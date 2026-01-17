BursaDEX+
Analis: Berkurangnya tekanan jual dari holder OG mendorong BTC memasuki fase breakout, berpotensi mendorongnya menuju target harga $107.000 dalam jangka pendek.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 21:06
PANews melaporkan pada 17 Januari, mengutip Cointelegraph, bahwa analis Cryptoquant Dark Frost menyatakan tekanan jual dari holder OG telah menurun secara signifikan. Rata-rata 90 hari UTXO yang dihabiskan telah turun dari puncak siklus sekitar 2300 BTC menjadi sekitar 1000 BTC, dengan tren saat ini mendukung holding. Tren ini sejalan dengan arus keluar bersih Bitcoin terbesar dari exchange sejak Desember 2024. Analisis menunjukkan Bitcoin telah memasuki fase breakout dan mungkin menantang target harga $107.000, didorong oleh faktor-faktor termasuk indikator teknikal, berkurangnya tekanan jual dari holder jangka panjang, dan terus berlanjutnya arus keluar BTC dari exchange. Di sisi makro, korelasi antara Bitcoin dan emas telah berubah negatif; data historis menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu, BTC biasanya naik rata-rata 56% dalam waktu sekitar dua bulan.

Peluang Pasar
