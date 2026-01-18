Hacker Mencuri Bitcoin dan Litecoin Senilai $282 Juta dan Menukarnya dengan Monero

TLDR

$282 juta dalam Bitcoin dan Litecoin dicuri menggunakan penipuan dompet perangkat keras.

Dana yang dicuri dikonversi ke Monero, cryptocurrency yang berfokus pada privasi.

Harga Monero naik menjadi $717,69 sebelum turun ke $623,05 setelah pertukaran.

THORChain digunakan untuk pertukaran lintas rantai tanpa bursa terpusat.

Pencurian kripto besar yang melibatkan Bitcoin (BTC) dan Litecoin (LTC) telah dilaporkan. Jumlah yang dicuri mencapai $282 juta, menjadikannya salah satu penipuan kripto terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Layanan pelacakan blockchain Lookonchain melaporkan insiden tersebut melalui postingan di platform media sosial X.

Penyerang menggunakan penipuan rekayasa sosial dompet perangkat keras untuk mendapatkan akses ke aset. Setelah diperoleh, dana dengan cepat dipindahkan dan ditukar melalui alat privasi dan bursa terdesentralisasi.

Harga Monero Melonjak Setelah Penyerang Mengonversi Dana

Setelah memperoleh Bitcoin dan Litecoin yang dicuri, peretas mengonversi aset tersebut menjadi Monero (XMR), cryptocurrency yang dikenal dengan fitur privasinya. Transaksi Monero dirancang untuk tidak dapat dilacak, sehingga menyulitkan penyidik untuk melacak aset yang dicuri.

Volume pertukaran yang besar menyebabkan pergerakan harga yang tajam di pasar Monero. Menurut data yang tersedia, Monero melonjak dari $612,02 menjadi $717,69 tak lama setelah konversi. Namun, kepanikan di antara para trader kemudian menyebabkan harga turun kembali ke $623,05, mencerminkan penurunan 11,41% selama 24 jam.

Volume perdagangan Monero juga turun hampir 30%, menjadi $255,75 juta. Penurunan mendadak ini terjadi karena kekhawatiran bahwa penyerang mungkin bersiap untuk melepas Monero untuk aset digital lainnya, memicu ketakutan dan tekanan jual dalam komunitas.

THORChain Digunakan untuk Memindahkan Dana Lintas Rantai

Selain Monero, penyerang menggunakan THORChain, protokol likuiditas lintas rantai terdesentralisasi. THORChain memungkinkan pengguna menukar cryptocurrency di berbagai blockchain tanpa bergantung pada bursa terpusat.

Hal ini mempermudah peretas untuk memindahkan dana lintas jaringan sambil menghindari deteksi. Protokol lintas rantai seperti THORChain menjadi alat umum untuk mencuci aset digital yang dicuri karena sifatnya yang terdesentralisasi.

Penggunaan THORChain oleh peretas menyoroti keterampilan teknis yang terlibat dalam operasi tersebut. Hal ini juga menambah kekhawatiran yang berkembang tentang kesulitan memulihkan aset yang dicuri setelah dipindahkan lintas rantai menggunakan alat privasi dan layanan terdesentralisasi.

Monero Naik Peringkat Pasar Meski Ada Kekhawatiran

Meskipun kontroversial, Monero telah masuk ke dalam 15 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Saat ini menempati posisi ke-12, dengan kapitalisasi pasar $11,54 miliar.

Trader kripto terkenal Peter Brandt dilaporkan baru-baru ini membeli Monero, menyatakan dia memperoleh keuntungan besar dari perdagangan koin tersebut. Menurut laporan sebelumnya dari U.Today, daya tarik privasi Monero dan kinerja pasar yang meningkat terus menarik perhatian investor, bahkan di tengah keterkaitannya dengan penggunaan ilegal.

Sementara koin privasi seperti Monero, Zcash, dan Dash sering digunakan dalam penipuan, mereka juga menarik pengguna yang fokus pada privasi keuangan. Penggunaan mereka dalam pencurian berprofil tinggi memicu diskusi berkelanjutan tentang regulasi dan kemampuan pelacakan di ruang kripto.

