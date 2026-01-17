Permintaan Bitcoin melampaui penerbitan sebesar 6x – Apakah ini ekspansi yang didorong oleh kelangkaan?

Pembeli institusional menyerap Bitcoin [BTC] lebih cepat daripada kemampuan penambang untuk memasoknya. Pada tahun 2026, institusi membeli sekitar enam kali lipat dari penerbitan baru.

Bitcoin diserap oleh institusi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2021, permintaan mencapai sekitar 236.000 BTC, yang lebih sedikit dari pasokan baru sekitar 330.000.

Meskipun tahun 2022 membalikkan kondisi negatif, namun pulih pada tahun 2023 dengan sekitar 111.000 BTC yang dibeli dan 337.000 yang ditambang.

Pergeseran nyata terjadi pada tahun 2024. Permintaan institusional meningkat menjadi sekitar 913.000 BTC sementara pasokan turun menjadi 218.000.

Sumber: X

Momentum terus berlanjut pada tahun 2025 dengan 702.000 BTC yang dibeli dan 166.000 yang ditambang. Pada tahun 2026, tingkat pembelian tetap enam kali lebih tinggi dari pasokan.

Tindakan ini menunjukkan penerimaan ETF, kelangkaan pasca atau setengah masa jabatan, dan tujuan alokasi jangka panjang.

Ketidakseimbangan semacam ini di masa lalu telah menjadi pertanda ekspansi harga yang besar dan penguatan respons bullish sepanjang siklus pasar.

Pertumbuhan M2 meningkat, tetapi akankah menguntungkan kenaikan Bitcoin?

Tingkat pertumbuhan M2 dalam ekonomi dunia meningkat dengan tingkat yang mengkhawatirkan, dengan mencapai tingkat tertinggi pasca-2020.

Ini didorong oleh pelonggaran bank sentral, defisit fiskal, dan injeksi likuiditas. Akibatnya, kondisi keuangan menjadi lebih longgar. Selera risiko juga meningkat.

Bitcoin secara tradisional tertinggal dari perubahan ini. Bitcoin berada dalam siklus bull yang berkelanjutan selama ekspansi M2 sebelumnya, terutama pada tahun 2017, 2020, dan 2021.

Sumber: X

Ketika likuiditas menjadi positif secara terus-menerus, korelasi menjadi kuat. Perlu dicatat, pertumbuhannya tidak linear dan juga luas dan tidak merata karena bervariasi sesuai dengan siklus.

Namun demikian, likuiditas surplus mencoba menemukan sumber aset yang terbatas. Penyerapan arus tercakup oleh pasokan tetap, portabilitas, dan aksesibilitas global Bitcoin.

Jika pertumbuhan M2 global tetap positif dan terus mengakselerasi, likuiditas seharusnya terus menguntungkan Bitcoin dari waktu ke waktu.

Namun, investor harus mengawasi perlambatan atau pembalikan dalam pertumbuhan pasokan uang. Terutama karena siklus sebelumnya telah menunjukkan bahwa reli Bitcoin melemah dengan cepat begitu momentum likuiditas berbalik.

Arus Masuk ETF Bitcoin mendapatkan momentum kembali saat institusi menjangkar BTC mendekati $96K

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan mendekati $96.000 setelah bangkit dari kelemahan baru-baru ini. Ketidakpastian makro, pergeseran ekspektasi suku bunga, dan rotasi risiko mendorong pergerakan jangka pendek.

Namun, positioning institusional kini lebih penting. Di sinilah arus ETF menjadi krusial.

Misalnya – Grafik analisis menyoroti lonjakan berulang dalam arus masuk Spot Bitcoin ETF sejak Mei 2025. Lonjakan ini selaras dengan kenaikan harga lokal juga.

Sumber: X

Bar hijau besar menunjukkan akumulasi institusional yang agresif. Sebaliknya, bar merah yang berkelanjutan sering bertepatan dengan fase korektif.

Khususnya, arus masuk $840 juta pada 15 Januari menonjol. Mereka mencerminkan gelombang akumulasi sebelumnya yang terlihat pada Juli dan Oktober. Arus ini secara aktif mempengaruhi harga altcoin. Arus masuk yang kuat menyerap tekanan jual dan mendorong Bitcoin ke kisaran yang lebih tinggi juga.

Sementara itu, pembelian yang terkelompok mengurangi volatilitas penurunan. Ini dapat dilihat sebagai bukti dari sebuah struktur. Ini berarti bahwa arus ini bukan sekadar kebisingan. Sebaliknya, mereka mencerminkan rotasi modal dan keyakinan.

Dengan mengingat hal ini, investor harus mengawasi arus yang persisten. Arus masuk yang berkelanjutan mendukung stabilisasi sementara pembalikan membuka kembali risiko.

Pemikiran Akhir

Permintaan institusional kini melampaui pasokan baru Bitcoin dengan margin yang luas, dengan arus masuk ETF dan kelangkaan pasca-halving menciptakan pasar yang secara struktural lebih ketat.

Kenaikan Bitcoin semakin bergantung pada persistensi likuiditas, karena arus masuk ETF yang berkelanjutan dan pertumbuhan M2 yang positif mendukung stabilitas, sementara pembalikan dapat melemahkan momentum.