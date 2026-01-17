Pria Utah Mendapat Hukuman Penjara 3 Tahun atas Penipuan Investor Kripto Senilai $2,9 Juta

Pengusaha Utah Brian Sewell menyebabkan kerugian lebih dari $2,9 juta untuk 17 investor.

Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara federal karena penipuan wire yang melibatkan transaksi cryptocurrency tanpa izin.

Melalui layanan cash-to-crypto tanpa izin, dia juga memindahkan hampir $5,4 juta.

Pengusaha Utah Selatan Brian Garry Sewell dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal pada 15 Januari 2026, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utah. Jaksa mengaitkannya dengan skema penipuan wire yang berlangsung lama yang melibatkan cryptocurrency. Pihak berwenang mengatakan Sewell meyakinkan investor untuk menyerahkan uang dan aset digital dengan mempromosikan dirinya sebagai profesional berpengalaman yang dapat memberikan keuntungan besar.

Menurut penyelidikan, ditemukan bahwa Sewell menyebabkan kerugian lebih dari $2,3 miliar untuk investor. Selain itu, Sewell mengakui bahwa dia mengoperasikan bisnis cash-to-crypto tanpa izin, sebuah layanan yang menurut penyelidik membantu memindahkan sejumlah besar uang yang mencurigakan.

Pengadilan Menguraikan Penipuan Investor dan Kerugian

Catatan pengadilan federal menunjukkan Sewell menjalankan skema investasi dari Desember 2017 hingga April 2024. Selama periode itu, jaksa mengatakan dia mengumpulkan dana dari setidaknya 17 investor.

Dia mengandalkan klaim palsu tentang latar belakang dan kinerjanya untuk mendapatkan lebih banyak setoran. Akibatnya, korban mempercayainya dengan uang yang tidak pernah menghasilkan hasil yang dijanjikan.

Hakim Ann Marie McIff Allen menjatuhi hukuman Sewell 36 bulan penjara diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat. Selain itu, pengadilan memerintahkan Sewell untuk membayar $3.605.182 sebagai restitusi terkait kasus penipuan wire.

Pembayaran kembali akan diberikan kepada investor yang ditipu, pemberi pinjaman hipotek, dan credit union. Pejabat mengatakan restitusi tersebut mencerminkan kerugian langsung dan kerusakan keuangan terkait yang terkait dengan tindakan tersebut.

Bisnis Cash-to-Crypto Tanpa Izin Menarik Pengawasan

Selain kasus investor, Sewell menghadapi penuntutan karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dari Maret 2020 hingga September 2020. Dokumen pengadilan mengatakan dia mengelola Rockwell Capital Management dan menangani konversi uang tunai dalam jumlah besar menjadi cryptocurrency. Jaksa mengatakan perusahaan tersebut memindahkan lebih dari $5,4 juta melalui transaksi ini.

Penyelidik mengatakan pihak ketiga menggunakan layanan tersebut, termasuk penjahat yang terlibat dalam penipuan dan perdagangan narkoba. Selain itu, pihak berwenang mengatakan Sewell mengumpulkan biaya sambil mengabaikan aturan kepatuhan federal yang membantu mendeteksi dan memblokir uang kotor. Pengadilan memerintahkan Sewell untuk membayar tambahan $217.727 sebagai restitusi kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Badan Federal Menekankan Fokus Penegakan

Yang signifikan, hukuman menggabungkan dua kasus kriminal menjadi satu masa penjara karena hakim menetapkan kedua hukuman untuk dijalankan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, Sewell akan menjalani total tiga tahun. Penyelidikan melibatkan IRS Criminal Investigation, FBI di Salt Lake City, dan Homeland Security Investigations.

