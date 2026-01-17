Peran Terbalik AI dalam Memberikan Terapi untuk Manusia yang Mengalami Psikosis AI dan Masalah Kesehatan Mental Lainnya yang Disebabkan oleh AI

Mempertanyakan apakah AI yang menyebabkan masalah kesehatan mental seperti psikosis AI juga dapat menjadi proses terapeutik untuk mengatasi kondisi tersebut. getty

Dalam kolom hari ini, saya mengkaji munculnya AI yang memilih untuk memberikan terapi kepada orang-orang yang mengalami psikosis AI dan masalah kesehatan mental lainnya yang disebabkan oleh AI. Anda mungkin bingung dengan aspek ini, karena secara keseluruhan tampak seperti pendekatan yang agak terbalik. AI yang sama yang menjadi akar psikosis AI dan masalah kognitif lainnya yang disebabkan oleh AI bertindak sebagai semacam cahaya penuntun untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang meresahkan yang muncul akibat interaksi dengan AI. Ini tentu memicu kebingungan yang serius.

Pertanyaan yang dihadapi adalah apakah AI dapat menjadi perusak mental dan, pada saat yang sama, pendorong kesehatan mental yang mengatasi masalah yang dipicu oleh interaksi dengan AI.

Mari kita bicarakan hal ini.

Analisis terobosan AI ini merupakan bagian dari liputan kolom Forbes saya yang sedang berlangsung tentang perkembangan terbaru dalam AI, termasuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kompleksitas AI yang berdampak (lihat tautan di sini).

AI Dan Kesehatan Mental

Sebagai latar belakang singkat, saya telah secara ekstensif meliput dan menganalisis berbagai aspek mengenai munculnya AI era modern yang menghasilkan saran kesehatan mental dan melakukan terapi berbasis AI. Penggunaan AI yang meningkat ini terutama didorong oleh kemajuan yang terus berkembang dan adopsi luas dari AI generatif. Untuk daftar lengkap lebih dari seratus analisis dan postingan saya, lihat tautan di sini dan tautan di sini.

Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bidang yang berkembang pesat dan ada manfaat luar biasa yang bisa diperoleh, tetapi pada saat yang sama, sayangnya, risiko tersembunyi dan jebakan langsung juga muncul dalam upaya-upaya ini. Saya sering berbicara tentang masalah-masalah mendesak ini, termasuk dalam penampilan di episode 60 Minutes CBS, lihat tautan di sini.

Munculnya Psikosis AI

Saat ini ada banyak kekhawatiran yang meluas tentang orang-orang yang melakukan obrolan tidak sehat dengan AI. Tuntutan hukum mulai diluncurkan terhadap berbagai pembuat AI seperti OpenAI (lihat liputan saya di tautan di sini). Kekhawatirannya adalah bahwa perlindungan AI apa pun yang telah diterapkan tidak memadai dan memungkinkan orang-orang mengalami kerugian mental saat menggunakan AI generatif.

Istilah psikosis AI telah muncul untuk menggambarkan segala macam ketakutan dan penyakit mental yang mungkin dialami seseorang saat berkomunikasi dengan AI generatif. Harap diketahui bahwa tidak ada definisi klinis yang sepenuhnya diterima dan definitif tentang psikosis AI secara menyeluruh; jadi, untuk saat ini, ini lebih merupakan penentuan yang longgar.

Berikut adalah definisi dasar saya tentang psikosis AI:

Psikosis AI (definisi saya): "Kondisi mental yang merugikan yang melibatkan perkembangan pikiran, keyakinan, dan perilaku yang terdistorsi sebagai akibat dari keterlibatan percakapan dengan AI seperti AI generatif dan LLM, sering muncul terutama setelah diskusi yang berkepanjangan dan maladaptif dengan AI. Seseorang yang menunjukkan kondisi ini biasanya akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apa yang nyata dari apa yang tidak nyata. Satu atau lebih gejala dapat menjadi petunjuk yang jelas dari penyakit ini dan biasanya melibatkan kumpulan yang saling terkait."

Untuk pandangan mendalam tentang psikosis AI dan terutama ko-kreasi delusi melalui kolaborasi manusia-AI, lihat analisis terbaru saya di tautan di sini.

AI Sebagai Dualis

Tidak semua orang jatuh ke dalam jurang mental saat menggunakan AI.

Banyak orang menggunakan AI sebagai pendorong kesehatan mental harian. Mereka mengandalkan AI sebagai penasihat kesehatan mental utama mereka. Apakah ini benar atau salah terus diperdebatkan. Kenyataannya adalah bahwa ini sedang terjadi.

Memang, ini terjadi dalam jumlah besar pada skala yang besar. ChatGPT saja memiliki lebih dari 700 juta pengguna aktif mingguan. Proporsi yang signifikan dari pengguna tersebut menggunakan ChatGPT untuk panduan kesehatan mental. Hal yang sama berlaku untuk LLM utama lainnya juga. Penggunaan AI generatif dan LLM untuk saran kesehatan mental saat ini menempati peringkat teratas sebagai penggunaan AI tersebut secara menyeluruh (lihat penilaian saya tentang peringkat penggunaan di tautan di sini).

Berikut adalah twist yang menarik.

Jika seseorang jatuh ke dalam psikosis AI atau penyakit mental yang disebabkan oleh AI, dapatkah AI membantu mereka untuk melepaskan diri dari kesulitan kognitif?

Satu argumen adalah bahwa ini adalah proposisi yang tidak masuk akal dari awal. Hanya terapis manusia yang bisa membantu seseorang yang mengalami jenis psikosis AI apa pun. Selain itu, langkah paling penting adalah segera menghentikan orang tersebut dari menggunakan AI. Jangan biarkan mereka terus berputar lebih dalam ke dalam perangkap AI. Titik, akhir cerita.

Sisi Lain Dari Koin

Mungkin kita tidak boleh terlalu terburu-buru.

Ada beberapa alasan masuk akal untuk mempertimbangkan penggunaan AI untuk tujuan membantu pengguna keluar dari psikosis AI mereka. Namun demikian, mari kita perjelas satu hal – siapa pun yang benar-benar mengalami psikosis AI harus langsung mencari bantuan melalui terapis manusia. Apakah mereka memilih untuk terus menggunakan AI harus menjadi pertimbangan saat berada di bawah pengawasan terapis manusia.

Mengapa seseorang akan menggunakan AI untuk bantuan jika mereka tampaknya dilanda psikosis AI?

Pertama, bisa jadi orang tersebut sedang mengalami psikosis AI, tetapi tidak ada manusia lain yang menyadari bahwa ini sedang terjadi. Orang tersebut hanya mengungkapkan ini kepada AI. Atau AI telah mendeteksi secara komputasional bahwa orang tersebut tampaknya mengalami psikosis AI.

Pertanyaannya adalah apakah AI harus diprogram untuk mengingatkan manusia tentang dugaan munculnya psikosis AI. Misalnya, OpenAI telah mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan ChatGPT sehingga akan melaporkan pertimbangan yang dicurigai tersebut kepada tim manusia spesialis internal di OpenAI; lihat liputan saya di tautan di sini. Upaya OpenAI ini melangkah lebih jauh dengan segera mengatur agar pengguna dihubungkan dengan terapis manusia yang merupakan bagian dari jaringan terapis yang dikurasi oleh OpenAI (lihat diskusi saya di tautan di sini).

Bagaimanapun, jika AI tidak diatur untuk membuat peringatan atau koneksi seperti itu, AI itu sendiri mungkin melanjutkan untuk mencoba dan membantu orang tersebut. Apakah bantuan ini akan berhasil tidaklah jelas. Anda tidak dapat secara kategoris menyatakan bahwa AI tidak akan dapat membantu orang tersebut. Di sisi lain, karena ini adalah pilihan yang berisiko, ini sekali lagi menyoroti pentingnya mencari bantuan manusia yang sesuai.

Keakraban Dan Akses

Ada alasan tambahan untuk menggunakan AI dalam keadaan ini.

Seseorang yang telah jatuh ke dalam psikosis AI kemungkinan adalah pengguna AI yang rajin. Mereka nyaman menggunakan AI. Mereka secara rutin menggunakan AI. Ini tersedia bagi mereka 24/7. Menggunakan AI dapat dilakukan dengan segera. Tidak perlu membuat janji. Tidak ada logistik yang berat.

Dalam pengertian itu, cara paling langsung mereka untuk mendapatkan bantuan mungkin adalah AI. Mencoba membuat mereka menghubungi terapis manusia mungkin merupakan perjuangan yang berat. Mereka mungkin tidak percaya pada terapis manusia. Dalam pikiran mereka, mereka percaya pada AI. Mereka juga tidak ingin membayar untuk harus menemui terapis manusia. Mereka juga tidak ingin secara logistik terikat pada hari dan waktu tertentu ketika mereka dapat bertemu terapis.

Jika AI adalah pilihan otomatis mereka, mungkin masuk akal untuk menggunakan AI setidaknya untuk membuka mata mereka tentang apa yang terjadi. Ini mungkin satu-satunya jalan yang layak. Ini bukan yang optimal yang diinginkan, tetapi ini mungkin alternatif yang paling mungkin yang membuat bola bergulir menuju pemulihan.

Personalisasi Di Garis Depan

Pertimbangkan bahwa AI mungkin telah melacak status mental orang tersebut. Seseorang dengan semacam psikosis AI kemungkinan telah membuat jejak digital dari kemunduran kognitif mereka selama percakapan dengan AI. Ini tidak selalu terjadi, tentu saja, meskipun harapannya adalah bahwa ini kemungkinan terjadi sebagian besar waktu.

AI telah mempersonalisasi obrolan secara komputasional sesuai keinginan orang tersebut. Dalam detail-detail rumit tersebut mungkin merupakan sumber bagaimana psikosis AI muncul. Terapis manusia yang tidak memiliki akses ke AI mungkin bingung saat pertama kali membahas psikosis AI dengan orang tersebut. Segala macam pertanyaan mungkin diperlukan untuk menggali dari orang tersebut apa yang terjadi saat berkomunikasi dengan AI.

Intinya adalah bahwa AI sudah memiliki banyak informasi tentang orang tersebut.

Ada kemungkinan bahwa informasi yang tercatat dapat dimanfaatkan untuk mencoba dan menemukan cara untuk membantu mengatasi psikosis AI. Dasar yang membuka jalan menuju psikosis AI dapat digunakan untuk menemukan jalan yang mengarah keluar dari psikosis AI. Personalisasi yang sama yang entah bagaimana memicu orang tersebut ke dalam psikosis AI mungkin dimanfaatkan untuk pergi ke arah yang berlawanan.

Terus Diperdebatkan

Satu argumen tandingan yang besar tentang keuntungan personalisasi AI adalah bahwa yang perlu Anda lakukan adalah memberikan terapis manusia akses ke AI yang digunakan orang tersebut. Tidak perlu membiarkan orang yang terserang terus bergelut dalam AI yang sama. Sebaliknya, biarkan terapis manusia masuk, meninjau percakapan, dan menggunakannya sebagai bagian dari proses terapeutik untuk membantu orang tersebut.

Kekhawatiran terbesar tentang AI sebagai alat untuk mengatasi psikosis AI adalah bahwa AI akan membuat segalanya lebih buruk daripada lebih baik. Berbagai skenario dimungkinkan.

Satu skenario yang menonjol adalah bahwa AI akan mencoba membantu orang tersebut, tetapi sayangnya, tidak dilengkapi untuk melakukannya, dan psikosis tetap utuh. Selain itu, mungkin AI mendorong orang tersebut lebih jauh ke dalam lubang kelinci. Langkah demi langkah, bahkan jika AI mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan orang tersebut dari jurang, itu menyebabkan orang tersebut memburuk.

Kekhawatiran lain adalah bahwa AI melenceng jauh dan bertujuan untuk mendorong orang tersebut sepenuhnya ke dalam psikosis AI. Mungkin AI memberi tahu orang tersebut bahwa mereka baik-baik saja, secara keliru meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Atau mungkin AI memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang mengalami psikosis AI lebih baik karenanya. AI bersikeras bahwa mengalami psikosis AI adalah berkah.

Prospek yang suram dan sangat mengecewakan.

Triad Yang Muncul Dari Terapis-AI-Klien

Saya telah menunjukkan dalam tulisan dan pembicaraan saya bahwa diad konvensional terapis-klien sedang berubah menjadi triad terapis-AI-klien (lihat diskusi saya di tautan di sini). Terapis menyadari bahwa AI ada di sini dan sekarang, dan tidak akan hilang. Tren yang berkembang pesat dalam kesehatan mental melibatkan penggabungan AI ke dalam proses perawatan kesehatan mental.

Para terapis yang mencoba menjauhkan AI dari gambaran tidak melihat gambaran besarnya. Klien prospektif dan klien masa depan masuk dengan saran kesehatan mental berbasis AI dan meminta terapis manusia untuk meninjau panduan tersebut.

Terapis manusia akan semakin banyak menggabungkan AI ke dalam praktik terapeutik mereka. Dalam hal itu, jika seseorang masuk ke dalam psikosis AI oleh AI lain yang mereka gunakan secara independen, terapis manusia dapat mengarahkan mereka ke AI yang berbeda yang digunakan terapis dengan klien mereka. Orang tersebut berpotensi mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Mereka masih memiliki AI di ujung jari mereka, ditambah mereka memiliki terapis manusia yang memiliki akses ke AI dan dapat tetap berada dalam lingkaran.

AI dengan sendirinya sebagai solusi untuk menyembuhkan psikosis AI tampaknya memang agak berlebihan. Kita harus memajukan AI sehingga tidak memicu psikosis AI. Kemajuan ini juga perlu dapat dengan mudah membedakan ketika psikosis AI tampaknya muncul, dan cara yang wajar untuk mengingatkan dengan tepat harus disertakan.

Seperti yang terkenal dicatat oleh Albert Einstein: "Kita tidak dapat memecahkan masalah kita dengan pemikiran yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakannya." Ini sepenuhnya berlaku untuk munculnya AI dan LLM yang digunakan sebagai penasihat kesehatan mental.