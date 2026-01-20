Ulasan ApeX Omni – Apakah Benar-Benar Layak untuk Hype-nya?

Ringkasan

ApeX Omni adalah bursa terdesentralisasi yang memiliki beberapa karakteristik bursa terpusat. Platform ini mendukung perdagangan spot/futures/perpetual, copy trading, perdagangan margin, leverage, dokumentasi mandiri, dan antarmuka sederhana untuk trader pemula hingga profesional. Platform ini tidak memiliki biaya gas atau biaya tersembunyi.

Platform ini menawarkan perdagangan margin lintas rantai dan penyelesaian on-chain. Platform ini mengagregasi likuiditas dari beberapa blockchain untuk pengalaman perdagangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, ApeX Omni menawarkan tempat yang lengkap untuk pengalaman yang seimbang dengan hadiah dan rabat.

Gambaran Umum ApeX Omni DEX

ApeX Omni, didirikan pada tahun 2024, telah memantapkan dirinya sebagai bursa terdesentralisasi terpercaya yang mengagregasi likuiditas dari BNB Chain, Ethereum, Solana, Mantle, dan Base. Bursa ini juga menawarkan versi ApeX Pro yang mendukung hampir 100+ pasangan perpetual dan menyediakan leverage 100x.

Platform ini memproses 10.000 transaksi per detik. Biaya transaksi rendah, dan tidak ada biaya gas, menjadikannya pilihan menarik bagi banyak trader kripto. Kerangka likuiditas di atas rata-rata, menghasilkan penyelesaian lebih cepat dan slippage lebih rendah, sementara kualitas eksekusi sebanding dengan bursa terpusat mana pun.

Bursa ini dikelola oleh ApeX DAO dan mencakup token APEX. Investor kripto baru dan yang sudah ada dapat berdagang dengan aman dan transparan di bursa ini.

Koin Kripto Apa Saja yang Tersedia di ApeX Omni Exchange?

Berikut adalah ringkasan opsi yang tersedia di ApeX Omni DEX. Bursa kripto ini mendukung berbagai mata uang, termasuk Bitcoin , Ethereum, Tron, Cardano, Solana, dan lainnya.

Platform ini juga mendukung banyak stablecoin, seperti USDT, USDC, TUSD, USDG, dan lainnya.

Semua koin meme populer, koin AI , koin RWA, koin DeFi, dan lainnya juga tersedia.

Berbagai ETF dan koin yang ditokenisasi.

Fitur Perdagangan Populer ApeX Omni DEX

ApeX Omni memiliki dukungan investor yang kuat, salah satunya adalah Bybit. Platform ini menawarkan keamanan yang ditingkatkan dengan model StarkEx dari skalabilitas Layer 2. Platform ini telah membangun basis trader yang loyal. Mari kita pahami fitur perdagangan apa yang ditawarkannya.

Perdagangan Cross-Margin dan Leverage : Platform ini mendukung perdagangan cross-margin, memungkinkan transfer margin di antara akun yang berbeda untuk memenuhi persyaratan margin. Platform ini juga memberikan akses ke leverage 20x kepada trader. Investor juga dapat berpartisipasi dalam program trade-to-earn untuk memaksimalkan hasil.

Penyelesaian on-chain : Margin, profit and loss, dan perdagangan lainnya diselesaikan on-chain. Ini memberikan transparansi, likuidasi yang dapat diverifikasi, dan tidak ada risiko tersembunyi.

Slippage yang Dikurangi : Model berbasis order-book ApeX Omni mempersempit spread. Platform ini juga membantu trader dalam penemuan harga yang lebih baik dan slippage yang lebih rendah. Model order book populer di kalangan scalper dan trader derivatif profesional.

Margin yang Ditingkatkan: Platform ini menggunakan margin lintas rantai dan logika likuidasi profesional untuk perdagangan margin yang efisien. Likuidasi yang tidak perlu untuk dana yang dilindungi nilai dikurangi.

Penjelasan Biaya ApeX Omni

Biaya di ApeX Omni sangat jelas bagi trader untuk berdagang cryptocurrency. Meskipun memiliki fitur luar biasa, biaya memainkan peran penting dalam menentukan platform yang tepat. Berikut adalah rincian biaya dan biaya lainnya untuk Anda.

Biaya Spot Swap : Sekitar 0,5% biaya perdagangan

Biaya maker dan taker : 0,02% biaya maker dan 0,05% biaya taker.

Diskon dan hadiah : Diskon prep 5% dan diskon spot 15%

Biaya gas: Tidak ada biaya gas.

Cara Membuat Akun di ApeX Omni Exchange?

ApeX Omni Exchange memiliki proses pembukaan akun yang sederhana. Platform ini mengharuskan pengguna untuk menghubungkan dompet mereka setelah membuat akun. Berikut adalah proses langkah demi langkah:

Langkah 1: Kunjungi situs web resmi.

Langkah 2: Klik tombol login.

Langkah 3: Buat akun.

Langkah 4: Hubungkan dompet kripto Anda, seperti MetaMask, ke akun ApeX Omni.

Langkah 5: Setorkan dana di dompet MetaMask untuk mulai berdagang.

Pengalaman Pengguna ApeX Omni

Reaksi pengguna terhadap ApeX Omni DEX beragam. Beberapa trader menghargai tidak adanya biaya gas, spread yang sempit, dan slippage yang rendah. Platform ini berbagi fitur dengan Bybit, seperti charting canggih, antarmuka yang hampir identik, copy trading, keamanan non-custodial, dan banyak lagi.

Ada ulasan positif untuk eksposur trader ke alat profesional, yang dapat membantu trader baru mempelajari keterampilan profesional. Namun, banyak pengguna telah membagikan masalah di X (Twitter) tentang dana yang disetorkan tidak tercermin, perdagangan tidak diselesaikan dengan lancar, dan masalah lainnya. ApeX Omni belum menanggapi keluhan ini.

Kelebihan dan Kekurangan ApeX Omni

KELEBIHAN dan KEKURANGAN

Pilihan cryptocurrency dan pasangan perpetual yang beragam untuk trader.

Platform ini menyediakan biaya rendah dan transaksi cepat.

Platform ini menyediakan platform perdagangan multi-chain yang mulus.

Trader akan mendapatkan pengalaman chain-agnostic.

Platform ini menyediakan transparansi dan keamanan ZK-proof.

Platform menawarkan fleksibilitas yang meningkat dan arsitektur modular. Laporan audit tidak tersedia untuk publik.

Platform ini tidak memiliki penyelesaian instan.

Batas APS memiliki batas 300 poin.

Keamanan dan Regulasi ApeX Omni

ApeX Omni diinkubasi oleh Davison Labs dan didukung oleh Bybit. Pengguna mendapatkan kontrol penuh atas aset mereka karena model non-custodial. Platform ini menggunakan Zk proof untuk transaksi yang aman dan pribadi. Platform ini terdaftar sebagai MSB dengan FinCEN.

Apakah ApeX Omni Aman dan Sah pada tahun 2026?

Platform ini adalah bursa terdesentralisasi yang dibangun di atas protokol ApeX yang diluncurkan pada tahun 2022. Platform ini tidak memerlukan verifikasi KYC dan memungkinkan pengguna untuk berdagang perpetual futures. Platform ini berlisensi dan menggunakan zk proof untuk transaksi pribadi, cepat, dan aman.

Platform ini mengandalkan mesin Stark-tech yang memvalidasi transaksi menggunakan bukti kriptografi. Validium kemudian memproses transaksi yang divalidasi ini, yang membantu dalam pencapaian skalabilitas dan keamanan. Ekosistem yang sangat aman dan dapat diskalakan ini mengurangi biaya dan membuatnya lebih cepat daripada yang lain.

Kesimpulan akhir: Haruskah Anda menggunakan ApeX Omni Exchange?

Platform ini ideal untuk trader derivatif hibrida yang ingin menggabungkan fitur platform DEX dan CEX. ApeX Omni menyediakan eksekusi cepat dan berbagai macam aset untuk perdagangan. Platform ini mengikuti model pembagian pendapatan dan memberikan hadiah ekosistem jangka panjang. Platform ini memiliki basis trader yang besar yang menghargai fitur keamanannya, API yang stabil, dan tidak pernah mengalami downtime sejak diluncurkan.