Cardano Meroket 10.654% dalam Volume Pasar Derivatif, Sinyal Harga Tersembunyi?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 10:11
Cardano mengalami peningkatan volume di pasar derivatif, dengan pasar kini mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya pada harga ADA.

Menurut data CoinGlass, Cardano telah meningkat 10.654,62% dalam volume futures di bursa Bitmex, mencapai $40,04 juta.

Ini menunjukkan peningkatan aktivitas di pasar derivatif, mengingat Bitmex adalah bursa derivatif kripto utama. Ini bertepatan dengan Cardano mendekati tonggak penting di pasar derivatif.

Minggu ini, pasar derivatif terkemuka dunia CME Group mengungkapkan rencana untuk memasukkan futures Cardano dalam jajarannya pada 9 Februari, menunggu tinjauan regulasi.

Pelaku pasar akan memiliki pilihan untuk memperdagangkan kontrak berukuran mikro dan berukuran lebih besar. Dalam kasus Cardano, ini akan mencakup futures ADA (100.000 ADA) dan futures Micro ADA (10.000 ADA).

Cardano bergabung dengan rangkaian produk cryptocurrency CME Group, yang mencakup futures dan opsi pada futures Bitcoin, Ethereum, XRP dan Solana.

Sinyal harga tersembunyi?

Lonjakan volume futures tetap signifikan karena leverage direset dan modal berputar secara selektif di seluruh pasar, menguntungkan aset kripto dengan sinyal aliran institusional yang jelas.

Open interest Cardano sedikit memantul setelah penurunan pada hari sebelumnya, naik 0,12% dalam 24 jam terakhir menjadi $792,57 juta.

Setelah penurunan dua hari sejak 14 Januari, Cardano memantul dari posisi terendah $0,379 pada hari Jumat, mempertahankan kenaikan di sesi awal Sabtu. Pada saat penulisan, ADA naik 1,00% dalam 24 jam terakhir menjadi $0,395 dan naik 1,16% mingguan.

Tanda kekuatan pertama adalah penembusan dan penutupan di atas titik tertinggi $0,4378. Harga Cardano kemudian mungkin membidik $0,50, di mana bears diperkirakan akan memberikan pertahanan yang kuat.

Di sisi lain, jika harga ADA turun lebih lanjut, ada support kecil di $0,38, tetapi jika level tersebut goyah, Cardano mungkin meluncur menuju $0,33. Pembeli diperkirakan akan dengan agresif mempertahankan level $0,33, karena penembusan di bawahnya dapat membawa harga Cardano ke posisi terendah 10 Oktober sebesar $0,27.

Sumber: https://u.today/cardano-rockets-10654-in-derivatives-market-volume-hidden-price-signal

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

