Prediksi Harga XRP untuk 18 Januari: Kompresi Segitiga Membuat Bulls dan Bears Waspada

XRP diperdagangkan mendekati $2,06 saat harga terkompresi di dalam segitiga menurun.

Arus masuk ETF tetap positif namun melambat tajam, mencerminkan akumulasi yang hati-hati.

Likuidasi posisi long meningkat saat posisi short bertambah menjelang potensi breakout.

Prospek harga XRP untuk 18 Januari menyoroti pasar yang mendekati momen menentukan saat aset diperdagangkan mendekati $2,06. Aksi harga telah mengencang menjadi segitiga menurun pada grafik per jam, dengan pembeli berulang kali mempertahankan level support $2,04 sementara penjual menekan posisi tinggi yang lebih rendah dari $2,19 turun ke $2,08. Kompresi ini menandakan bahwa breakout atau breakdown sudah dekat karena volatilitas menyempit.

Struktur segitiga secara statistik menguntungkan penjual, tetapi konfirmasi tergantung pada batas mana yang tembus terlebih dahulu. Penutupan per jam atau harian yang bersih di bawah $2,04 akan memvalidasi pengaturan bearish dan membuka pintu menuju wilayah $1,90. Sebaliknya, penembusan di atas garis tren menurun mendekati $2,10 akan membatalkan pola dan menggeser momentum kembali ke pembeli.

RSI berada di 48,95, mencerminkan keragu-raguan. Indikator telah melayang antara 45 dan 55 selama beberapa sesi, menunjukkan tidak ada pihak yang telah mengambil kendali. Parabolic SAR di $2,0403 sejajar langsung dengan support segitiga, memperkuat level ini sebagai garis batas langsung.

Sumber: Tradingview

Arus Masuk ETF Melambat Saat Harga Stagnan

Posisi institusional tetap konstruktif, meskipun momentum telah mendingin. Menurut data SoSoValue, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih $1,12 juta pada 16 Januari, memperpanjang rentetan akumulasi menjadi 11 hari berturut-turut. Namun, ini menandai perlambatan tajam dari sesi sebelumnya, di mana arus masuk mencapai $17,06 juta pada 15 Januari dan $10,63 juta pada 14 Januari.

Total aset yang dikelola sekarang mencapai $1,52 miliar, dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar $1,28 miliar sejak peluncuran. Meskipun arus masuk yang stabil ini membantu memberikan dukungan penurunan, mereka belum cukup untuk mendorong harga menembus resistance di atas.

Likuidasi Long Meningkat Saat Short Memperoleh Keuntungan

Data derivatif mencerminkan nada pasar yang hati-hati dan semakin defensif. Open interest naik 1,08% menjadi $3,93 miliar, sementara volume perdagangan turun 27,43% menjadi $3,09 miliar. Divergensi ini menunjukkan trader mempertahankan posisi yang ada daripada membuka posisi baru dengan keyakinan.

Rasio long/short berada di 0,92, menunjukkan sedikit bias terhadap posisi short. Selama 24 jam terakhir, likuidasi long senilai $5,82 juta tercatat, dibandingkan dengan hanya $320.000 untuk short. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bull yang menggunakan leverage terus dihapus karena harga gagal keluar dari rentang.

Yang menarik, trader teratas di Binance menunjukkan sikap yang kontras, dengan rasio long/short 3,09 di antara akun yang lebih besar. Divergensi semacam itu antara ritel dan pemain yang lebih besar sering mendahului pergerakan arah yang tajam saat satu pihak menyerah.

Struktur Harian Seimbang di EMA Kunci

Pada kerangka waktu harian, XRP berada langsung di dalam cluster EMA 20 hari dan 50 hari antara $2,06 dan $2,08. Zona ini telah bertindak sebagai poros sejak Desember, dengan harga berulang kali melewati di atas dan di bawahnya tanpa menetapkan tren yang berkelanjutan.

Level kunci yang harus diperhatikan termasuk resistance langsung di $2,08, diikuti oleh resistance utama di $2,20 dan resistance tren di $2,32. Di sisi bawah, support segitiga tetap di $2,04, dengan support Supertrend bertahan di $1,9555. Zona permintaan yang lebih dalam berada di dekat $1,80.

Sumber: Tradingview

Indikator Supertrend tetap bullish, menunjukkan struktur pemulihan yang lebih luas tetap utuh selama harga bertahan di atas $1,95. Namun, garis tren menurun dari tertinggi Oktober mendekati $3,40 terus membatasi reli, memperketat zona kompresi.

Prakiraan Harga XRP

Prospek jangka pendek XRP untuk 18 Januari bergantung pada resolusi segitiga menurun. Breakout bullish di atas $2,10 akan menargetkan $2,20, dengan penutupan kuat di atas EMA 100 hari membuka jalan menuju $2,50. Di sisi bearish, penutupan harian di bawah $2,04 akan mengkonfirmasi breakdown segitiga dan mengekspos support Supertrend $1,95, dengan hilangnya level tersebut membawa $1,80 menjadi fokus.

Untuk saat ini, XRP berada di titik belok kritis. Arus masuk ETF memberikan latar belakang yang mendukung, tetapi momentum yang melambat dan likuidasi long yang persisten menunjukkan pasar menunggu katalis untuk memecahkan kebuntuan.

Postingan Prediksi Harga XRP untuk 18 Januari: Kompresi Segitiga Menempatkan Bull dan Bear di Ambang muncul pertama kali di 36Crypto.