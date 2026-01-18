Amerika Serikat Pertahankan Bitcoin Senilai $6 Juta, Hindari Likuidasi

Poin-Poin Penting: Peristiwa utama melibatkan pemerintah AS mempertahankan aset Bitcoin secara internal.

Bitcoin tetap ada di neraca pemerintah setelah spekulasi.

Keputusan ini sejalan dengan kebijakan cadangan strategis di bawah Perintah Eksekutif 14233.

Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi bahwa 57,55 Bitcoin, yang disita dari pengembang Samourai Wallet, akan tetap berada di neraca pemerintah AS di bawah Perintah Eksekutif 14233.

Retensi strategis ini menghindari praktik lelang sebelumnya, menetapkan Bitcoin sebagai aset cadangan, sejalan dengan tujuan untuk Cadangan Bitcoin Strategis AS yang substansial, menenangkan kekhawatiran pasar.

AS Mempertahankan BTC Senilai $6,3 Juta untuk Cadangan Strategis

Awal bulan ini, Layanan Marshal AS menangani spekulasi seputar potensi penjualan aset Bitcoin yang disita dari pengembang Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill dari Samourai Wallet. Aset tersebut, berjumlah sekitar 57,55 BTC senilai $6,3 juta, tetap berada dalam cadangan pemerintah. Perintah Eksekutif 14233 mendasari keputusan ini.

Bitcoin tidak akan dijual dan akan tetap berada di neraca sebagai bagian dari Cadangan Bitcoin Strategis (SBR). Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya aset digital yang semakin meningkat dalam strategi pemerintah, sejalan dengan tujuan kustodian fiskal yang lebih luas.

Senator Cynthia Lummis, seorang pendukung pro-kripto, menekankan pentingnya keputusan ini, mencatat bahwa likuidasi akan merusak kepercayaan terhadap manajemen aset digital pemerintah. Patrick Witt mengonfirmasi pelanggaran tersebut, dengan pernyataannya menjadi titik fokus diskusi pasar.

Retensi Bitcoin Menandai Pergeseran dalam Manajemen Aset AS

Tahukah Anda? Keputusan pemerintah AS untuk mempertahankan 57,55 BTC sejalan dengan pergeseran historis dari menjual cryptocurrency yang disita, berbeda dengan praktik masa lalu seperti lelang Bitcoin Silk Road.

Per 18 Januari 2026, Bitcoin, simbol BTC, dihargai $95.116,49 dengan kapitalisasi pasar $1,90 triliun, mewakili 58,95% dominasi pasar. Perubahan harga yang signifikan mencakup kenaikan 4,30% dalam 60 hari, menyoroti pergeserannya meskipun terjadi penurunan 14,46% dalam 90 hari, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 07:07 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu menyoroti signifikansi strategis mempertahankan aset digital seperti Bitcoin sebagai cadangan. Pendekatan ini dapat melindungi pemerintah dari volatilitas pasar sambil menyoroti peran cryptocurrency yang semakin meningkat dalam strategi keuangan nasional.