etis dan kombinasi teknologi, ini juga mewakili kombinasi dampak manusia dari AI dalam proses organisasi.

Vodacom Group pada tahun 2025

Dalam hasil interim untuk enam bulan yang berakhir 30 September 2025, perusahaan mencatat kenaikan 32,3% dalam laba utama per saham (HEPS) menjadi 467 sen ($0,25).

Pendapatan grup naik 10,9% menjadi R81,6 miliar ($4,4 miliar), dengan pertumbuhan yang dinormalisasi sebesar 12,1% setelah penyesuaian untuk efek mata uang. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) naik 14,7% menjadi R30,5 miliar ($1,6 miliar), menunjukkan peningkatan margin yang konsisten di sebagian besar operasinya.

Di Afrika Selatan, pasar terbesar Vodacom, pendapatan layanan naik 2,2% menjadi R31,7 miliar ($1,7 miliar). Selain itu, operasi internasional, yang mencakup Republik Demokratik Kongo, Lesotho, Mozambik, dan Tanzania, berkinerja kuat, menghasilkan pertumbuhan mata uang lokal 13,3% menjadi R16,7 miliar ($900 juta).

Dalam perubahan besar selama tahun ini, grup melakukan langkah untuk mengakuisisi saham tambahan di Safaricom.

Dengan mengakuisisi 15% dari saham yang diterbitkan Pemerintah Kenya, yang bernilai $1,6 miliar (KSh 204,3 miliar), kesepakatan yang diusulkan akan meningkatkan saham grup di perusahaan telekomunikasi tersebut dari 40% menjadi 55%.

Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Kenya meluncurkan proses penjualan 15% dari sahamnya di Safaricom PLC kepada Vodacom Group.

Divestasi parsial ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar $1,6 miliar (KES 204,3 miliar) untuk pemerintah, dengan total hasil yang diproyeksikan sebesar $1,9 miliar (KES 244,5 miliar) ketika komponen monetisasi dividen di muka disertakan.

