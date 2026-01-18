Legenda Miami Hurricanes Clinton Portis & Jeremy Shockey Memberikan Pandangan Mereka Tentang Kebangkitan 'The U'

Clinton Portis, Ed Reed dan Edgerrin James semua hadir bersama dengan legenda UM lainnya di "The ReUnion" di Seminole Hard Rock & Casino di Hollywood. (Foto oleh Mark Brown/Getty Images) Getty Images

Dengan Miami Hurricanes tampil di National Championship Game pertama mereka dalam 23 tahun, dapat dikatakan bahwa "The U" telah kembali.

Program sepak bola perguruan tinggi yang melahirkan beberapa talenta NFL terhebat dalam beberapa dekade terakhir akhirnya kembali ke panggung nasional. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, Miami dapat menyebut diri mereka sebagai kandidat kejuaraan sejati sekali lagi.

Meskipun tim saat ini jelas masih harus menyelesaikan pekerjaan melawan tim kuat unggulan dalam Indiana Hoosiers yang tak terkalahkan – 'Canes adalah underdog 8,5 poin – sulit untuk tidak merasakan kegembiraan di udara di Florida Selatan.

Sejumlah pemain Hurricanes terhebat sepanjang masa berkumpul di Seminole Hard Rock & Casino di Hollywood pada Sabtu malam untuk "ReUnion." Legenda Hurricanes seperti Ray Lewis, Michael Irvin, Devin Hester, Ed Reed dan Edgerrin James semuanya berpartisipasi dalam diskusi bolak-balik mengenai tim saat ini, apa artinya menjadi alumni 'Canes dan mengapa sangat penting bagi komunitas Florida Selatan bahwa "The U" telah kembali.

Legenda 'Canes lainnya seperti Clinton Portis, Jeremy Shockey, Jonathan Vilma, Jon Beason dan D.J. Williams juga hadir.

"Ini sangat berarti," kata Shockey tentang kembalinya 'Canes ke puncak. "Ini pasti sangat berarti apa yang kami bawa sebelum kami memenangkan kejuaraan itu, sebelum kejuaraan lain sebelum kami. Itu sangat berarti bagi kami, dan saya tahu itu sangat berarti bagi orang-orang ini. Mengetahui seberapa besar mereka peduli dan bagaimana mereka bermain dalam beberapa hari, ini adalah perasaan yang luar biasa. Ini hanya perasaan yang sangat hebat untuk kembali dalam situasi ini seperti yang kami alami 24 tahun yang lalu."

Michael Irvin, Edgerrin James, Ray Lewis, Devin Hester dan Ed Reed di "The ReUnion" di Seminole Hard Rock & Casino di Hollywood Hard Rock

Portis, yang merupakan rekan setim Shockey di tim kejuaraan nasional terakhir di Miami pada tahun 2001, mengatakan dia tidak terkejut bahwa 'Canes mampu melaju ke College Football National Championship di penampilan College Football Playoff pertama mereka.

Dia mengatakan begitu mereka masuk, bintang-bintang "sejajar" bagi Hurricanes untuk sampai sejauh ini.

"Begitu mereka masuk ke playoff, semuanya seperti sejajar," kata Portis. "Saya pikir mereka telah bermain bola dengan baik sepanjang tahun. Ada dua pertandingan di mana mereka tergelincir. Tapi selain itu, mereka telah bermain bola dengan baik. Saya pikir itu hanya masalah membuat semua orang sehat, dan itu terjadi pada waktu yang tepat. Mendapatkan kembali C.J. Daniels sangat besar. Mark Fletcher benar-benar mengandalkannya di playoff sepanjang perjalanan ini, dan kemudian dengan pertahanan bermain seperti yang telah mereka mainkan, pertahanan telah bermain sangat cemerlang. Begitulah cara Anda memenangkan pertandingan di playoff dan bulan-bulan ini adalah melalui pertahanan dan menjalankan bola."

Shockey setuju dengan penilaian Portis, mengatakan 'Canes sedang bermain "panas" saat ini yang merupakan bagaimana mereka mampu membuat perjalanan besar meskipun hampir tidak masuk ke dalam College Football Playoff sebagai salah satu pilihan terakhir.

"Saya setuju, saya pikir memasuki turnamen ini, ini adalah turnamen baru yang sebenarnya baru mereka dapatkan beberapa tahun yang lalu," kata Shockey. "Ini tentang siapa yang sedang bermain panas saat ini, seperti bola basket perguruan tinggi, March Madness. Saya suka tim kami. Kami bermain pertahanan hebat saat ini. Kami bermain pertahanan dan serangan hebat, Carson Beck melakukan pekerjaan yang hebat."

Baik Portis dan Shockey akhirnya menjadi bintang NFL dengan masing-masing muncul sebagai pemain All-Pro dan Pro Bowl. Sementara keduanya akan mengalami kesuksesan sebagai pilihan draft tinggi, pengalaman mereka di Coral Gables adalah satu-satunya dan bertahan hingga hari ini.

"Itulah yang saya lakukan, nongkrong dengan legenda UM," kata Portis. "Terkadang terasa tidak nyata untuk melihat sekeliling ruangan. Anda menyadari Anda memiliki empat atau lima Hall of Famers duduk di ruangan, yang dalam percakapan santai, dan mereka adalah teman-teman Anda. Sangat keren untuk memiliki kesempatan ini untuk bersama dengan orang-orang. Kemudian Anda melihat orang-orang seperti Shockey. Shockey adalah salah satu pemain favorit saya sepanjang masa. Reggie Wayne. Ketika Anda melihat orang-orang itu, U sangat penuh. Untuk U begitu kecil dan memiliki produksi sebanyak ini di sekitar NFL itu gila."

Ketika ditanya siapa yang akan menang, kedua legenda 'Canes tidak mengherankan memilih underdog untuk menang di stadion kandang mereka. Hurricanes adalah tim pertama di era College Football Playoff yang bermain di CFP National Championship Game di stadion kandang mereka.

"Saya pikir Hurricanes akan menang, 28-21," kata Shockey. "Saya pikir di babak pertama, Miami akan unggul dan Indiana akan kembali. Tapi kami akan menang dengan satu touchdown."

Hester mengatakan kunci bagi 'Canes untuk melakukan kejutan adalah dengan memberikan tekanan pada quarterback peraih Heisman Trophy Fernando Mendoza. Shockey dapat melihat dari mana Hester berasal.

"Saya akan mengatakan hal yang persis sama – berikan tekanan," kata Shockey. "Quarterback tidak membuat turnover apa pun. Mereka belum melakukannya sepanjang tahun, mari kita biarkan Indiana bermain dari belakang. Jika kita unggul 7 hingga 10 poin, biarkan mereka bermain dari belakang, lihat bagaimana hasilnya. Saya suka pertahanan kami."

Portis mengatakan dia hanya perlu 'Canes menang dengan "satu poin." Dia memprediksi skor akhir akan menjadi 27-24 mendukung Miami.

"Saya hanya perlu "The U" menang dengan satu poin," kata Portis. "Mereka melakukan semua yang saya butuhkan dari mereka. Saya tidak tahu berapa skornya karena Indiana mampu mencetak gol. Kami mampu mencetak gol. Kedua tim memiliki pertahanan. Jika saya harus membuat prediksi, saya akan mengatakan 27-24.

Ketika ditanya apakah dia pikir itu akan turun ke drive terakhir, Portis mengatakan "itu tidak akan mengejutkan."

"Setiap pertandingan memilikinya jadi itu tidak akan mengejutkan," kata Portis. "Anda sampai ke pertandingan ini, saya pikir setiap pertandingan telah turun ke itu. Kami hanya perlu memimpin ketika itu terjadi."