Kenaikan Imbal Hasil JGB dan Ketegangan Tarif Mendorong Bitcoin ke Mode Defensif, Kata Analis

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 23:54
Bitcoin turun lebih dari 6% selama seminggu terakhir karena imbal hasil obligasi pemerintah Jepang naik menjadi 2,29%, tertinggi sejak 1999, sementara meningkatnya ketegangan perdagangan AS-Eropa terkait tarif Greenland memperketat kondisi keuangan dan mengikis selera risiko di seluruh pasar global.

