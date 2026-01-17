CTO Emeritus Ripple Mengeluarkan Peringatan Penipuan tentang Copy Trading, Apa Risiko Sebenarnya?

Mantan CTO Ripple David Schwartz telah mengeluarkan peringatan tentang risiko tersembunyi dari copy trading.

Ini merupakan respons terhadap percakapan yang dimulai di X oleh co-founder Coin Metrics Nic Carter. Carter membagikan tweet pengguna X yang mengklaim telah mengubah $12 menjadi $100,000, mendapatkan lebih dari 8,300x dengan all-in dan menggandakan modal 16 kali berturut-turut pada pergerakan BTC jangka pendek, sambil membagikan taruhan dan alasan di baliknya sepanjang jalan.

Carter menyebut skenario khusus ini sebagai trik tertua di dunia dan menjelaskan cara kerjanya.

Individu tersebut membuat puluhan akun, ratusan jika perlu, sambil melakukan trading berisiko di semua akun (dalam hal ini, all-in coinflips, setiap hari). Akun-akun tersebut menjadi nol secara eksponensial, tetapi beberapa bertahan. Carter mencatat probabilitas menang sekitar 50% per putaran untuk sekitar 100 akun.

Carter menyoroti kemungkinan sebuah akun menang tujuh kali berturut-turut, dan kemudian trader mengungkapkan satu-satunya akun pemenangnya, meyakinkan orang untuk copy trade sambil memanfaatkan mereka dan mengambil keuntungan setelahnya. Dia mencatat bahwa penipuan ini pertama kali tercatat pada tahun 1870-an, di mana orang-orang mengirimkan surat dengan tips saham ke sejumlah besar orang, menyingkirkan yang kalah dan meyakinkan beberapa pemenang bahwa mereka adalah ahli pemilihan saham.

Mantan CTO Ripple berbagi risiko tersembunyi

Mantan CTO Ripple David Schwartz bergabung dalam percakapan di X, menyoroti trik copy trading ini sebagai penipuan yang banyak dilakukan secara tidak sengaja.

Schwartz menjelaskan penipuan yang tidak disengaja ini dengan menyatakan bahwa banyak dalam skenario ini benar-benar berpikir mereka memiliki keunggulan, padahal mereka hanya beruntung. Masalah dengan memilih copy trading, menurut mantan CTO Ripple, adalah hampir tidak mungkin untuk menghindari mengikuti seseorang hanya berdasarkan keberuntungan masa lalu.

Dalam hal ini, Nic Carter menambahkan sebagai peringatan kepada komunitas kripto bahwa jika seseorang mempromosikan rekam jejak trading mereka, sebuah buku likuid, mereka harus memastikan bahwa itu adalah satu-satunya akun mereka. Mereka harus membuat individu tersebut berkomitmen pada satu akun dan kemudian memantau rekam jejak mereka ke depannya.