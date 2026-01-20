Tajuk Perang Dagang Memicu Likuidasi $800 Juta Semalam: Long Position Terhapus di Seluruh Pasar Kripto

Pasar kripto menghadapi penjualan tajam semalam karena ketakutan baru akan konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengguncang sentimen risiko global. Bitcoin dan altcoin utama membalikkan keuntungan terbaru, dengan trader bereaksi terhadap berita tarif baru dan kemungkinan eskalasi retaliasi ekonomi di kedua sisi Atlantik. Meskipun kripto sering dipandang sebagai pasar terpisah, pergerakan ini sekali lagi menunjukkan betapa cepatnya aset digital dapat berperilaku seperti perdagangan risiko high-beta ketika ketidakpastian makro meningkat.

Menurut analis Darkfost, dampak likuidasi bersifat langsung dan agresif. Lebih dari $800 juta posisi leverage terhapus dalam hitungan jam, termasuk sekitar $768 juta dalam likuidasi long. Skala penutupan long menunjukkan bahwa trader memposisikan diri untuk kelanjutan ke atas, tetapi tertangkap offside saat harga turun tajam.

Yang paling menonjol adalah di mana kerusakan terjadi. Darkfost mencatat bahwa Hyperliquid mencatat bagian terbesar dari likuidasi paksa, dengan $241 juta, sementara Bybit mengikuti dengan $220 juta. Gelombang likuidasi tampaknya sebagian terkait dengan pengumuman tarif baru yang menargetkan Eropa, yang memicu respons yang sama cepatnya dari pembuat kebijakan UE, menyalakan kembali narasi "perang dagang" yang lebih luas di seluruh pasar.

CME Membuka Pintu untuk Volatilitas Baru

Darkfost memperingatkan bahwa waktu penjualan ini sama pentingnya dengan ukuran likuidasi. Segera setelah perdagangan CME dibuka, Bitcoin mengalami pergerakan turun yang tajam, menunjukkan bahwa arus institusional dan positioning terkait makro memainkan peran langsung dalam shakeout. Dalam episode risk-off sebelumnya, pembukaan CME sering bertindak seperti pemicu volatilitas, terutama ketika pasar sudah rapuh, dan leverage meningkat di bursa-bursa utama.

Inilah mengapa beberapa jam ke depan sangat kritis. Jenis pergerakan yang sama dapat dengan mudah terulang pada pembukaan pasar AS, di mana kondisi likuiditas dan sensitivitas headline cenderung memperkuat reaksi. Jika penjual menekan lagi, pasar dapat melihat kaskade penutupan paksa lainnya, terutama pada altcoin high-beta yang tetap rentan setelah penghapusan semalam.

Pesannya sederhana: tetap berhati-hati dan hindari overexposure pada leverage sementara latar belakang makro tetap tidak stabil. Likuidasi dapat menciptakan bounce tajam, tetapi mereka juga dapat mereset momentum dengan cepat jika ketakutan menyebar di seluruh aset risiko.

Darkfost menambahkan bahwa perhatian harus tetap pada pembaruan politik yang masuk. Pasar sekarang memperdagangkan narasi, bukan hanya chart. Pernyataan lebih lanjut dapat tiba kapan saja, dan seperti yang ditunjukkan sejarah, Trump sering memberikan headline penggerak pasar tepat di tengah akhir pekan.

Bitcoin Mempertahankan Rebound Rapuh Saat Kripto Menguji Saraf Makro

Bitcoin diperdagangkan di sekitar $93.100 setelah penolakan tajam dari zona supply $96.000–$97.000. Chart menunjukkan BTC masih berjuang di bawah moving average kunci, dengan momentum dibatasi oleh trendline biru menurun di atas. Ini memperkuat gagasan bahwa upaya upside terbaru lebih merupakan rebound daripada pembalikan tren yang bersih.

Secara struktural, harga membentuk higher low setelah breakdown kekerasan dari area $110.000. Namun, rebound tetap rentan selama BTC tetap terjebak di bawah resistance dan gagal merebut kembali mid-$90.000 dengan keyakinan. Candle terbaru juga menyoroti keragu-raguan, dengan wick yang menunjukkan penjualan agresif ke strength.

Moving average jangka panjang merah naik di dekat low-$90.000, bertindak sebagai zona support dinamis potensial. Jika Bitcoin bertahan di atas level itu, ia menjaga struktur pemulihan tetap utuh dan mencegah reset yang lebih dalam menuju kantong likuiditas sebelumnya.

Ini penting untuk pasar kripto yang lebih luas. Ketika BTC tetap range-bound di bawah resistance, altcoin biasanya kesulitan mempertahankan rally dan menjadi lebih sensitif terhadap volatilitas yang didorong likuidasi. Risk appetite dapat kembali dengan cepat, tetapi memerlukan Bitcoin untuk menembus di atas resistance dan bertahan. Sampai saat itu, kripto tetap dalam fase stabilisasi rapuh, bukan kelanjutan bullish yang terkonfirmasi.

Gambar unggulan dari ChatGPT, chart dari TradingView.com