AS Melanjutkan Upaya Cadangan Bitcoin di Tengah Tantangan Hukum

Poin-Poin Penting: AS bertujuan untuk membuat cadangan Bitcoin menggunakan aset yang disita di tengah tantangan hukum.

Upaya melibatkan koordinasi antar-lembaga, menyoroti istilah hukum yang kompleks.

Perintah Trump membatasi cadangan hanya untuk Bitcoin yang diperoleh melalui penyitaan yudisial.

Pada 17 Januari 2026, Patrick Witt, Direktur Dewan Kripto Gedung Putih, mengkonfirmasi upaya pemerintah AS yang sedang berlangsung untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin meskipun ada tantangan hukum.

Inisiatif ini menekankan peran strategis Bitcoin dalam kebijakan keuangan AS, mengandalkan aset yang disita secara yudisial dan menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antar-lembaga dan kerangka regulasi.

Badan-Badan AS Mengatasi Hambatan Hukum dalam Rencana Cadangan Bitcoin

Kompleksitas hukum yang disorot oleh Patrick Witt melibatkan ketentuan perundang-undangan yang rumit yang memengaruhi koordinasi antar-lembaga. Pedoman inisiatif, yang berasal dari perintah eksekutif Presiden Trump, terus memprioritaskan strategi netral anggaran, menghindari dampak terhadap pembayar pajak dengan hanya fokus pada Bitcoin yang disita tanpa pembelian pasar terbuka. Witt menggambarkan tantangan regulasi ini sebagai prioritas yang sedang berlangsung. Seperti yang disebutkan Witt, "Tampaknya mudah, tetapi kemudian Anda menemui beberapa ketentuan hukum yang tidak jelas, dan mengapa lembaga ini tidak dapat melakukannya, tetapi sebenarnya, lembaga lain bisa. Kami terus mendorong hal itu. Ini tentu masih ada dalam daftar prioritas saat ini."

Reaksi komunitas menunjukkan sentimen yang beragam, dengan beberapa pemangku kepentingan skeptis tentang kelayakan rencana tersebut. Komentar penting dari Patrick Witt menegaskan kembali bahwa meskipun ada spekulasi, pemerintah telah mempertahankan Bitcoin yang disita dari pengembang Samourai Wallet untuk cadangan, memastikan transparansi dalam pengelolaan.

Reaksi komunitas menunjukkan sentimen yang beragam, dengan beberapa pemangku kepentingan skeptis tentang kelayakan rencana tersebut. Komentar penting dari Patrick Witt menegaskan kembali bahwa meskipun ada spekulasi, pemerintah telah mempertahankan Bitcoin yang disita dari pengembang Samourai Wallet untuk cadangan, memastikan transparansi dalam pengelolaan.

Dinamika Pasar Bitcoin di Tengah Langkah Strategis AS

Tahukah Anda? Keputusan pemerintah AS untuk menyimpan Bitcoin yang disita sejalan dengan preseden historis penyitaan aset, menggemakan tindakan administratif masa lalu yang fokus pada netralitas fiskal tanpa beban tambahan bagi pembayar pajak, menampilkan pendekatan yang konsisten.

Bitcoin (BTC) saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $1,90 triliun dengan dominasi 58,95%, menurut CoinMarketCap. Mengalami penurunan sedikit sebesar -0,19% selama 24 jam terakhir sambil pulih sebesar 4,85% selama tujuh hari terakhir. Volume perdagangan menurun secara signifikan sebesar 46,30%, mencerminkan aktivitas jaringan yang bervariasi.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 04:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan penelitian Coincu menunjukkan bahwa sementara strategi cadangan berakar pada meminimalkan paparan pembayar pajak, dialog hukum yang sedang berlangsung dapat membentuk ulang kerangka regulasi. Pengamat mencatat potensi dampak keuangan, menekankan postur pasar yang netral namun berhati-hati di tengah perkembangan ini.