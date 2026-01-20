LPA Baru Terdeteksi saat Depresi Tropis Ada Menjauh

Sebuah area bertekanan rendah (LPA) baru terdeteksi di luar Wilayah Tanggung Jawab Filipina (PAR) saat Depresi Tropis Ada terus bergerak menjauh dari negara tersebut, menurut Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika dan Astronomi Filipina (PAGASA) pada hari Selasa.

Dalam pemberitahuan pukul 11:00 pagi, PAGASA menyatakan bahwa LPA berada sekitar 2.245 kilometer di sebelah timur Mindanao tenggara (Davao) dan saat ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi depresi tropis.

Dalam pemberitahuan ancaman siklon tropis terpisah, PAGASA menyatakan bahwa LPA diperkirakan akan mempertahankan probabilitas rendah untuk menguat menjadi badai hingga 1 Februari. Namun, antara 26 Januari dan 1 Februari, LPA mungkin bergerak menuju Caraga dan Visayas Timur.

PAGASA menyatakan akan terus memantau LPA dan memberikan pembaruan dalam pemberitahuan berikutnya.

Sementara itu, Depresi Tropis Nokaen, yang secara lokal dinamai Ada, tidak lagi mempengaruhi bagian mana pun dari negara tersebut dan diperkirakan akan terus bergerak menjauh, kata PAGASA.

Tidak ada peringatan hujan lebat atau sinyal angin siklon tropis yang saat ini berlaku terkait dengan Nokaen.

Berdasarkan pemberitahuan terbaru, Nokaen terakhir berada sekitar 820 kilometer di sebelah timur Luzon utara, dengan kecepatan angin maksimum yang berkelanjutan 55 kilometer per jam (kph) dan hembusan hingga 20 kph, sambil bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 20 kph.

PAGASA menyatakan bahwa siklon diperkirakan akan bergerak secara umum ke arah timur sebelum berbelok ke arah selatan-tenggara pada hari Rabu.

Nokaen juga mengalami pelemahan bertahap karena udara kering yang terkait dengan muson timur laut dan mungkin semakin melemah menjadi area bertekanan rendah pada hari Rabu, kata PAGASA.

Namun, muson timur laut yang berlaku akan terus mempengaruhi sebagian besar negara, membawa angin kencang hingga kekuatan badai di Batanes, Kepulauan Babuyan, dan daerah sekitarnya pada hari Selasa.

PAGASA menyarankan kantor pengurangan dan pengelolaan risiko bencana setempat untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi nyawa dan properti, sementara penduduk diimbau untuk mengikuti pemberitahuan dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.— Edg Adrian A. Eva