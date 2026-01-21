Layanan Kesehatan AI Ant Group AQ Meningkatkan Platform PC dengan DeepSearch untuk Dukungan Keputusan Klinis Berbasis Bukti

HANGZHOU, Tiongkok–(BUSINESS WIRE)–Ant Group hari ini mengumumkan peningkatan besar pada platform PC asisten kesehatan berbasis AI-nya, AQ, dengan memperkenalkan DeepSearch untuk klinisi, sebuah kemampuan baru yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Layanan ini tersedia gratis untuk klinisi dan mahasiswa kedokteran.

Platform PC AQ menyediakan dua kemampuan inti bagi profesional medis: Tanya Jawab Kesehatan dan DeepSearch. Platform ini mendukung pencarian literatur medis, praktik klinis, dan penelitian, membantu mengurangi beban kerja harian klinisi sambil meningkatkan akses ke informasi medis berkualitas tinggi.

Untuk memastikan akurasi dan keandalan, AQ secara ketat mengkurasi sumbernya berdasarkan tingkat bukti yang diakui. Platform ini mengintegrasikan lebih dari 36 juta publikasi medis Tiongkok dan internasional berkualitas tinggi, membuat dukungan keputusan klinisnya selaras dengan praktik dunia nyata.

DeepSearch memungkinkan klinisi untuk dengan cepat mengakses pedoman klinis terbaru di berbagai spesialisasi. Menggunakan sintesis dan organisasi berbasis AI, platform ini menyusun volume penelitian yang besar berdasarkan kebutuhan klinis, secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencarian dan peninjauan informasi.

Selain pencarian literatur, DeepSearch kini mendukung dukungan keputusan klinis berbasis bukti. Dalam praktik rutin, mengembangkan strategi pengobatan untuk kasus kompleks sering memerlukan konsultasi pedoman ekstensif dan verifikasi literatur. DeepSearch membantu klinisi tetap mengikuti pendekatan diagnostik dan terapeutik global, dengan cepat mengumpulkan bukti pendukung, dan memberikan rekomendasi yang terstruktur secara logis dan relevan secara klinis—memungkinkan perencanaan perawatan yang lebih jelas dan kuat.

DeepSearch juga dilengkapi dengan kutipan yang dapat dilacak, penyaringan tingkat bukti, dan penyelarasan cepat dengan pedoman klinis otoritatif, yang lebih mengurangi beban klinis dan penelitian pada profesional kesehatan.

AQ, yang dikenal dalam bahasa Tionghoa sebagai Ant A-Fu, adalah layanan kesehatan berbasis AI yang diluncurkan oleh Ant Group pada Juni 2025. Untuk pengguna sehari-hari, AQ berfokus pada menangani masalah kesehatan umum dan mendukung pembentukan kebiasaan sehat, terutama untuk kebutuhan rutin yang belum memerlukan kunjungan rumah sakit.

Platform ini menghubungkan pengguna dengan layanan digital dari lebih dari 5.000 rumah sakit di seluruh negeri dan menyediakan akses ke konsultasi online dengan 300.000 dokter berlisensi.

AQ juga telah bermitra dengan lebih dari 1.000 dokter terkemuka di seluruh Tiongkok untuk mengembangkan AI Doctor Agents—salinan digital mereka—di platform tersebut. Dilatih berdasarkan keahlian klinis setiap dokter, agen ini menawarkan jawaban gratis dan andal untuk pertanyaan kesehatan umum pengguna dan secara kolektif merespons lebih dari 27 juta pertanyaan pada tahun 2025.

Per Januari 2026, aplikasi AQ telah mencapai 30 juta pengguna aktif bulanan dan menangani lebih dari 10 juta pertanyaan terkait kesehatan setiap hari, menjadikannya aplikasi kesehatan berbasis AI terkemuka di Tiongkok.

Tentang Ant Group

Ant Group adalah penyedia teknologi digital global dan operator Alipay, platform layanan internet terkemuka di Tiongkok, yang menghubungkan lebih dari satu miliar pengguna dengan lebih dari 10.000 jenis layanan konsumen dari mitra. Melalui produk dan solusi inovatif yang didukung oleh AI, blockchain, dan teknologi lainnya, Ant Group mendukung mitra di berbagai industri untuk berkembang melalui transformasi digital dalam ekosistem untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.antgroup.com.

