Postingan Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 18 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Hari Minggu sebagian besar berada di bawah kendali bears, menurut CoinStats. Koin-koin teratas

Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 18 Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 02:22
Bitcoin
BTC$92,504.75-2.82%
FC Barcelona FT
BAR$0.5593-7.36%
Areon Network
AREA$0.02158+5.26%

Hari Minggu sebagian besar berada di bawah kendali bears, menurut CoinStats.

Koin teratas menurut CoinStats

BTC/USD

Harga Bitcoin (BTC) telah turun 0,48% sejak kemarin. Selama seminggu terakhir, harga telah naik 4,51%.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga BTC telah membuat false breakout pada resistensi lokal di $95.249.

Jika bar harian ditutup di dekat support, trader mungkin akan melihat pengujian kisaran $94.500 dalam waktu dekat.

Gambar oleh TradingView

Pada time frame yang lebih besar, harga kripto utama lebih dekat ke support daripada ke resistance. Jika terjadi breakout pada level $94.249, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk penurunan berkelanjutan ke kisaran $92.000-$94.000.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, trader harus fokus pada penutupan bar mingguan dalam hal level $95.938. Jika itu terjadi jauh darinya, penjual dapat mengambil inisiatif, yang dapat menyebabkan penurunan ke area $92.000.

Bitcoin diperdagangkan pada $95.056 pada saat berita ini ditulis.

Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-january-18-0

Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$92,504.75
$92,504.75$92,504.75
-2.74%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
