Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 18 Januari

Harga Bitcoin (BTC) telah turun 0,48% sejak kemarin. Selama seminggu terakhir, harga telah naik 4,51%.

Pada grafik per jam, harga BTC telah membuat false breakout pada resistensi lokal di $95.249.

Jika bar harian ditutup di dekat support, trader mungkin akan melihat pengujian kisaran $94.500 dalam waktu dekat.

Pada time frame yang lebih besar, harga kripto utama lebih dekat ke support daripada ke resistance. Jika terjadi breakout pada level $94.249, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk penurunan berkelanjutan ke kisaran $92.000-$94.000.

Dari sudut pandang jangka menengah, trader harus fokus pada penutupan bar mingguan dalam hal level $95.938. Jika itu terjadi jauh darinya, penjual dapat mengambil inisiatif, yang dapat menyebabkan penurunan ke area $92.000.

Bitcoin diperdagangkan pada $95.056 pada saat berita ini ditulis.