Eskrow Kripto Ilegal Terkait Huione, Tudou Guarantee, Tampaknya Telah Ditutup

Sebuah layanan escrow berbasis Telegram yang terkait dengan pasar online ilegal tampaknya sedang menghentikan operasi setelah mengembalikan lebih dari $130 juta dalam stablecoin, langkah yang menurut analis dapat mengganggu pusat utama penipuan terkait kripto.

Tudou Guarantee, layanan yang terkait dengan Huione Group, tampaknya telah mengembalikan $130 juta dalam Tether USDt (USDT) kepada pedagang publik grup tersebut sejak awal 2026, menurut data yang dibagikan oleh perusahaan analitik blockchain Bitrace. Pengembalian dana dimulai dengan sekitar $3,7 juta pada 1 Januari dan mencapai puncaknya sekitar $18,1 juta pada hari Minggu, kata Bitrace.

Pada Jumat sebelumnya, perusahaan tampaknya mengumumkan penutupan operasi melalui saluran Telegram mereka, menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh Bitrace.

Huione Group adalah konglomerat keuangan berbasis di Kamboja yang mengoperasikan layanan pembayaran Huione Pay dan bursa kripto Huione Crypto, bersama dengan Huione Guarantee.

Pengembalian dana menandakan potensi perlambatan penipuan

Perkembangan ini dapat menyebabkan perlambatan dalam penipuan phishing dan pig butchering, yang sebelumnya ditawarkan sebagai layanan oleh ratusan vendor di pasar tersebut.

Pada bulan Desember, seorang investor kehilangan seluruh dana pensiun Bitcoin (BTC) mereka dalam penipuan percintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan, di mana para penipu menggunakan manipulasi emosional yang berkepanjangan untuk meyakinkan investor mentransfer dana mereka.

Penipuan phishing menjadi ancaman terbesar kedua setelah pelanggaran rantai pasokan, merugikan investor kripto sebesar $722 juta secara kumulatif di 248 insiden pada tahun 2025, menurut perusahaan keamanan blockchain CertiK.

Elliptic mengungkap kripto senilai $89 miliar, ribuan dompet terkait pasar penipu

Elliptic sebelumnya mengungkap ribuan alamat dompet yang terkait dengan vendor dan operasi Tudou Guarantee untuk membantu pengguna menghindari entitas ini.

Perusahaan keamanan blockchain tersebut juga menandai $89 miliar dalam kripto yang diterima oleh dompet ilegal ini, menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2025.

Tudou Guarantee mencatat setidaknya $24 miliar dalam transaksi, semakin mengandalkan infrastruktur mata uang kripto mereka.

Pada September 2024, pasar tersebut meluncurkan stablecoin berbasis dolar AS sebagai upaya kripto terbaru mereka, setelah meluncurkan blockchain, bursa kripto, dan aplikasi pesan.

Tudou Guarantee di-rebranding dari Huione Guarantee setelah Elliptic mengeksposnya sebagai pasar miliaran dolar untuk penipu online pada Juli 2024.

