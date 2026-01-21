Kripto Terbaik di Bawah $1 Sebelum Ekspansi Pasar 2026, Baru Saja Mencapai 300%

Sebagian besar token kripto murah mengandalkan hype tetapi yang memiliki potensi jangka panjang terbesar cenderung memulai siklus pertumbuhan mereka lebih awal daripada yang diperhatikan oleh pasar lainnya. Saat struktur siklus 2026 muncul dan Bitcoin akan mengalami pergerakan signifikan lainnya, analis mengikuti aset tahap awal dengan nilai kurang dari $1 yang sudah menunjukkan tren akumulasi yang mengesankan dan peningkatan dalam pengembangan. Satu kripto baru menjadi subjek diskusi yang telah menghasilkan apresiasi 300% sejak kisaran harga awalnya.

Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) berada di Fase 7 presale, MUTM dijual seharga $0,04 dan memiliki harga peluncuran terkonfirmasi sebesar $0,06. Format ini telah menghasilkan tingkat harga yang jelas saat alokasi diisi. Tidak ada permintaan yang eksplosif tetapi permintaan yang stabil dan analis menafsirkan ini menunjukkan bahwa pembeli sedang mengakumulasi tetapi tidak berspekulasi karena mereka memposisikan diri untuk menerima utilitas.

Penjualan telah mengumpulkan lebih dari $19,8 juta dan lebih dari 18.800 pemegang sejauh ini. Ini menempatkan MUTM dalam posisi yang menarik sebelum mainnet karena sedang membangun metrik adopsi sebelum protokol online. Peserta awal juga menunjukkan bahwa token naik 300% sejak awal 2025.

Apa yang Dibangun MUTM untuk 2026

Mutuum Finance sedang mengerjakan protokol pinjaman ganda. Pengguna akan memiliki opsi untuk menyediakan aset untuk mendapatkan yield atau meminjam terhadap kolateral tanpa menjual kepemilikan jangka panjang. Ini adalah desain yang akan menarik trader yang menginginkan leverage dan likuiditas di pasar bullish. Peningkatan pinjaman: Biasanya, permintaan pinjaman meningkat saat nilai aset meningkat karena pengguna lebih memilih untuk meminjam dan mempertahankan posisi inti.

Sistem mengusulkan penggunaan mtTokens untuk memantau deposit pengguna dan yield yang dihasilkan oleh peminjam. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam menghasilkan yield bagi mereka yang menyediakan, dan tidak ada insentif rotasi token yang harus dipaksakan.

Mutuum Finance (MUTM) adalah kripto baru untuk membangun mekanisme pendapatan beli-dan-distribusi. Di pasar terbuka, setelah live sebagian pendapatan protokol akan digunakan untuk membeli MUTM. Stakeholder yang melakukan staking mtTokens di safety pool akan dialokasikan kembali token yang dibeli. Ini membawa tekanan beli organik pada penggunaan sistem.

Salah satu fondasi adalah keamanan. Codebase V1 menjalani peninjauan oleh Halborn Security dan token diberi peringkat 90/100 pada pemindaian token yang disediakan oleh CertiK. Langkah-langkah ini luar biasa untuk aset kripto berbiaya rendah di bawah $1 yang mungkin tidak diaudit sama sekali.

Tonggak Roadmap

Protokol seharusnya memiliki stablecoin sebagai unit fundamental pinjaman. Peminjam menginginkan biaya pembayaran yang stabil, terutama di pasar yang bergejolak. Ini adalah refleksi dari pasar pinjaman konvensional di mana unit yang dapat diprediksi meningkatkan permintaan.

Likuidasi dan valuasi kolateral didukung oleh infrastruktur Oracle. Feed Chainlink akan digunakan di Mutuum Finance dengan menggunakan sumber data fallback. Penetapan harga yang tepat akan meminimalkan risiko insolvensi di masa-masa tidak stabil dan akan memungkinkan likuidasi dilanjutkan pada tingkat yang wajar.

Menurut analis yang telah menggunakan mekanik ini untuk memodelkan jalur token, ini berarti bahwa MUTM memiliki jendela ekspansi valuasi yang realistis saat protokol diaktifkan. Beberapa model memprediksi bahwa token bisa berada di antara $0,28-$0,34 dalam siklus 2027 jika permintaan pinjaman meningkat, yang akan menunjukkan pertumbuhan 600% hingga 750% dari harga presale saat ini. Perkiraan ini menunjukkan penyebab perubahan minat trader.

Posisi Whale dan Protokol V1

Berdasarkan pernyataan resmi X, V1 akan segera memulai testnet, sebelum mainnet diaktifkan. Ini adalah langkah ketika token pinjaman secara historis mengalami repricing karena dapat digunakan. Arus peminjaman, aktivitas likuidasi, dan indikator pendapatan memberikan pasar kesempatan untuk menghargai token dengan cara selain narasi.

Fase 7 terjual dengan kecepatan lebih cepat daripada fase sebelumnya, dan analis mengaitkan itu dengan pengetatan alokasi. Keberadaan entri wallet yang lebih besar juga telah dipantau selama beberapa minggu terakhir. Whale akan lebih menyukai penggunaan token ketika mereka belum menjadi aktif karena jendela valuasi lebih luas dan basis biaya ditentukan.

Dengan asumsi pertumbuhan pasar 2026 berkembang seperti yang diproyeksikan dan Bitcoin memutuskan untuk bergerak menuju wilayah enam digit, cryptocurrency baru dengan utilitas, struktur pendapatan, implementasi stablecoin, dan sertifikasi keamanan dapat menjadi fokus rotasi kripto berikutnya. Sementara itu, MUTM adalah salah satu dari sejumlah terbatas token yang harganya kurang dari $1 dan memenuhi semua kriteria tersebut.

