Pasar kripto telah menghapus semua keuntungan tahun ini karena Bitcoin jatuh tajam akibat kekhawatiran eskalasi perang dagang dan gejolak di pasar obligasi Jepang.Pasar kripto telah menghapus semua keuntungan tahun ini karena Bitcoin jatuh tajam akibat kekhawatiran eskalasi perang dagang dan gejolak di pasar obligasi Jepang.

Emas Melonjak, Bitcoin Anjlok di Bawah $88.000 dalam Sell-off Terbesar 2026

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/21 14:56
Total kapitalisasi pasar turun 4% pada hari ini karena pasar telah kehilangan lebih dari $200 miliar sejak akhir pekan. Bitcoin memimpin kerugian, turun sebentar di bawah $88,000 selama perdagangan awal di Asia pada Rabu pagi, tetapi tampaknya Amerika memimpin aksi jual.

BTC kini telah kehilangan 10% hanya dalam tujuh hari karena jatuh kembali ke level support. Namun, memperbesar pandangan menunjukkan bahwa ia tetap berada dalam channel range-bound dua bulan dan terus berkonsolidasi.

Volatilitas besar diprediksi untuk hari Selasa setelah hari libur umum di AS pada hari Senin, karena pasar mencerna putaran ancaman tarif terbaru Presiden Trump terhadap Eropa.

Tarif, Obligasi Jepang, dan Geopolitik

Perang dagang Trump bukan satu-satunya hal yang memengaruhi pasar crypto hari ini.

Kepala Strategi Komoditas di Saxo Bank, Ole Hansen, menjelaskan bahwa "Lonjakan tanpa henti dalam yield JGB [obligasi pemerintah Jepang] berjangka panjang menandakan bahwa salah satu backstop likuiditas paling andal di dunia sedang memudar, dengan konsekuensi yang melampaui Tokyo."

Tekanan pada likuiditas global memengaruhi aset risk-on seperti crypto dan saham teknologi terlebih dahulu, sementara aset safe-haven seperti emas dan komoditas mendapat manfaat.

Pendiri MF Fund Michaël van de Poppe mengatakan jika emas terus naik, ada "kepanikan maksimal terjadi di pasar, karena orang-orang berlari ke aset risk-off."

Di Tempat Lain di Pasar Crypto

Pasar crypto yang lebih luas adalah pembantaian hari ini, dengan Ether jatuh 7% dalam penurunan di bawah $3,000 lagi, mencapai $2,925 dan kembali ke level terendah Desember.

Ada juga kerugian substansial untuk Binance Coin, Monero, dan Hyperliquid, tetapi sebagian besar altcoin turun 3-4% pada hari ini. Canton (CC) melawan tren dengan kenaikan 12% pada hari ini.

Total kapitalisasi pasar telah jatuh ke batas bawah channel sideways-nya di $3,08 triliun pada saat penulisan. Ia perlu mempertahankan support kunci di sini untuk menghindari jatuh ke pasar bear penuh dan crypto winter yang berkepanjangan.

