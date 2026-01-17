BursaDEX+
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut PRNewswire, dYdX Foundation merilis Laporan Tahunan Ekosistem dYdX 2025, yang menguraikan protokol ekosistem

Laporan Ekosistem Tahunan dYdX: Volume transaksi kumulatif melebihi $1,55 triliun, dan buyback diperluas menjadi 75% dari pendapatan bersih.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 22:17
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut PRNewswire, dYdX Foundation merilis Laporan Tahunan Ekosistem dYdX 2025, menguraikan aktivitas protokol ekosistem, pengembangan, implementasi tata kelola, dan pertumbuhan ekosistem. Laporan tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi kumulatif historisnya telah melampaui $1,55 triliun, dengan Q4 2025 mencapai $34,3 miliar, angka triwulanan tertinggi tahun ini, dibandingkan dengan sekitar $16 miliar di Q2. Mengenai ekspansi produk, dYdX telah meluncurkan perdagangan spot native di Solana dan, dengan persetujuan tata kelola, meningkatkan program buyback menjadi 75% dari pendapatan bersih protokol. Dalam hal eksekusi, distribusi, dan tata kelola, fokus dYdX tetap pada membangun fondasi yang berkelanjutan untuk mendukung partisipasi berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang seiring derivatif on-chain terus tumbuh dan matang.

