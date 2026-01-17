BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ripple CTO Emeritus Mengeluarkan Peringatan Penipuan tentang Copy Trading, Apa Risiko Sebenarnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. CTO emeritus Ripple David Schwartz telah memperingatkanPostingan Ripple CTO Emeritus Mengeluarkan Peringatan Penipuan tentang Copy Trading, Apa Risiko Sebenarnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. CTO emeritus Ripple David Schwartz telah memperingatkan

CTO Emeritus Ripple Mengeluarkan Peringatan Penipuan tentang Copy Trading, Apa Risiko Sebenarnya?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 18:28
Scamcoin
SCAM$0.001014-3.24%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.010835+1.02%
Bitcoin
BTC$95,140.22-0.33%

Mantan CTO Ripple David Schwartz telah mengeluarkan peringatan tentang risiko tersembunyi dari copy trading.

Ini merupakan respons terhadap percakapan yang dimulai di X oleh co-founder Coin Metrics Nic Carter. Carter membagikan tweet pengguna X yang mengklaim telah mengubah $12 menjadi $100,000, mendapatkan lebih dari 8,300x dengan all-in dan menggandakan modal 16 kali berturut-turut pada pergerakan BTC jangka pendek, sambil membagikan taruhan dan alasan di baliknya sepanjang jalan.

Carter menyebut skenario khusus ini sebagai trik tertua di dunia dan menjelaskan cara kerjanya.

Individu tersebut membuat puluhan akun, ratusan jika perlu, sambil melakukan trading berisiko di semua akun (dalam hal ini, all-in coinflips, setiap hari). Akun-akun tersebut menjadi nol secara eksponensial, tetapi beberapa bertahan. Carter mencatat probabilitas menang sekitar 50% per putaran untuk sekitar 100 akun.

Carter menyoroti kemungkinan sebuah akun menang tujuh kali berturut-turut, dan kemudian trader mengungkapkan satu-satunya akun pemenangnya, meyakinkan orang untuk copy trade sambil memanfaatkan mereka dan mengambil keuntungan setelahnya. Dia mencatat bahwa penipuan ini pertama kali tercatat pada tahun 1870-an, di mana orang-orang mengirimkan surat dengan tips saham ke sejumlah besar orang, menyingkirkan yang kalah dan meyakinkan beberapa pemenang bahwa mereka adalah ahli pemilihan saham.

Mantan CTO Ripple berbagi risiko tersembunyi

Mantan CTO Ripple David Schwartz bergabung dalam percakapan di X, menyoroti trik copy trading ini sebagai penipuan yang banyak dilakukan secara tidak sengaja.

Schwartz menjelaskan penipuan yang tidak disengaja ini dengan menyatakan bahwa banyak dalam skenario ini benar-benar berpikir mereka memiliki keunggulan, padahal mereka hanya beruntung. Masalah dengan memilih copy trading, menurut mantan CTO Ripple, adalah hampir tidak mungkin untuk menghindari mengikuti seseorang hanya berdasarkan keberuntungan masa lalu.

Dalam hal ini, Nic Carter menambahkan sebagai peringatan kepada komunitas kripto bahwa jika seseorang mempromosikan rekam jejak trading mereka, sebuah buku likuid, mereka harus memastikan bahwa itu adalah satu-satunya akun mereka. Mereka harus membuat individu tersebut berkomitmen pada satu akun dan kemudian memantau rekam jejak mereka ke depannya.

Sumber: https://u.today/ripple-cto-emeritus-issues-scam-alert-on-copy-trading-whats-real-risk

Peluang Pasar
Logo Scamcoin
Harga Scamcoin(SCAM)
$0.001014
$0.001014$0.001014
-3.05%
USD
Grafik Harga Live Scamcoin (SCAM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57