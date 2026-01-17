BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bitcoin tetap berada di atas $95.000, setelah mencapai level tertinggi dua bulan sebesar $97.800 pada hari sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pasar tetap kuat. Ini juga menunjukkan bahwaBitcoin tetap berada di atas $95.000, setelah mencapai level tertinggi dua bulan sebesar $97.800 pada hari sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pasar tetap kuat. Ini juga menunjukkan bahwa

Bitcoin (BTC) Bertahan di Atas $95K saat Aliran Masuk ETF Melonjak: Apakah Penembusan $100K Berikutnya?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/17 01:30
Bitcoin
BTC$95,189.53-0.24%
NEAR
NEAR$1.784+3.18%

Bitcoin tetap berada di atas $95.000, setelah mencapai level tertinggi dua bulan di $97.800 pada hari sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pasar tetap kuat. Ini juga menunjukkan bahwa partisipasi institusional semakin baik karena arus masuk ETF meningkat. Aktivitas dalam opsi menunjukkan bahwa para trader percaya diri karena BTC mendekati level psikologis $100.000.

Minggu ini, terjadi lonjakan permintaan institusional. Menurut data SoSoValue, $100,18 juta tercatat dalam arus masuk ETF Bitcoin spot pada hari Kamis. Ini merupakan arus masuk satu hari terbesar sejak 6 Oktober. Ini juga merupakan hari aktivitas positif ketiga berturut-turut. Tren yang berkembang mendukung tren naik Bitcoin.

Sumber: SoSoValue

Bitcoin Ditolak Lagi tetapi Mempertahankan Support Kunci

Analis Crypto VIP Signal menyoroti bahwa Bitcoin menguji ulang level $97.000 tetapi ditolak. Harga ini tetap berada di atas area support di atas $95.000. Analis memperkirakan bahwa akan ada pergerakan sideways selama akhir pekan. Kecenderungan ini menggambarkan konsolidasi jangka pendek karena BTC stabil setelah kenaikan sebelumnya.

Sumber: X

Selain itu, analis lain, Ted Pillows, menyebutkan bahwa Bitcoin ditolak pada EMA 50 minggu. Harga sejak itu sedikit turun. Ini tetap berada di atas $95.000. Analis juga mencatat bahwa bitcoin perlu berada dalam kisaran $93.500 hingga $94.000 untuk mempertahankan strukturnya.

Sumber: X

Baca Juga: Bitcoin (BTC) Faces Rejection as Short-Term Holder Metrics Signal Profit-Taking

Open Interest dan Volume Terus Turun

Menurut data CoinGlass, aktivitas perdagangan telah menurun. Volume perdagangan harian telah menurun sebesar 30,03% menjadi $70,58 miliar. Open interest turun sebesar 5,15%, dan berada di $62,11 miliar. Tingkat pendanaan tertimbang OI BTC berada di 0,0063%. Pembacaan ini menunjukkan pasar derivatif yang kurang aktif.

Sumber: CoinGlass

RSI dan MACD Menandakan Momentum Bullish yang Stabil

Relative Strength Index (RSI) adalah 64,29, dan garis rata-rata bergerak adalah 59,15. Indikator masih dalam kisaran yang baik. Ini menunjukkan bahwa momentum positif. Ini juga mengonfirmasi bahwa Bitcoin belum mencapai kondisi overbought pada grafik harian.

Garis MACD sekarang berada di 1.512, sedangkan garis sinyal berada di 888. Perbedaan antara keduanya positif. Histogram mendasari adanya minat beli yang stabil. Grafik mendukung pola bullish yang lebih luas.

Sumber: TradingView

Bitcoin telah didukung di sekitar level kritis meskipun ada penolakan singkat. Pasar memantau dengan cermat zona $97.000. Penembusan dari area ini dapat membuka jalan ke level signifikan berikutnya. Para trader akan memantau arus masuk ETF dan indikator teknis untuk menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga: Ethereum (ETH) Price Surges as Daily Transactions Hit Record 2.3 Million

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,189.53
$95,189.53$95,189.53
+0.63%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Postingan Buterin menjanjikan 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:54
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44