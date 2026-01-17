Strategi Jefferies Menghapus Seluruh Alokasi Bitcoin Karena Kekhawatiran Komputasi Kuantum ⋆ ZyCrypto

Iklan

Christopher Wood, kepala strategi ekuitas global di bank investasi Jefferies, menghapus alokasi 10% untuk Bitcoin (BTC) dari portofolio modelnya, mengutip kekhawatiran yang meningkat bahwa kemajuan signifikan dalam komputasi kuantum dapat merusak keamanan jangka panjang cryptocurrency alfa tersebut.

Menurut newsletter "Greed & Fear" terbarunya, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Wood mengatakan bahwa kepemilikan Bitcoin 10% dari portofolio model yang terdiversifikasi telah digantikan dengan posisi terbagi dalam emas batangan fisik dan saham pertambangan emas.

Wood menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio pada akhir 2020 dan meningkatkan eksposur pada 2021, menunjukkan bahwa crypto teratas tersebut dapat bertindak sebagai alternatif digital untuk emas ketika bank sentral memompa stimulus ke dalam ekonomi selama era pandemi. Namun, ia kini lebih memilih aset dengan rekam jejak yang lebih panjang.

Kekhawatirannya sederhana. Wood berargumen bahwa terobosan kuantum akan melemahkan keamanan kriptografi Bitcoin, yang ia yakini merupakan ancaman "eksistensial" terhadap tesis penyimpan nilai bagi investor bergaya pensiun.

Ancaman Komputasi Kuantum Bitcoin

Masalah kuantum telah menjadi topik diskusi di antara pengembang dan pengamat industri selama bertahun-tahun, tetapi langkah Wood menunjukkan bagaimana hal ini sekarang mempengaruhi keputusan alokasi aset di lembaga pialang dan penelitian terkemuka.

CEO Blockstream Adam Back sering menegaskan bahwa memecahkan Bitcoin tidak mungkin menghadapi ancaman komputasi kuantum yang berarti setidaknya selama 20–40 tahun, menambahkan bahwa sudah ada standar enkripsi pasca-kuantum yang disetujui oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) yang dapat diterapkan Bitcoin "jauh sebelum komputer kuantum yang relevan secara kriptografis tiba."

Pakar lain, termasuk peneliti a16z, berbagi pandangan serupa bahwa kemungkinan komputer kuantum yang "relevan secara kriptografis" yang mampu memecahkan sistem kunci publik saat ini terwujud dalam dekade ini sangat kecil.

Mereka berpikir bahwa ada risiko jangka pendek yang lebih besar yang berpotensi berasal dari bug implementasi, tata kelola, dan serangan "panen sekarang, dekripsi nanti" pada data terenkripsi daripada serangan langsung pada tanda tangan blockchain langsung.

Meskipun para ahli ini tetap skeptis bahwa komputasi kuantum merupakan kekhawatiran jangka pendek, beberapa pemegang berdaulat sudah bertindak sekarang untuk melindungi kepemilikan Bitcoin mereka. Seperti yang dilaporkan ZyCrypto, El Salvador pada Agustus 2025 membagi cadangan Bitcoin-nya ke 14 alamat, mengutip langkah-langkah keamanan terkait risiko kuantum yang muncul.