Monero (XMR) Melonjak 200%, Dengan Analis Menargetkan Pencapaian Potensial $42.000

Monero (XMR) bergerak sesuai harapan dari level analisis sebelumnya dan naik lebih dari 200% dari level sebelumnya. Harga mengalami penolakan kuat tetapi berhasil menguji garis tren naik sebelum memantul kembali. Analisis bullish tervalidasi segera setelah XMR menembus di atas resistensi $365 dengan penutupan yang kuat.

Sumber: X

Fokus sekarang berada pada Elliott Wave secara umum, dengan pendapat berkisar apakah ini adalah Wave 3 yang kuat atau Wave 5 yang diperpanjang. Target untuk kenaikan terlihat pada level $1.200, dengan potensi mencapai $2.000. Namun resistensi diagonal menurun mungkin membatasi kenaikan pada level di bawah $2.000.

Baca Juga: Monero (XMR) Hits New All-Time High of $694.41

Monero (XMR) Memperkuat Kasus Bullish Dengan Fokus $4.200

Selain itu, analis kripto lainnya, Crypto Guru, menunjukkan bahwa Monero (XMR) sekali lagi menjadi berita utama di pasar karena investor jangka panjang terus merasa optimis tentang potensi masa depannya. Monero diyakini sebagai satu-satunya di ruang mata uang digital, dengan jaringan yang mampu memberikan imbal hasil luar biasa dalam jangka panjang.

Sumber: X

Beberapa perkiraan optimis yang disajikan dalam komunitas kripto adalah bahwa, dalam kondisi pasar yang optimal, XMR dapat mencapai level valuasi yang murni spekulatif, berkisar dari $42.000 per unit. Meskipun perkiraan ini murni spekulatif, mereka menunjukkan bahwa ada keyakinan besar pada aset tersebut, mengingat Monero adalah aset langka yang dilindungi dari sensor dalam lingkungan keuangan yang dinamis.

Grafik Mingguan XMR Menunjukkan Breakout Kuat

Pada grafik mingguan XMR, harga jelas menembus di atas wilayah psikologis $500, memperpanjang tren bullish multi-bulan yang kuat. Semua EMA kunci (20, 50, 100, 200) sepenuhnya bullish dan naik. Harga jauh di atas level support dinamis, yang menunjukkan bahwa pembeli sepenuhnya mengendalikan.

Sumber: TradingView

Indikator momentum bersifat bullish. RSI mendekati 77. Ini disebabkan oleh momentum kuat tetapi juga menunjukkan bahwa mungkin ada risiko overextension. Namun demikian, belum ada divergensi bearish. Selama XMR berada di atas rentang EMA $420-$450, ada tren positif.

Baca Juga: Monero (XMR) Poised for Explosive 8-Year Breakout Above $500