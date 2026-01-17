BursaDEX+
Jelajahi bagaimana BTC dan ETH mempertahankan dominasi di tengah pergeseran pasar dan prediksi.Jelajahi bagaimana BTC dan ETH mempertahankan dominasi di tengah pergeseran pasar dan prediksi.

Kripto Blue-Chip yang Bertahan Unggul dalam Volatilitas Pasar

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/17 17:53
Yang Perlu Diketahui:
  • Fokus utama: BTC dan ETH mempertahankan posisi pasar meskipun ada volatilitas.
  • BTC dan ETH muncul lebih kuat dengan pangsa 49%+.
  • Perkiraan menunjukkan BTC bisa mencapai $180.000 pada tahun 2026.

Di tengah prediksi tanpa sumber primer, mata uang kripto blue-chip seperti BTC dan ETH diharapkan mendominasi pasar masa depan, berpotensi berdampak pada ekosistem keuangan yang lebih luas secara global.

Karena likuiditas berfokus pada kripto blue-chip, perhatian investor semakin tajam pada peran BTC dan ETH dalam membentuk lanskap keuangan yang berkembang, dengan implikasi lebih luas untuk stabilitas pasar.

Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar, mempertahankan posisi signifikan di pasar mata uang kripto.

Kekuatan BTC dan ETH menekankan peran mereka sebagai aset blue-chip, dengan potensi Bitcoin untuk mencapai tonggak harga baru yang berdampak pada strategi investor.

Bitcoin dan Ethereum Menguasai Lebih dari 49% Pangsa Pasar

Bitcoin dan Ethereum secara konsisten muncul sebagai pemimpin pasar di tengah harga yang fluktuatif. Ketahanan mereka menyoroti pentingnya mereka di antara investor sebagai aset digital yang andal. Pasar memprediksi Bitcoin dapat mencapai harga antara $150.000 dan $180.000 pada tahun 2026, menegaskan statusnya di tengah ketidakpastian ekonomi. Seorang analis terkemuka mencatat, "BTC diperdagangkan pada ~$88.000–$92.000, diproyeksikan mencapai $150.000–$200.000 pada 2026–2027, karena pangsa blue-chip meningkat di tengah konsentrasi VC."

Kepercayaan Investor Meningkat oleh Stabilitas BTC dan ETH

Kekuatan berkelanjutan BTC dan ETH mempengaruhi kepercayaan investor dan strategi portofolio. Kinerja aset-aset ini mendukung klasifikasi mereka sebagai mata uang kripto blue-chip yang kuat. Analis pasar menyoroti implikasi keuangan, menunjuk pada peningkatan konsentrasi modal ventura dalam BTC dan ETH, semakin memperkuat posisi mereka.

Data Historis Menunjukkan Ketahanan BTC

Bitcoin telah melewati penurunan sebelumnya, dengan analisis ahli menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin mengulangi tren historis bangkit kembali lebih kuat. Investor memandang BTC dan ETH sebagai tempat aman selama ketidakstabilan. Para ahli memprediksi mata uang digital ini akan terus meningkat, didorong oleh minat institusional baru dan adopsi yang lebih luas, berpotensi melampaui ekspektasi pasar sebelumnya.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

