Harga SOL Menghadapi Support Kunci di Tengah Ekspansi Jaringan Solana yang Cepat

Solana sedang menguji kepercayaan investor karena harga SOL turun kembali mendekati level support kunci, meskipun jaringan terus berkembang di berbagai front. Setelah sempat menembus di atas $147 awal pekan ini, token gagal mempertahankan keuntungannya dan kini diperdagangkan di bawah $145.

Penarikan ini terjadi di saat Solana melihat meningkatnya minat institusional, pertumbuhan adopsi aset dunia nyata, dan inisiatif baru yang berfokus pada pengguna, menciptakan kontras antara tekanan harga jangka pendek dan pertumbuhan ekosistem jangka panjang.

Harga SOL Menguji Zona Support Kritis

SOL telah memasuki koreksi jangka pendek setelah gagal menembus area resistance $150. Harga turun di bawah level $146 dan $145, bergerak di bawah simple moving average 100 jam. Di sisi bawah, analis teknikal memantau zona $141–$140, di mana garis tren bullish dan support Fibonacci bertemu.

Jika harga SOL tembus di bawah $140, support berikutnya berada di sekitar $132, dengan risiko penurunan lebih lanjut menuju $124. Di sisi atas, resistance tetap berada di sekitar $146 dan $148. Pergerakan terkonfirmasi di atas $148 dapat membuka pintu untuk pengujian ulang $155 dan berpotensi $162.

Indikator momentum mencerminkan sentimen hati-hati. RSI per jam tetap di bawah 50, dan MACD terus menunjukkan tekanan bearish. Meskipun volume perdagangan yang sehat sekitar $5 miliar dalam 24 jam, SOL masih turun sekitar sepertiga dari harganya setahun yang lalu dan jauh di bawah puncak sebelumnya di sekitar $293.

Perkembangan Regulasi dan Arus Masuk ETF Solana

Di luar aksi harga, berita regulasi di AS dapat mempengaruhi prospek jangka menengah Solana.

Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai "Clarity Act," yang dirilis oleh Komite Perbankan Senat, mengusulkan reklasifikasi cryptocurrency tertentu dengan produk yang diperdagangkan di bursa sebagai aset "non-incidental" mulai tahun 2026. Ini akan melonggarkan beberapa persyaratan pengungkapan SEC untuk aset seperti SOL.

Jika disahkan, proposal tersebut dapat menempatkan Solana dalam kategori regulasi yang mirip dengan Bitcoin dan Ethereum, yang berpotensi meningkatkan akses institusional. Tanda-tanda awal minat telah muncul.

Pada 15 Januari, ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih $23,57 juta, tertinggi dalam empat pekan. Namun, aset ETF masih hanya mewakili sekitar 1,5% dari kapitalisasi pasar SOL, membatasi dampak langsung mereka terhadap harga.

Sementara harga SOL berjuang, jaringan Solana terus berkembang. Pada tahun 2025, blockchain memproses $1,6 triliun dalam volume perdagangan, menyumbang sekitar 12% dari pasar kripto. Ekosistem DeFi-nya tetap ditopang oleh platform seperti Jupiter, Raydium, Orca, dan Kamino, dengan TVL bertahan stabil mendekati $11,5 miliar.

Pencapaian besar datang ketika ekosistem real-world asset (RWA) Solana mencapai valuasi rekor $1,15 miliar, didorong oleh tokenisasi obligasi pemerintah AS, saham, dan dana institusional. Ini menandakan meningkatnya penggunaan Solana sebagai lapisan penyelesaian untuk aset tradisional.

Related Reading: Bitcoin Tailwind: Cathie Wood Sees 'Reaganomics On Steroids' Ahead

Inisiatif keterlibatan pengguna juga berkembang. Ponsel Seeker Solana meluncurkan airdrop token SKR besar kepada lebih dari 100.000 pengguna, sementara Interactive Brokers telah mengaktifkan deposit USDC 24/7 melalui jaringan Solana, meningkatkan akses bagi trader global.

Cover image from ChatGPT, SOLUSD chart from Tradingview